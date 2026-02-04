Bruna Marquezine curte temporada romântica com Shawn Mendes no Rio

Após passarem um período juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde foram vistos em clima de romance, Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar atenção ao iniciar uma nova fase da relação no Brasil.

Desta vez, o cenário escolhido foi o Rio de Janeiro, mais especificamente a cobertura da atriz em São Conrado, na Zona Sul da cidade, segundo informações do Extra.

O casal estaria vivendo uma nova “lua de mel” no imóvel localizado em frente à Praia do Pepino, com vista privilegiada para o mar, o Elevado do Joá e a Pedra da Gávea.

As paisagens do local foram mostradas em registros publicados por um amigo da artista nas redes sociais.

Veja também Zoeira Rock In Rio anuncia duas bandas para o Dia do Rock; confira É Hit Esposa de Henrique, dupla de Juliano, é solta após audiência na Flórida Zoeira Babu imita risada de Sarah e diverte brothers no BBB 26: 'Ela me irrita'

Na noite da última segunda-feira (2), poucas horas depois da chegada de Shawn ao Brasil, os dois foram fotografados juntos por um paparazzo enquanto circulavam pela região, reforçando os rumores sobre o momento especial que vivem.

Mansão de Marquezine no RJ

Bruna se mudou para São Conrado no ano passado e passou a morar em uma das áreas mais valorizadas do Rio. A rua onde fica sua cobertura está entre os endereços mais nobres do bairro, com o metro quadrado podendo alcançar até R$ 35 mil.

Em maio de 2023, surgiram notícias de que a atriz teria adquirido uma cobertura triplex em Ipanema por cerca de R$ 12 milhões. Na época, no entanto, sua assessoria negou a compra do imóvel em contato com o jornal Extra.

Desde então, a artista segue instalada em São Conrado, agora dividindo momentos românticos com o cantor canadense em meio à paisagem carioca.