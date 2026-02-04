Bruna Marquezine curte temporada romântica com Shawn Mendes no Rio
Os dois estão juntos em um imóvel da atriz em São Conrado.
Após passarem um período juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde foram vistos em clima de romance, Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar atenção ao iniciar uma nova fase da relação no Brasil.
Desta vez, o cenário escolhido foi o Rio de Janeiro, mais especificamente a cobertura da atriz em São Conrado, na Zona Sul da cidade, segundo informações do Extra.
O casal estaria vivendo uma nova “lua de mel” no imóvel localizado em frente à Praia do Pepino, com vista privilegiada para o mar, o Elevado do Joá e a Pedra da Gávea.
As paisagens do local foram mostradas em registros publicados por um amigo da artista nas redes sociais.
Na noite da última segunda-feira (2), poucas horas depois da chegada de Shawn ao Brasil, os dois foram fotografados juntos por um paparazzo enquanto circulavam pela região, reforçando os rumores sobre o momento especial que vivem.
Mansão de Marquezine no RJ
Bruna se mudou para São Conrado no ano passado e passou a morar em uma das áreas mais valorizadas do Rio. A rua onde fica sua cobertura está entre os endereços mais nobres do bairro, com o metro quadrado podendo alcançar até R$ 35 mil.
Em maio de 2023, surgiram notícias de que a atriz teria adquirido uma cobertura triplex em Ipanema por cerca de R$ 12 milhões. Na época, no entanto, sua assessoria negou a compra do imóvel em contato com o jornal Extra.
Desde então, a artista segue instalada em São Conrado, agora dividindo momentos românticos com o cantor canadense em meio à paisagem carioca.