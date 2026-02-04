Esposa de Henrique, dupla de Juliano, é solta após audiência na Flórida

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi colocada em liberdade após audiência no Tribunal do Circuito do Condado de Orange, na Flórida, nos Estados Unidos.

A Justiça americana substituiu a prisão pela medida conhecida como Release on Recognizance (ROR), que prevê a liberação mediante compromisso formal com o Judiciário.

Conforme a ata da audiência, Amanda assinou um termo se comprometendo a informar qualquer mudança de endereço às autoridades americanas. O documento também estabelece que, caso ela deixe de comparecer a procedimentos, o Tribunal poderá expedir um mandado de prisão. O banco de dados de detentos do Condado de Orange já registra que ela não está mais sob custódia.

A empresária havia sido detida na tarde de segunda-feira (2), em Orlando, após ser abordada por policiais por dirigir sem carteira de habilitação válida e não obedecer à ordem de parada, condutas que, segundo o relatório policial, resultaram em duas infrações administrativas e um crime, conforme a legislação de trânsito local.

Empresária pagou fiança

Antes da liberação, a Justiça dos Estados Unidos fixou fiança de US$ 500, valor equivalente a aproximadamente R$ 2.620, além de uma multa de US$ 500 aplicada pelo fato de Amanda não possuir habilitação local, apesar de manter residência fixa na Flórida.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Orlando, informou estar disponível para prestar assistência à empresária. Até a última atualização, não houve retorno da defesa de Amanda, da assessoria da dupla sertaneja ou de familiares.