Após declarar apoio a Lula, Fernanda Montenegro vira alvo de ofensas e fake news

Após declarar apoio a Lula nesse segundo turno das eleições presidenciais, a atriz Fernanda Montenegro (92) se tornou alvo de xingamentos e fake news nas redes sociais.

Além de ofensas, o nome da atriz começou a circular em notícias que diziam que ela havia morrido.

Em publicação na última sexta-feira (07), Fernanda afirmou que vota em Lula "na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes". "Em nome da democracia, para presidente, Lula", conclui a atriz.

Em meio a diversas mensagens de apoio ao posicionamento, se destacaram também ofensas de alguns usuários. "É para voltar a lei Rouanet", escreveu um. "Será cúmplice da corrupção", disse outro. "Sempre os 'globais' no desespero", afirmou um terceiro.

Alguns comentários foram ainda mais agressivos: "que pena, alguns acreditando nesses artistas gananciosos", "que decadência", "misericórdia, você está caduca?". Após a enxurrada de mensagens, a publicação limitou os comentários.

No Twitter, usuários compartilharam postagens afirmando que a atriz teria morrido, o que não é verdade.