Fernanda Montenegro toma posse na Academia Brasileira de Letras em noite festejada com artistas

Aos 92 anos, a atriz Fernanda Montenegro foi empossada na 17ª cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL). A cerimônia que consagrou a artista como imortal aconteceu na noite de sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, sede da entidade. Em novembro do ano passado, Fernanda foi eleita com 32 votos pelos membros da intituição.

"Sou uma incansável autodidata, cuja origem intelectual, emocional sempre me chegou e ainda me conduz através da vivência inarredável de um ofício: atriz. Sou atriz. Veio dessa mítica, mística arte arcaica, eterna, que é o teatro. Sou a primeira representante da cena brasileira, do palco brasileiro a ser recebida nessa casa", destacou Montenegro no discurso da posse.

Fernanda Montenegro recebeu o colar de imortal das mãos do escritor Zuenir Ventura. Ela sucede o acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco. Outro novo nome na ABL, o músico Gilberto Gil deve ser empossado em abril, na sucessão do acadêmico Murilo Melo Filho.

Foto: ABL

Noite de estrelas

Além de escritores e intelectuais, atores e cantores prestigiaram a posse de Fernanda Montenegro. Tony Ramos, Deborah Bloch, Barbara Paz, Aracy Balabanian, Malu Mader, Ary Fontoura, Christiane Torloni, Stenio Garcia e Sophie Chralotte foram alguns dos artistas que estiveram na plateia do palácio sede da ABL, que é uma réplica do Petit Trianon de Versailles, na França.

Atriz, escritora e filha de Montenegro, Fernanda Torres leu o discurso escrito pela imortal Nélida Pinon e homenageou a mãe em nome da classe artística. "Atriz que te o tamanho do Brasil", ressalta o texto.

Christiane Torloni reverenciou o talento da colega de ofício em publicação nas redes sociais: "Hoje é um dia histórico para o Teatro e a Cultura: nossa amada Fernanda Montenegro toma posse na ABL. Mais imortal do que nunca, Fernanda é um exemplo e esperança de que dias melhores virão para o nosso tão castigado Brasil!".

Veja a cerimônia na íntegra: