Fernanda Montenegro é eleita a mulher mais admirada do Brasil; veja lista

Pelo terceiro ano seguido, a atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita a mulher mais admirada do Brasil na edição de 2022 da pesquisa do Instituto Qualibest.

O levantamento perguntou a 1.115 pessoas de todo o Brasil entre 18 e 27 de fevereiro "Quem é mulher brasileira, conhecida publicamente, que você mais admira?”.

Depois de Fernanda Montenegro, foram citadas a cantora Anitta, a atriz Taís Araújo, a apresentadora Ana Maria Braga, a ex-presidente Dilma Rousseff e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

No fim de 2021, a atriz foi eleita como nova 'imortal' da Academia Brasileira de Letras (ABL).

"Fernanda Montenegro é um dos grandes ícones da cultura brasileira. Intelectual engajada e sensível leitora do real. Sua presença enriquece os laços profundos da Academia com as artes cênicas. Com ela, adentram, luminosos, tantos, personagens, que marcaram gerações, passado, presente e futuro", avaliou o presidente da ABL Marco Lucchesi.