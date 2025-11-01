Altas Horas deste sábado (1º) terá Ludmilla e Arnaldo Antunes
Programa irá celebrar a trajetória dos artistas na música.
O "Altas Horas" recebe, neste sábado (1º), figuras icônicas da música brasileira. Ludmilla e Arnaldo Antunes serão homenageados, em uma dinâmica que irá relembrar a trajetória de cada um. Para isso, amigos, parceiros e músicos inspirados pelos artistas foram convidados para endossar as homenagens.
No palco Milton Nascimento, Ludmilla recordará o início da carreira, revela que a música sempre foi o caminho que sonhou percorrer.
“Desde que me entendo por gente eu sempre soube que queria cantar, fazer show, escrever música. Lembro que, bem criancinha, ficava no quarto fazendo rima. Tinha um terreno atrás da minha casa cheio de mato, e eu imaginava que aquilo era o público”.
No palco Rita Lee, Arnaldo Antunes comentará sua trajetória atravessada pela música, literatura e artes visuais. “Sempre transitei no território da poesia com naturalidade — seja em livros, cartazes, objetos ou canções. Mas a tradição da canção popular brasileira tem uma poesia cantada sofisticadíssima”.
Veja também
Que horas começa o Altas Horas deste sábado (1º)?
O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília) deste sábado (1º), tanto na TV Globo quanto na Globoplay.