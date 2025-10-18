Altas Horas deste sábado (18) terá 'Odete Roitman' e figuras da TV e música

O "Altas Horas" recebe neste sábado (18) figuras icônicas da televisão, internet e música brasileiras, como Débora Bloch, que interpretou Odete Roitman, em "Vale Tudo". A noite será de rodas de conversa sobre os bastidores da teledramaturgia brasileira e de revelações de anos de carreiras.

Além de Débora, estão Rita Lobo; Luiz Fernando Guimarães; Gleice Damasceno; e Alceu Valença, e Zizi Possi. O programa exibirá ainda um musical inédito de Caetano Veloso, gravado no especial de 25 anos da atração.

Uma dos destaques será a participação de Bloch, que viveu a vilã mais icônico da televisão no remake de "Vale Tudo": "Foi uma personagem muito gostosa de fazer, um roteiro e elenco bons de trabalhar [...], foi um clima bom".

Serão recordados ainda os tempos de Débora no teatro, ao lado do amigo Luiz Fernando Guimarães, ator que também terá destaque na noite, falando de seus próximos projetos, como o filme "Curto Circuito".

Já Rita Lobo, falará sobre a decisão de focar nas redes sociais, após 24 temporadas de "Cozinha Prática" no GNT. Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, vai partilhar sua jornada como atriz e ativista, e discutir o impacto da COP 30 e de seu trabalho no Pacto Global da ONU.

Música é destaque

O ícone Alceu Valença vai passear por sua trajetória, desde que trocou a carreira de advogado pela música, e vai cantar sucessos como “Morena Tropicana”, “Anunciação” e “La Belle De Jour”.

Zizi Possi vai participar do momento, em homenagem ao amigo. Mariana Aydar, Mestrinho e Mariana Nolasco também estarão no palco.

Sobre sua carreira, Zizia conta: "Lembro que o primeiro cachê na minha vida, eu tinha uns cinco, seis anos. Pegamos um ônibus, fui cantando, e o cobrador disse ‘nossa, essa menina canta muito bem, não vou cobrar de vocês’. Esse foi meu primeiro cachê".

Que horas começa o Altas Horas?

O Altas Horas começa a partir das 22h30 (horário de Brasília) deste sábado, tanto na TV Globo quanto na Globoplay.