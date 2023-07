Grupo faz protesto em Jericoacoara por ações de limpeza e de fiscalização contra 'turismo selvagem'

Em meio ao crescimento de Jijoca de Jericoacoara, moradores criaram o grupo "Unidos por Jeri" e realizaram uma manifestação contra o "turismo selvagem" na vila. Na tarde de sábado (22), se reuniram no Campo de Futebol da Praia e caminharam pela praia a fim de pedir a construção de uma cidade mais sustentável e com mais ações de limpeza.

Na última semana, publicaram uma "Carta Aberta às Autoridades" nas redes sociais. No documento, o grupo afirmou que Jeri passa por um desenvolvimento que os moradores consideram "agressivo, puramente econômico e imobiliário", que está ameaçando a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável da cidade.

Legenda: Moradores criticam a construção de grandes empreendimentos Foto: Divulgação/Cleison Silva

Dentre as ações requeridas, estão:

Fim do trânsito na Vila;

Fim dos empreendimentos gigantescos;

Fim dos vendedores "assediadores";

Transparência nos valores arrecadados no município;

Fim do lixo largado nas ruas;

Fim do turismo "selvagem", que não respeita o ritmo da vila;

Pedido de fiscalização e punição das irregularidades;

Atuação coordenada da administração pública, comunidade local e empresariado para organizar a situação.

A carta foi direcionada à Ministra do Meio Ambiente Federal, Marina Silva; ao Governador do Ceará, Elmano de Freitas; prefeitos, secretários estaduais e municipais, e outras instituições que estão relacionadas com o tema.

O Diário do Nordeste tentou contato com o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Insatisfação generalizada

O integrante do grupo "Unidos por Jeri", o empresário Marcelo Laurino, relatou que a manifestação é fruto de uma insatisfação generalizada com a forma como Jijoca de Jericoacoara está crescendo e se desenvolvendo. "Nas últimas décadas, está passando por um crescimento muito acelerado. A gente está sofrendo demais com essas mudanças do perfil do turista que passou a frequentar Jeri", disse.

Marcelo, que também é presidente do Conselho Empresarial de Jericoacoara, mora na vila há 20 anos e tem negócios na cidade. Segundo ele, a forma como Jeri tem crescido resultou em uma queda na qualidade de vida dos moradores.

"As questões ambientais estão sendo fortemente comprometidas, e a gente imagina que vá ter uma repercussão disso quase irreversível em curto e médio prazo, e o poder público não está tendo o olhar cuidadoso para isso", acrescentou.

Apesar de Jeri ser considerada um polo de turismo no Ceará, Marcelo afirmou que estão tendo um ano ruim. "O turismo está alto e tem circulação muito grande de pessoas, mas o que a gente vê é que está sendo mais privilegiado um turismo rápido, barulhento, de ir para festa".

O morador ainda compara o ritmo de desenvolvimento da cidade com outras praias que já foram badaladas no Ceará, mas perderam força do turismo devido ao descontrole das atividades.

O grupo busca, então, manter o turismo e os negócios de um modo que seja sustentável e ainda respeite a essência da vila.

Carta Aberta

Na Carta Aberta, o turismo "selvagem" é criticado, assim como as "construções megalomaníacas" que não respeitam a essência da vila, que é conhecida por ser uma morada de pescadores em meio às dunas.

Carta Aberta às Autoridades "Assistimos, dia a dia, a tomada de decisões arbitrárias que ameaçam o futuro de populações litorâneas e não podemos mais ficar silentes, porque acreditamos, ainda, que é possível reverter os desmandos para, juntos, criarmos um turismo saudável para todos".

Eles ainda cobram a existência de licenças ambientais técnicas e consistentes para entender o impacto social e ambiental de cada empreendimento. Pedem, então, instituições responsáveis para fiscalizar, assim como atuar e punir os casos que não se enquadram nisso.

Redução da Duna do Pôr do Sol

Em Jeri, a conhecida Duna do Pôr do Sol perdeu área 12 vezes maior que a do gramado do Castelão, e a estrutura se deslocou 350 metros nas últimas décadas rumo ao mar. A informação foi detalhada em um trabalho publicado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Conforme a pesquisadora cearense, Adely Silveira, doutoranda em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), a montanha de areia branca perdeu 86,5 mil m² de sedimentos entre 2005 e 2017. É como se fosse retirada uma área 12 vezes maior que o gramado da Arena Castelão, que tem 7.140 m² (105 m x 68 m).

Além disso, a Duna encolheu de 60 metros de altura, como na década de 1970, para 9,8 metros em 2023.

Proibição de tráfego de quadriciclos UTVs

Em junho deste ano, a prefeitura de Jijoca de Jericoacoara proibiu o tráfego de veículos UTVs — um tipo de quadriciclo — na vila de Jericoacara, próximo a lagos, lagoas, dunas, restingas ou qualquer Área de Preservação Permanente (APP).

Segundo o documento, a medida foi tomada em acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE) e considerando a necessidade de disciplinar o acesso de quadriciclos do tipo UTV na cidade, que é um dos maiores destinos turísticos do Estado.

