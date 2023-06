Prefeitura proíbe tráfego de quadriciclos UTVs na vila de Jericoacoara

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara proibiu o tráfego de veículos UTVs — um tipo de quadriciclo — na vila de Jericoacara, próximo a lagos, lagoas, dunas, restingas ou qualquer Área de Preservação Permanente (APP). O decreto foi publicado nessa quarta-feira (7), assinado pelo prefeito do município, Lindbergh Martins.

Segundo o documento, a medida foi tomada em acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE) e considerando a necessidade de disciplinar o acesso de quadriciclos do tipo UTV na cidade, que é um dos maiores destinos turísticos do Estado.

A decisão ocorreu poucos dias após o g1 publicar imagens de pelo menos sete quadriciclos trafegando à beira da "Lagoa do Paraíso", no ponto de encontro entre água, areia e vegetação.

Tempo para adequação

No decreto, a prefeitura detalha ainda que proíbe a entrada, a permanência, a passagem e a circulação de veículos UTVs. Dessa forma, os prestadores do serviço turístico na vila de Jericoacoara têm até 15 dias a partir da publicação do documento para se adequarem às novas regras.