Bruno de Luca planeja fazer casamento no Ceará: 'Será em Jericoacoara'

Bruno de Luca, 40 anos, falou sobre os planos de casamento com a companheira Sthéfany Vidal. Os dois são pais da pequena Aurora, de 7 meses, e planejam fazer a celebração no Ceará. O apresentador contou ter visitado o Estado no fim da gestação de Sthéfany e revelou ter amado conhecer Jericoacoara.

“Gravamos a última temporada do ‘Vai pra onde?’ juntos, com ela grávida. Fomos para Jericoacoara, no Ceará. Amamos! A gente pretende se casar lá”, disse o apresentador em entrevista para o portal Extra.

Na nova temporada do programa que comanda há 16 anos, o "Vai pra onde?", Bruno de Luca visita a Disney, nos Estados Unidos. O ator já passou por 54 países desde a estreia da atração em 2007, no Multishow.

Paternidade

Em entrevista para a coluna "Telinha", Bruno desabafou sobre a experiência de ser pai pela primeira vez.

"Mudou 100%. Era algo que eu vislumbrava. Mas é realmente uma mudança brusca de vida. E é maravilhoso. Sempre gostei de criança. Tenho quatro sobrinhos. Sempre fui de chegar em festa e ser o tio da recreação. Agora tenho a minha pra brincar. Mas uma coisa é você brincar com os filhos dos outros e outra coisa é você ficar com o seu o tempo todo”, compara.

“Minha filha foi feita com muito amor, com a pessoa certa. Aurora é uma criança muito melhor do que eu imaginei”, continuou ele.

"Vai pra onde?"

De Luca também contou sobre o sucesso do programa, "Vai pra onde?", e revelou o segredo do sucesso de uma atração que está há anos no ar.