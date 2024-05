Isabella Santoni anuncia casamento com Henrique Blecher

A atriz Isabella Santoni, de 29 anos, anunciou casamento com Henrique Blecher, publicando imagens da união no domingo (12). Nas redes sociais, seguidores da ex-Malhação se surpreenderam com a novidade e com a cerimônia mais simples escolhida pela artista.

"Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher", escreveu ela em publicação no Instagram, em uma foto na qual os dois aparecem juntos em um registro romântico do momento.

Outra surpresa foi a forma escolhida pelos noivos para selar a união. Ao invés das alianças, os dois escolheram usar uma pulseira e um colar, com Blecher usando o primeiro item e ela o segundo.

Isabella assumiu o namoro com Henrique, que é empresário, em meados de novembro do ano passado. Ele já foi casado com a também atriz Emanuelle Araújo.

Nos comentários da publicação sobre casamento, amigos próximos dela parabenizaram o momento dos dois. "Felicidades", desejou Monique Alfradique. "Ai, que lindos, Bela, muitas felicidades pra vocês, que Deus blinde a união de vocês", escreveu outro seguidor.