Morre David Sanborn, saxofonista ganhador do Grammy, aos 78 anos

O saxofonista David Sanborn morreu aos 78 anos, em decorrência de um câncer de próstata, em Tarrytown, Nova York, na tarde de domingo (12). O falecimento do artista foi confirmado nas redes sociais, nesta segunda-feira (13).

"É com o coração triste e pesado que comunicamos a vocês a morte do saxofonista de internacionalmente conhecido e vencedor de seis prêmios Grammy, David Sanborn", diz o comunicado.

O músico já tocou em gravações de Stevie Wonder, James Brown e Carly Simon. A batalha do artista contra o câncer iniciou em 2018. A Rolling Stone, um representante de Sanborn falou que ele seguida com a rotina de shows desde o diagnóstico.

Devido a uma dor na coluna, Sanborn cancelou diversos shows marcados para ocorrer em maio.

O artista já lançou diversos álbuns, sendo nove ouro ou platina, além de ter vencido seis gramafones. O artista, que cresceu perto de St. Louis, sobreviveu a poliomelite.

Também esteve presente na trilha sonora de vários filmes como Psicose 3 e Gigolô Americano.