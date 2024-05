Marido de Isabel Veloso, influencer com câncer terminal, rebate crítica por vontade de ter filhos

Lucas Borbas, esposo de Isabel Veloso, influencer de 17 anos diagnosticada um câncer terminal, parabenizou a amada no domingo (12), Dia das Mães, e demonstrou o sonho do casal em ter filhos. Entretanto, nas redes sociais, muitos se manifestaram sobre o desejo dos dois.

"Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nos sabemos! Estamos profetizando! Te amo, minha gatinha", escreveu ele com foto dos dois juntos. A influencer, logo em seguida, respondeu com juras de amor ao esposo.

A repercussão da postagem foi tanta que Lucas precisou se pronunciar sobre o assunto. Ele afirmou ter ficado "para baixo" com a situação, pontuando que muitos não entenderam o teor da declaração.

"Não sei se vocês viram um post que eu falei, desejando feliz Dia das Mães pra Isabel, e coloquei que as pessoas não entenderiam e não entenderam. Falei que estava profetizando. E realmente não entendo, cara. Não posso ter fé? Não posso acreditar que a Isabel - mesmo sabendo que ela não pode ter filho, que pela quimioterapia a pessoa fica estéril - eu não posso acreditar que posso ter um filho? Que ela não pode ter uma menina ou um piazinho?", questionou.

O rapaz disse ter uma fé muito grande na possibilidade e ainda se perguntou sobre as intenções de muitos seguidores da influenciadora. "Parece que a pessoa só quer ver desgraça, só quer vê-la mal. Não entendo, sério. É inacreditável o ponto que o ser humano pode chegar", disse.

Legenda: Publicação teve comentários diversos no Instagram Foto: reprodução

Por fim, ele ainda afirmou que deve continuar publicando sobre o assunto, reforçando que deve continuar com o sonho de aumentar a família dos dois.

"Se algumas pessoas não acreditam e não têm a mesma fé que a minha, não posso fazer nada. Vou continuar postando, profetizando na vida da minha esposa que um dia a gente vai ter uma família. Mesmo sem a possibilidade da ciência mostrar isso por conta de quimioterapia, de ela ter esse câncer. Vou continuar acreditando e tendo fé em Deus, que Deus pode, sim, dar uma criança pra nós", finalizou.

Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos e tem passado por quimioterapias, transplante de medula óssea e outros tratamentos desde 2021.

Em 2023, no mês de novembro, foi curada, mas a doença teve uma recidiva em janeiro deste ano, de uma forma ainda mais agressiva. Recentemente, os dois tiveram ajuda online para realizar o sonho do casamento, mas tiveram a lua de mel interrompida por conta de problemas de saúde de Isabel.