Narcisa Tamborindeguy viraliza ao sair do mar para fazer homenagem ao RS

Narcisa Tamborindeguy viralizou nas redes sociais ao homenagear o Rio Grande do Sul, em vídeo publicado nesta segunda-feira (13). A socialite pede ainda doações para o estado que vive uma tragédia ambiental devido às chuvas e enchentes desde o final de abril.

"Eu amo o Rio Grande do Sul! O meu coração está com vocês! Estamos juntos. Jamais os abandonaremos. Somos do mesmo sangue. Vou postar os melhores lugares para doação no RS", escreveu na legenda. No vídeo, a herdeira sai do mar declarando seu amor ao estado.

O momento dividiu opiniões na web. "Gente, eu achei uma péssima ideia o local da gravação do vídeo", comentou outra. "Não tinha ninguém para avisar a ela que muitas pessoas morreram afogadas nas enchentes e perderam tudo por conta do volume da água? Quem filmou, por exemplo, não teve um bom senso? Enfim, em algumas situações acho que é importante explicar a ela que a loucura tem limites", escreveu um seguidor.

"Qualquer outra pessoa receberia meu olhar de repúdio. Mas quem conhece ela sabe que trata-se de uma essência única", disse uma internauta que defendeu a influenciadora. "Ela sendo ela! Como gaúcha, não vejo maldade, é a sem noção mais amada do Brasil", declarou outra internauta.