Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio termina a reforma de seu quartinho e o enfeita para Rosário.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Inácio termina a reforma de seu quartinho e o enfeita para Rosário. Liara faz as pazes com Rodinei. Dinha se insinua para Inácio. Valda demonstra confusão mental e Cida se preocupa. Socorro pede a Naldo para viajar com ela para Sobradinho.

Lygia se queixa de dor no abdome. Liara mostra a arte de Rodinei para Emília, e a jornalista se encanta. Isadora seleciona suas fotos para o slide show do casamento e Cida troca os envelopes. Em Sobradinho, Naldo pede à mãe um tempero especial para conquistar Chayene, enquanto Socorro foge ao ser reconhecida no mercado.

Fabian ensaia com as Empreguetes e a notícia se espalha pelo Borralho. Inácio chega para buscar Rosário e é confundido pelas fabianáticas. Fabian tenta seduzir Rosário, mas ela o esnoba. Socorro volta ao Rio de Janeiro e entrega a encomenda de Chayene.

Liara tenta convencer Rodinei a dar uma entrevista para Emília. Inácio leva Rosário ao quartinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.