Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 13

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (13/5), exibe o filme “Joy - O Nome do Sucesso” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Joy - O Nome do Sucesso"

Joy é uma jovem brilhante, mas sua vida pessoal é extremamente complicada. Divorciada e mãe de dois filhos, ela vive com seus pais e ex-marido, que mora no porão. Sua mãe, que vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas, compartilha o espaço com seu pai, apesar de terem se divorciado há 17 anos. Criativa desde a infância, Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e faz dela uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos.

TRAILER DE "Joy - O Nome do Sucesso"

FICHA TÉCNICA DE "Joy - O Nome do Sucesso"