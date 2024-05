Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (13) vai ao ar às 17:10, após 'Joy - O Nome do Sucesso'. Nesse capítulo, Vera fala com Rafael que Cristina é falsa.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Vera fala com Rafael que Cristina é falsa. Crispim segue Mirna até o trabalho e a leva embora à força. Gumercindo sai em defesa de Mirna. Os dois caem na piscina. Kátia pula na piscina para salvar Crispim, que não sabe nadar. Raul fala para Felipe que Mirella é muito nova para namorar e o manda se afastar dela. Adelaide sente que deve ir ao jantar oferecido por Vera, como se fosse encontrar alguém que estava aguardando há muito tempo. Rafael e Serena escutam o som da música predileta de Luna. Serena vai até a porta do ateliê e o botânico a encontra lá.

Rafael manda Serena não entrar no ateliê. Ela chora e diz que fica muito triste quando ele a repreende e briga. Rafael não compreende de onde vem o som da música. Cristina nota que Serena perturbou Rafael de novo e se questiona se não seria melhor demiti-la. Serena fala para Eurico que rosa sempre foi sua flor preferida, embora não tivesse nenhuma onde ela morava. Crispim fica encantado com Kátia. Hélio rouba comida da pensão e leva para Terê, que nota o interesse de Hélio por Serena. Vitório fala com Zulmira que Hélio gosta de Serena. Cristina escuta e fica aliviada, acreditando que Serena tem namorado.

Dalila conversa com Raul e diz que ele necessita ter um compromisso mais sério, pois ela não pode seguir namorando escondida. Guto esclarece para Cristina que não desvendou quem é a namorada de Raul e acredita que ele está arrependido. Cristina exige que Guto não desista. Eduardo elogia a beleza de Madalena. Vera não gosta, mas disfarça. Felipe e Mirella se encontram escondidos. Ela fala ao jovem temer que o amor magoe sempre, mas ele garante que esse sentimento pode ser algo lindo. Serena nota e sorri. Rafael vê Serena notando o filho e fala que sentiu o mesmo quando achou sua alma gêmea.

Ele fala com a mestiça que tem a impressão de já tê-la conhecido. Serena diz o mesmo. Cristina fica irritada em ver Rafael e Serena conversando. Rafael fala para Cristina que decidiu retomar sua vida. Ela fica muito feliz. Olívia tenta palpitar na cozinha de Vitório, que fica irritado. Rafael mostra à Agnes, e Adelaide que a rosa Luna se abriu. Adelaide desmaia ao ver a flor. Adelaide vê Serena quando está retomando a consciência e a chama de Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.