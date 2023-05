Jericoacoara é o 10° melhor destino para viajar no Brasil, diz pesquisa

A Praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, foi eleita como o 10º melhor destino do país para viajar, segundo pesquisa realizada pelo “Guia Viajar Melhor” e divulgada pelo Governo do Ceará nesta terça-feira (23). O objetivo do levantamento é entender a preferência de pessoas que viajam com frequência.

A plataforma, que oferece dicas sobre os melhores lugares para conhecer no país, apresenta Jericoacoara como um “destino paradisíaco, conhecido por suas lindas praias e paisagens incríveis”.

Além disso, ressalta o local como um refúgio perfeito para os praticantes de esportes aquáticos, como o kitesurf e o windsurf. "A vila de Jericoacoara oferece um clima tranquilo e boêmio, com ruas de areia, restaurantes charmosos e um pôr do sol espetacular”, destaca.

Ranking

No ranking, a praia cearense aparece na frente de destinos como Rio de Janeiro (11); Bonito (12), no Mato Grosso do Sul; Balneário Camboriú (SC) e Salvador (BA), que ficaram empatados na 13ª posição, e Jalapão (15), em Tocantins.

Confira lista completa:

Maceió (AL) Gramado (RS) Porto de Galinhas (PE) Natal (RN) Maragogi (AL) Arraial do Cabo (RJ) Lençóis Maranhenses (MA) Morro de São Paulo (BA) e Ilha Grande (Angra dos Reis/RJ) Cataratas do Iguaçu (PR) e Curitiba (PR) Jericoacoara (CE) Rio de Janeiro (RJ) Bonito (MS) Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC) e Salvador (BA) Paraty (RJ) Jalapão (TO), Porto Seguro (BA) e João Pessoa (PB)