Focado no alto luxo, novo condomínio em Jeri terá praia artificial e lotes a partir de R$ 250 mil

Jericoacoara deverá contar com mais um empreendimento de alto luxo nos próximos anos, dessa vez um condomínio completamente fechado. Com mais de 400 lotes e bangalôs, o empreendimento contará com um investimento de mais de R$ 35 milhões, fiação totalmente subterrânea e até uma praia artificial para os moradores e hóspedes presentes.

As informações foram confirmadas pelo CEO da incorporadora imobiliária JG Realty, João Gondim, que destacou já haver interesse de compradores de todas as regiões do País.

O foco, segundo ele, é de investidores preocupados em adquirir uma casa de descanso na praia para os períodos de férias, mas também gerar uma renda extra com aluguel de temporadas durante alguns momentos do ano.

Legenda: Projeto do Gran Vellas Jeri Foto: Divulgação

Ao todo, serão 475 lotes para construção de casas no condomínio de luxo, com os terrenos custando cerca entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, dependendo dos detalhes de cada unidade e a localização. Os valores, contudo, poderão ser parcelados em até 84 vezes.

Além disso, o Gran Vellas irá trabalhar com 5 construturas parceiras para as casas no local, dando aos clientes a oportunidade de financiar todo o projeto pela Caixa Econômica Federal. O objetivo é oferecer luxo e praticidade aos futuros moradores do condomínio.

"É um condomínio fechado, então é o primeiro bairro privativo de Jijoca, e vai ter lazer completo, com uma praia artificial, área para kite surf. Além disso, a fiação será toda subterrânea. Algumas pessoas que já compram os lotes adquiriram mais de um, e eles querem usar mesmo como uma casa de praia ou oferecer locação por temporadas", revelou Gondim.

Obras iniciadas

O setor de lotes já teve as vendas e obras iniciadas e deverá estar finalizado em 2 anos, de acordo com o CEO da JG Realty. A previsão contratual com clientes é de que as obras durem pelos menos 3 anos, mas Gondim confirmou que essa etapa deverá ser antecipada.

E o setor de lotes deverá ser o foco da incorporadora nos próximos meses, já que a parte de bangalôs não teve todas as liberações aprovadas ainda. A partir da conclusão do projeto é que a empresa deverá ter previsões de preços para os bangalôs.

Até lá, a empresa focará em finalizar a estrutura para os lotes e a área de lazer.

Confira alguns dos elementos ofertados pelo Gran Vellas Jeri:

Portaria 24h

Clube com piscina e churrasqueira

Academia

Salão de festas

Salão de jogos

Praia artificial

Área para kite surfe

Quadras de beach tennis

Elaboração do projeto

Para João Gondim, a equipe montada para a elaboração do projeto, assim como a garantir de investidores diversos, será a chave para o sucesso de vendas e elaboração do Gran Vellas Jeri.

"A gente montou um time com arquitetos e sócios. Trouxemos investidores do Brasil inteiro e as imobiliárias abraçaram o projeto. Estamos levando o altíssimo padrão, e achamos que lá a gente não tem concorrentes, pois os condomínios já existentes são de infraestrutura baixa", destacou.