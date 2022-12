Inspirada na caipirinha, Ambev lança nova 'bebida do Carnaval'

A Ambev já prepara o lançamento de uma nova bebida pronta que deverá ser a aposta para o próximo Carnaval. Segundo Arnaldo Garcia, gerente regional de marketing da empresa, a Copa do Mundo tem sido importante para as expectativas de resultado da companhia de bebidas, e uma edição da marca Beats inspirada em caipirinhas deverá ser lançada em breve, de olho no período carnavalesco.

"Temos uma novidade. Copa do Mundo e Carnaval podem virar uma coisa só, então estamos antecipando para semana que vem o lançamento da bebida do Carnaval, a Caipi Beats. Para completar o portfólio, estamos vindo com o terceiro drink da marca de bebidas prontas em lata, e a gente espera lançar na reta final da Copa, esperando que ela seja a bebida do verão", contou Garcia em entrevista a esta Coluna.

A nova bebida da marca Beats deverá ser lançada na semana que vem em Natal, com a presença da cantora Anitta.

A empresa também pode realizar novas ações relacionadas à Copa do Mundo no Ceará, caso o Brasil siga avançando no torneio. Após a Budweiser confirmar que o estoque de bebidas enviado ao Catar será destinado ao País vencedor do mundial, a Ambev tem organizado ações em diversas cidades, instalando alguns contêineres.

São Paulo e Rio de Janeiro já receberam uma unidade, e o Ceará pode ser o próximo. O local de instalação da ação poderá sediar uma festa focada no mundial.

Arnaldo Garcia Gerente regional de marketing da empresa A gente tem as festas lá em Doha (Catar), mas sempre temos a possibilidade de operar em vários lugares e surgiu a ideia de trazer as 'Buds pra casa'. Já estamos espalhando alguns contêineres pelo Brasil, com um aparecendo em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Já pensou se cai um aqui na região? O Brasil sendo campeão, as 'Buds' já estão garantidas"

Atualizações de mercado

Apesar das perspectivas de ações focadas no mundial de futebol, o executivo evitou falar sobre possíveis ajustes de preços das cervejas do grupo. Ele, no entanto, destacou que a expectativa da Ambev é registrar um bom resultado financeiro no final deste ano, baseando-se em projeções de mercado e nos dados apontados nos últimos balanços da companhia.

"A gente não pode falar de valor, mas vemos, sim, uma crescente de mercado e o último balanço já aponta isso, com resultados positivos. A gente vem com o que a gente está chamado de 'Carnacopa', com Carnaval e Copa do Mundo misturados. Se o Brasil vai avançando, os horários da Copa vão ser muito bons para o mercado de bebidas em geral, e a gente vê a primeira Copa sendo feita no verão, então esperamos um bom fechamento de ano", disse.

Garcia ainda falou sobre o impacto do serviço de delivery próprio de bebidas para impulsionar as vendas durante o ano de 2022.

"O mercado está aquecendo, e o mercado de bebidas novas, bebidas mistas, tem evoluído muito, e o maior avanço talvez seja até a logística. O Zé Delivery entrando e facilitando o consumo em casa, e é a primeira Copa que temo esse app incrível, desenvolvido dentro da Ambev. O mix de portfólio, o contexto de verão, Copa do Mundo, o futebol evoluindo, e alogística facilitando, a gente vê um fechamento de ano espetacular".

Legenda: Arnaldo Garcia falou sobre o impacto da Copa para gerar bons resultados no mercado de bebidas Foto: Reprodução

Projeções para 2023

Para 2023, as projeções para o setor de bebidas, apesar de um cenário econômico incerto por conta da transição no Governo Federal, são positivas, segundo Garcia. O gerente regional de marketing da Ambev afirmou que a chegada do Carnaval poderá gerar bons números ao setor, que "tende" a crescer durante o próximo ano.

"A Ambev, como empresa de capital aberto, apoia o Brasil e busca sempre os melhores cenários, então podemos falar que há uma projeção positiva, com a gente saindo de uma situação de pandemia e voltando a criar grandes ocasiões de consumo. O Carnaval vai ser o maior da história, então é uma perspectiva muito boa de mercado, independentemente de transição (de governo), então a gente acredita que mercado de bebidas tende a crescer no Brasil", afirmou.