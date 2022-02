Curso de Medicina é o mais procurada na UFC, mas Fisioterapia tem concorrência mais alta

O curso de Medicina em Fortaleza é o mais procurado da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Sisu 2022. A graduação recebeu um total de 7.243 inscritos para 160 vagas, mas isso não o torna o curso mais concorrido, essa marca ficou com o curso de Fisioterapia onde a média de concorrência é de 47.3 candidatos por vaga.

As graduações mais procuradas são as com maior número de inscritos e no campus de Fortaleza, depois de Medicina, é Enfermagem com 3.760 inscritos e Psicologia com 3.276 candidatos. Em Sobral, Medicina lidera com 3.041 inscritos, seguido por Administração Noturno com 2.455 candidatos e Psicologia com 1.458 inscritos.

Já os cursos mais concorridos são aqueles com maior número de candidatos por vaga. O destaque esse ano vai para o curso de Fisioterapia que tem 47.3 candidatos por vaga, seguido de Enfermagem que tem 47 candidatos por vaga, Medicina Fortaleza com 45.2 , Psicologia Fortaleza com 40.9 e Medicina Sobral que são 38 candidatos por vaga.

Ao todo, a UFC recebeu 84.389 inscrições no Sisu 2022. A Universidade oferta 6.358 vagas divididas em 113 cursos de graduação presencial nos campus em Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas, Crateús e Itapajé, o que torna a concorrência para ingressar na Universidade uma média de 13 candidatos para uma vaga.

Os dados são do Ministério da Educação (MEC), órgão responsável pelas inscrições no Sisu 2022.