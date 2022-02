Sisu 2022 divulga resultados nesta terça-feira (22); confira

O Ministério da Educação divulga, até as 23h desta terça-feira (22), o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2022 em cursos de ensino superior de instituições públicas.

As inscrições para o programa de vagas ocorreram entre 15 a 18 de fevereiro para os estudantes que prestaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a prova de Redação.

São aprovados no Sisu os candidatos que obtiveram nota igual ou superior à nota mínima definida para o curso de graduação escolhido.

Onde ver o resultado do Sisu?

O resultado estará liberado no boletim do candidato, que pode ser acessado no próprio site do Sisu, nas instituições de ensino superior ou através da central de atendimento do MEC no telefone 0800-616161.

Quem for aprovado, já deverá fazer a matrícula ou registro acadêmico a partir desta quarta-feira (23) até o próximo dia 8 de março. Por outro lado, quem não for selecionado dessa vez, pode se inscrever na lista de espera de um dos cursos citados no ato de inscrição. Esta etapa também ficará disponível até 8 de março.