Prouni 2022 abre inscrições nesta terça (22); veja como fazer

O cronograma de inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2022 foi divulgado. Os estudantes interessados já podem se inscrever a partir desta terça-feira (22) até sexta-feira (25). Neste ano, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e de 2021 poderão ser usadas no processo seletivo. O sistema irá computar automaticamente a pontuação mais alta obtida.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O mesmo portal deve ser utilizado para ingresso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado da primeira chamada será apresentado no dia 2 de março, conforme cronograma do Ministério da Educação. Já o período para comprovação das informações da primeira chamada acontecerá entre os dias 3 e 14 de março.

Mudança no Prouni

A partir deste ano, os estudantes poderão usar as duas últimas notas do Enem para o processo seletivo do Prouni, segundo decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Até 2021, só era possível considerar a pontuação obtida no exame no ano anterior.

O Prouni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas.

Como participar do Prouni?

Para participar do programa, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo (o equivalente a R$ 1.818 em 2022) para obter a bolsa integral. Para a bolsa parcial, a renda mensal por pessoa tem de ser de até três salários mínimos (o equivalente a R$ 3.636 em 2022).

É preciso atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada (para quem estudou em escola pública ou com bolsa integral ou parcial em escola privada haverá prioridade para a pré-seleção das bolsas do Prouni).