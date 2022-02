Confira notas de cortes parciais dos cursos mais procurados da UFC no Sisu 2022

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está em seu último dia de inscrições para os estudantes que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e buscam por vagas em universidades. Às 0h desta sexta-feira (18), as novas notas de corte da terceira e última parcial foram divulgadas.

As notas são baseadas na pontuação dos inscritos para os cursos, por isso, são alteradas todos os dias até o encerramento das inscrições dos candidatos. Qualquer pessoa pode ter acesso às notas no site do Sisu e, quando logados no portal, os inscritos podem visualizar em que posição estão na lista de classificação do curso em que se inscreveram.

O Diário do Nordeste reuniu as últimas notas de corte de ampla concorrência dos cursos mais procurados na Universidade Federal do Ceará (UFC), nos campus de Fortaleza e Sobral. Confira:

Medicina (Fortaleza) - 801,90

Medicina (Sobral) - 796,50

Direito (Fortaleza) - 762,46

Odontologia (Fortaleza) - 755,92

Odontologia (Sobral) - 748,32

Engenharia de Computação (Fortaleza) - 746,58

Ciência da Computação (Fortaleza) - 740,42

Psicologia (Fortaleza) - 737,44

Arquitetura - 726,27

Engenharia Mecânica (Fortaleza) - 717,10