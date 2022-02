Inscrições para o Sisu 2022 terminam nesta sexta-feira (18)

Como fazer a inscrição

O estudante precisa entrar na página oficial do Sisu e clicar na opção "Fazer inscrição". Na tela seguinte, segue em "entrar com gov.br" ou em "fazer cadastro". Depois de atualizar e confirmar as informações pessoais, o candidato pode escolher até duas opções de curso de ensino superior. É possível buscar por município, nome da instituição ou do curso.

Em seguida, confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”.

Caso seja necessário, o candidato pode fazer qualquer alteração nos dados na barra superior do site.

Cronograma do Sisu 2022