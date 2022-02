Sisu 2022 disponibiliza primeiras notas de corte parciais; veja como conferir

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) disponibilizou as primeiras notas de corte parciais de 2022, às 0h desta quarta-feira (16), no site do programa. Qualquer pessoa pode ter acesso à informação, basta selecionar um curso e uma modalidade — ampla concorrência ou algum tipo de cota social.

Para conferir as médias é simples, é só seguir o passo a passo abaixo:

O primeiro passo é acessar o site do Sisu.

Em seguida, o interessado deve clicar em "Pequisa de vagas".

Depois ele deve informar qual curso ou universidade deseja ter acesso à nota de corte.

Ao acessar o curso desejado, o candidato pode rolar a navegação na janela até encontrar as notas de corte por modalidade.

Caso o candidato já esteja logado no site, também terá como visualizar em qual posição da lista está entre os que se inscreveram até o início desta quarta-feira.

Foto: reprodução

Como funciona a nota de corte do Sisu 2022

A nota de corte do Sisu é baseada na pontuação dos inscritos para cada curso. Ou seja, se um estudante com média de 780 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, nos critérios da Universidade Federal do Ceará (UFC), digitar "medicina" na busca, pode conferir que no Campus de Fortaleza, na categoria de ampla concorrência a nota de corte parcial é de 803,06 pontos.

O que significa esse número? Bem, ele informa que, até as 0h da quarta-feira, dos inscritos nas 80 vagas o que possui a menor nota, e ocupa a 80ª posição, atingiu a média de 803,06 na prova.

Então, se o candidato que possui nota de 780 pontos tentar se inscrever nesse curso da UFC, por não possui a nota mínima para entrar na turma principal, ocupará uma posição abaixo e pode não consegui passar.

Caso o interessado deseje concorrer a outra graduação, cuja a nota de corte parcial é mais baixa, basta alterar a inscrição. É possível se candidatar a dois cursos diferentes, e é possível mudar as opções até a próxima sexta-feira (18), quando as inscrições para o Sisu 2022 são encerradas. O sistema considerará a última alteração feita pelo usuário.

Por ser um processo dinâmico, onde os estudantes podem mudar de opção várias vezes durante um dia, as notas de corte parciais mudam diariamente. Sempre à meia-noite, o Ministério da Educação (MEC) atualiza o dado.

O indicado é que os interessados fiquem atentos a essas notas de cortes parciais até a finalização do período de inscrição do programa.

Notas de corte parciais da UFC 2022

Em 2021, medicina (campus Fortaleza) teve a maior nota de corte da universidade federal cearense, chegando a 804,48 na fase final, quando a instituição conclui todas as chamadas dos candidatos. Ainda na modalidade de ampla concorrência, medicina (campus Sobral) ficou na segunda posição, com 797,94.

Neste ano, já na primeira divulgação da nota de corte parcial para o curso de medicina em Fortaleza está quase na mesma média do número final do ano passado: 803,06 pontos. No campus Sobral, o número ultrapassou o índice anterior, 803,16, além de ser mais alto que o da Capital.

O Diário do Nordeste reuniu as notas de cortes parciais, divulgadas às 0h desta quarta-feira, dos cursos da UFC que tiveram as médias mais altas ano passado.

Medicina (Fortaleza): 803,06 pontos (em 2021, a final foi 804,48);

pontos (em 2021, a final foi 804,48); Medicina (Sobral): 803,16 pontos (em 2021, a final foi 797,94);

pontos (em 2021, a final foi 797,94); Odontologia (Fortaleza): 747,52 pontos (em 2021, a final foi 749,90);

pontos (em 2021, a final foi 749,90); Direito (Fortaleza): 752 pontos (em 2021, a final foi 746,0);

pontos (em 2021, a final foi 746,0); Engenharia de Computação (Fortaleza): 865,24 pontos (em 2021, a final foi 743,60);

pontos (em 2021, a final foi 743,60); Psicologia (Fortaleza): 734,06 pontos (em 2021, a final foi 738,46);

pontos (em 2021, a final foi 738,46); Odontologia (Sobral): 737,84 pontos(em 2021, a final foi 734,02);

pontos(em 2021, a final foi 734,02); Ciência da Computação (Fortaleza): 743,08 pontos (em 2021, a final foi 730.44);

pontos (em 2021, a final foi 730.44); Engenharia Mecânica (Fortaleza): 717,06 pontos (em 2021, a final foi 724.34);

pontos (em 2021, a final foi 724.34); Arquitetura: 725,96 pontos (em 2021, a final foi 715,40).

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste