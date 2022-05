Acidente em metrô do Benfica deixa três funcionários inconscientes

Um acidente na parte subterrânea da estação do metrô no bairro Benfica, em Fortaleza, deixou três vítimas inconscientes na noite desta sexta-feira (6). De acordo com major do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), Aloísio Freitas, as vítimas são três funcionários de uma empresa terceirizada que estavam fazendo uma manutenção na rede elétrica.

Monóxido de carbono

Bombeiros chegaram ao local para atender a ocorrência por volta das 19h. Um detector de gás registrou que havia alta concentração de monóxido de carbono no ambiente. Provavelmente isso foi proveniente de uma bomba de sucção, ainda de acordo com o major. O monóxido de carbono (CO) é um gás inflamável, inodoro e perigoso devido à grande toxicidade.

"Um foi socorrido aqui pela própria administração do Metrofor e dois foram retirados pela equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros. Os três inconscientes, mas respirando, foram entregues à equipe do Samu para fazer os primeiros socorros e conduzidos ao hospital", relatou Aloísio Freitas.

Legenda: Estação de metrô já foi liberada pelos bombeiros Foto: Thiago Gadelha

O acidente aconteceu a uma profundidade de 8 metros do subsolo em um espaço da rede interna subterrânea do Metrofor, que dá suporte à rede do próprio metrô. Os funcionários estavam fazendo uma manutenção na rede elétrica quando ficaram inconscientes.

Vítimas foram encaminhadas ao IJF

A operação já foi encerrada e as vítimas estão todas em atendimento no Instituto Doutor José Frota (IJF). As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros também estão realizando a desmobilização e o metrô já foi liberado para o uso. O CBMCE ressalta que não houve prejuízo para o funcionamento do metrô.

Os funcionários foram identificados como Francisco Cleberson, Iranzir Mendes e Marcos Pinheiro, que trabalhavam para uma empresa terceirizada de serviço.

Ainda segundo o major Aloísio Freitas, os homens foram encontrados por um quarto funcionário que estava no local, que percebeu o acidente e acionou os Bombeiros.

"Eles estavam utilizando uma bomba para sucção de água, na parte subterrânea do Metrofor. A bomba tem um motor que libera o monóxido de carbono e o espaço era confinado. Não se sabe se eles estavam com os EPIS adequados, para prevenir essa inalação. Quando os bombeiros resgataram, não estavam com EPis de respiração", relatou.

Na operação, trabalharam 13 bombeiros: uma equipe de salvamento, uma equipe de combate ao incêndio, uma viatura de apoio e dois coordenadores. Também foram enviadas três ambulâncias do SAMU e três viaturas da Polícia Militar.

