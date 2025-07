Velório pet: oportunidade de despedida acolhedora no funeral de bichinhos ganha adeptos em Fortaleza

São parte da família. Mudam a energia dos espaços, comovem pessoas. Com poucos gestos, protagonizam instantes tão bonitos quanto inesquecíveis. Animais de estimação são presença dourada na rotina de inúmeros. Mas o que fica quando eles vão embora? Além das memórias, um jeito de eternizar a presença pet é realizar despedida à altura do carinho.

Em Fortaleza, empresas de funeral para bichinhos oferecem oportunidade de um adeus acolhedor e digno para nossos melhores amigos. A partir de diferentes planos e condições, é possível realizar, por exemplo, cremação individual ou coletiva, além de proporcionar aos mais próximos a chance de se reunir para vivenciar os últimos momentos com o animal em um velório.

O Verso conversou com três iniciativas na cidade cujo objetivo é aliar todos esses atributos em um só lugar. Em comum entre elas, está a necessidade de promover dignidade e humanidade na despedida dos animais, além de apoio aos tutores diante do luto.

Veja também Verso Projeto de dança leva aulas de reggae ‘a dois’ e passinho do reggae para a Praia de Iracema Verso Com 20 anos de palco, grupo cearense Pavilhão da Magnólia se apresenta pela primeira vez na Europa

Surgido em 2020 com sede no bairro Antônio Bezerra, o Memorial Pet Fortaleza oferece dois planos preventivos e dois para uso imediato, com coberturas que variam entre cremação individual, com recebimento das cinzas; ou coletiva, sem o recebimento delas. A casa conta com sala para velório, atendimento 24h e uma rede de parcerias com descontos exclusivos.

“A dor e a angústia de perder um companheiro de quatro patas costumam paralisar. Em meio ao luto, buscar informações, fazer cotações ou decidir o que fazer pode se tornar uma tarefa ainda mais difícil, transformando um momento sensível em algo ainda mais doloroso”, situa Ednei Pedrosa, gerente de operações da Rede Memorial Fortaleza.

Legenda: Sala de velório e itens específicos, a exemplo de urna para cinzas, são serviços ofertados pelo Memorial Pet Fortaleza Foto: Divulgação

Segundo ele, contar com uma empresa especializada para amparar o tutor ou toda a família num momento de sofrimento não elimina a saudade, mas torna o processo de despedida mais leve, humano e confortador.

“Vivemos numa sociedade solitária, e a presença dos pets tem feito bastante diferença no dia a dia dos tutores. Dessa forma, está cada vez mais natural buscar serviços de assistência familiar, tendo em vista que os pets já fazem parte da família”.

Quanto custa um funeral pet?

Depende de cada empresa e do que é ofertado por ela. No Memorial Pet Fortaleza, existem vários planos. O Plano Amor – com direito a cremação individual, atendimento e remoção 24h, urna para cinzas, certificado de cremação e quitação das parcelas – custa R$ 1.308 ou R$ 1.584, a depender das condições de parcelamento.

O Plano Carinho, por sua vez, inclui atendimento e remoção 24h, cremação coletiva, certificado de cremação, carência de 90 dias, inclusão de pets de até 10 anos e animais de até 24 kg. Este custa R$ 744 ou R$ 864, também a depender do parcelamento.

Por fim, há também o Plano Coração – com atendimento e remoção 24h, cremação individual, carência de 90 dias e inclusão de pets de até 10 anos – e o Plano Afeto, com cremação coletiva, atendimento e remoção 24h em Fortaleza e Região Metropolitana, certificado de cremação e inclusão de pets de até 24kg. Ambos custam R$ 20 mensais e R$ 14 mensais, respectivamente.

“Além disso, o Memorial Pet está em fase de expansão. Um cemitério vertical pet está sendo construído para dar às famílias mais respeito e comodidade na despedida”, completa Ednei.

Outra casa especializada no ramo é a Anjo Eterno Pet, com sede no bairro Passaré. Surgida em 2016 e totalizando mais de 15 mil atendimentos até esta data, oferece serviços como cremações coletiva, compartilhada ou individual, assim como plano funerário para quem quer se programar com antecedência.

Também há possibilidade de realizar cerimônia de despedida personalizada, além da sala de despedida exclusiva. Serviços imediatos custam a partir de R$ 350; planos preventivos, a partir de R$ 25,90 ao mês. “Além disso, possuímos grande variedade de produtos, nos quais os tutores podem guardar recordações e memórias dos pets”, destaca Raissa Vasconcelos.

Legenda: Anjo Eterno Pet totaliza mais de 15 mil atendimentos e oferece serviços como cremações coletiva, compartilhada ou individual, assim como plano funerário Foto: Divulgação

Gestora da empresa, ela frisa que o atendimento é 24h, incluindo feriados. Igualmente, diz que a cerimônia de despedida é conduzida com "muito cuidado, respeito e empatia", levando em consideração o perfil de cada família e o vínculo emocional que existia com o pet.

“Os serviços oferecem experiências diferentes e o mais escolhido é a cerimônia individual. Oferecemos uma sala climatizada e acolhedora, na qual é possível viver os últimos momentos ao lado do animalzinho com tranquilidade e carinho. A cremação é realizada de forma ética, segura e totalmente dentro dos protocolos sanitários”.

As cinzas, por sinal, são entregues em urna especializada, acompanhadas de um certificado de cremação virtual. Caso o tutor deseje, também são disponibilizados produtos memoriais, a exemplo da moldagem da patinha do pet – item que eterniza um laço tão especial. “A diferença é muito significativa para quem adere a algo assim”, considera Raissa.

“Quem opta por esse tipo de despedida tem a oportunidade de vivenciar o luto de forma mais saudável, com espaço para se despedir e reconhecer a importância daquele vínculo. É um processo que traz conforto emocional, além de respeito ao corpo do animal. Diferentemente do descarte inadequado, aqui o tutor sente que está fazendo o melhor, até o último momento, e isso faz diferença para seguir em frente com o coração mais leve”.

Como funciona um funeral pet?

É a equipe da Funerária Pet Ceará que responde a questão. Segundo André Schafer, sócio-diretor da casa fundada em 2015, no bairro Guararapes, o velório pet precisa ser contratado no ato da tratativa do serviço para que seja realizado logo após o translado do corpinho do animal – seja ele da clínica ou da residência – até a funerária.

Quando o corpo do bichinho chega, há um tempo para os tutores se despedirem do amigo, e então os outros processos são levados adiante – a exemplo do velório em si, da cremação e dos demais passos. “Aqui na empresa temos sala de velório para despedida, remoções (nas quais nossa equipe faz atendimento onde o pet veio a óbito) e dispomos de planos preventivos e de alguns acessórios, a exemplo de relicários, urnas especiais para cinzas etc”.

O empresário explica que os valores dos serviços dependem do peso de cada animal. No geral, o principal objetivo da empresa é oferecer um fim digno aos animais, amenizando o sofrimento dos tutores e com tratamento humanizado. Há outra preocupação no horizonte: diminuir atividades clandestinas relativas ao corpo de animais que já partiram.

“Desde o início dos trabalhos, nosso intuito é acolher as famílias multiespécies e validar a questão do luto pet – algo ainda não totalmente aceito pela sociedade. É diferente de como acontecia antigamente, em que muitas vezes a pessoa não sabia que final era dado para o animal de estimação ou ele era enterrado em algum lugar inapropriado”.

Maria Salomé de Sá que o diga. A representante comercial cearense levou todas essas variáveis em consideração para proporcionar um último instante adequado aos cachorrinhos Preta e Titica. Os animais “de comunidade”, conforme ela sublinha – ou seja, amparados por habitantes dos locais onde eles passavam – foram recebidos no Memorial Pet Fortaleza.

Legenda: Na Funerária Pet Ceará, valores dos serviços dependem do peso de cada animal; principal objetivo é oferecer um fim digno aos bichinhos Foto: Divulgação

O plano escolhido por Maria Salomé foi o Plano Coração, com atendimento e remoção 24h, cremação individual, carência de 90 dias e inclusão de pets de até 10 anos. “Não fui tutora desses animais, mas minha missão foi assegurar que, depois da morte deles, não fossem tratados como lixo. Eles seriam cremados. Minha ideia é ampliar esse serviço para mais cachorros na mesma situação que eles”.

Propósito bonito, que encontrou em um serviço especializado a mola propulsora para continuar. “Indico a todos, é de grande valia porque a gente sabe que eles foram tratados com dignidade. Isso é o que me conforta e é o que vai me fazer também com os meus cachorros de casa, quando for a vez deles. O preço cabe no bolso, e fomos tratados com muito carinho”.

Onde devo enterrar o meu pet?

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) em caso de falecimento de animais de estimação, os tutores devem recorrer a empresas autorizadas e devidamente cadastradas junto ao município para a realização do sepultamento e/ou cremação. A pasta, no entanto, não especificou locais. A reportagem aguarda informações para atualização.

Vale lembrar que corpos de animais em óbito são classificados como resíduos com potencial risco à saúde pública e ao meio ambiente. Isso porque podem passar por processos de decomposição capazes de contaminar o ambiente com material biológico potencialmente patogênico. Não à toa, exigem tratamento e destinação adequados.

O descarte irregular é considerado infração sanitária e ambiental, sujeita a penalidades. Em caso de flagrante ou denúncia, a SMS indica que a população pode entrar em contato por meio do telefone 156.

A importância dos rituais de despedida

Fundamentais no processo de luto, rituais de despedida são importantes inclusive diante da perda de um animal de estimação. O processo ajuda a simbolizar o fim de um vínculo físico, mas também a reconhecer a profundidade emocional da relação.

“Ao realizar um ritual – como escrever uma carta de despedida ou montar um memorial – cada pessoa vai encontrando espaço para expressar sentimentos, dar sentido à perda e reorganizar as emoções”, explica a psicóloga clínica Raquel Rodrigues do Carmo.

Ela observa a grande oferta de serviços de funeral em Fortaleza para os últimos instantes entre dono e pet como expressão da crescente humanização nas relações – haja vista o fato de animais de estimação serem considerados membros da família em muitos lares.

Legenda: Para psicóloga, oferta de serviços de funeral pet em Fortaleza refletem crescente humanização nas relações Foto: umaruchan4678/Shutterstock

Para pessoas cujos bichinhos ocupam lugar privilegiado, esse tipo de serviço representa a possibilidade de vivenciar uma despedida digna, acolhedora e simbólica, capaz de valorizar o vínculo entre tutor e pet. “Espero e fico na torcida para que seja uma tendência de mercado”.

Há mais, porém. Na visão de Raquel, a pandemia de Covid-19 trouxe à tona série de questões ligadas à finitude, ao luto e à saúde mental de forma muito direta e coletiva. Nunca lidamos, em tão pouco tempo, com tantas perdas e de forma simultânea. Esse impacto enorme foi também um grande convite para um novo olhar sobre despedidas no geral.

Ao mesmo tempo, é difícil definir uma “despedida ideal”, capaz de realmente apaziguar o coração – considerando que uma boa despedida não dependerá do formato, mas sim da possibilidade de elaborar a experiência em si.

“Isso pode acontecer por meio de um velório silencioso ou numa cerimônia cheia de homenagens, assim como numa conversa final, numa carta escrita, num gesto simbólico, numa oração ou mesmo num silêncio respeitoso. O ideal é que o processo ajude a integrar a perda, sentimentos e a facilitar a transição para o que vem depois”.

No fim das contas, a estudiosa salienta que o primeiro passo para lidar com a dor da ruptura é não julgar os próprios sentimentos. Até porque não existe um único jeito de viver o luto e, sim, todos temos direito a ele – com as tristezas, raivas, culpas ou até certo alívio que ele traz.

“Os caminhos possíveis são: permitir-se viver o luto, dar significado à perda, falar sobre o que está sentindo, cuidar da saúde mental e tentar seguir a vida com gentileza e rede de apoio. Cada perda que vivemos nos atravessa de um jeito diferente, e luto é processo”.

Serviço

Memorial Pet Fortaleza

Localizado na Rua Demétrio Menezes, 3581 - Antônio Bezerra. Mais informações nas redes sociais da empresa

Anjo Eterno Pet

Localizado na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 5561 - Passaré. Mais informações nas redes sociais da empresa

Funerária Pet Ceará

Localizado na Rua Jaime Pinheiro, 100 - Guararapes. Mais informações nas redes sociais da empresa