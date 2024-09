Saiba quem é Emily Armstrong, nova vocalista da banda Linkin Park

A banda Linkin Park anunciou retorno aos palcos e aos estúdios nessa quinta-feira (5). A volta, que acontece 6 anos após a morte do vocalista Chester Bennington, apresentou novos integrantes, como a cantora Emily Armstrong, do grupo Dead Sara. Ela assume os vocais e interpreta os sucessos consolidados e também os lançamentos da banda de rock .

O baterista Colin Brittain também é novidade no grupo, que segue com os integrantes Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn.

Ao anunciar o retorno, a banda lançou a canção inédita "The Emptiness Machine", que já traz os vocais de Emily Armstrong. (Confira abaixo)

Quem é Emily Armstrong

Natural da cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia (EUA), Emily começou a se interessar por música ainda na infância, aos 11 anos. A partir dos 15, passou a compor, cantar e tocar instrumentos. Visando se dedicar exclusivamente à música, largou os estudos. As informações são do portal G1.

Em 2002, fundou a banda Epiphany, que veio se tornar o grupo conhecido hoje como Dead Sara. Desde então, lançou quatro álbuns e três EPs.

Entre as canções lançadas pelo trio estão "Weatherman", "Mona Lisa", "Heroes" e uma versão de "Heart-Shaped Box", da banda Nirvana. A releitura fez sucesso e acabou rendendo um convite para uma parceria com Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, membro original do Nirvana.

Além de Love, Emily também cantou ao lado de artistas como Beck, Demi Lovato e The Offspring.

Reação dos fãs à nova vocalista

Nas redes sociais, a nova vocalista foi aprovada por parte dos fãs da banda, que também comemoram o retorno do Linkin Park. "Amo Emilly. Ela tem uma voz linda", comentou um usuário no Instagram. "Vejo porque vocês escolheram ela", acrescentou outro na mesma rede.

Na mesma plataforma, outro internauta elogiou o tom agudo e rouco da voz da artista. "Seis meses após a morte de Chester, disse que uma garota com uma voz profunda e rouca iria arrasar com Linkin Park, e aqui estamos nós. Mal posso esperar para ver como Emily Armstrong afina sua voz com a nova banda!", observou.

No entanto, alguns fãs não aprovaram o retorno e as mudanças. "Na minha opinião, eles deveriam ter começado uma nova banda. Eu, como fã do Linkin Park, não gosto disso. Não tem a mesma vibração", opinou um user na publicação da nova música do grupo.

"Sem desrespeito a ela. Ela não é uma má cantora de forma alguma, mas isso não parece com Linkin Park", avaliou outro.

Com a volta, Linkin Park também anunciou a nova turnê, intitulada "From Zero World Tour", que deve passar por diversos países, em cidades como Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

Ainda nas redes sociais, fãs brasileiros comemoram a volta e comentaram o já tradicional "Como to Brazil" — venha para o Brasil, em tradução livre —, sugerindo que o grupo inclua o território nacional entre os destinos da tour.