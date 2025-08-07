Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Músico Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Causa da morte não foi revelada. O artista deixa cinco filhos e quatro netos

Escrito por
e
(Atualizado às 07:58)
Verso
Eddie Palmieri
Legenda: A Fania Records, gravadora de salsa, lamentou a morte do astro
Foto: RAYMOND ROIG / AFP

O músico Eddie Palmieri, que desempenhou um papel importante na explosão da salsa na cidade de Nova York, faleceu nesta quarta-feira (6) aos 88 anos, conforme a conta oficial do artista nas redes sociais.

O "lendário pianista, compositor, líder de banda e uma das figuras mais influentes da história da música latina faleceu em sua residência em Nova Jersey em 6 de agosto", dizia uma publicação no Instagram de Palmieri, ao lado de uma foto do artista.

A Fania Records, gravadora de salsa, lamentou a morte do astro, chamando-o de "um dos artistas mais inovadores e únicos da história da música". "Sentiremos muita falta dele", acrescentou.

O músico deixa cinco filhos e quatro netos. Sua esposa, Iraida Palmieri, faleceu em 2014.

Veja também

teaser image
Verso

Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

teaser image
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

História

Nascido no Harlem, Nova York, filho de pais porto-riquenhos, Palmieri era o irmão mais novo do pianista Charlie Palmieri e entrou na cena musical ainda jovem. Quando adolescente, ele teve aulas de piano no Carnegie Hall e também aprendeu a tocar timbales.

Ele começou a se apresentar profissionalmente em bandas, incluindo uma temporada de dois anos com o músico porto-riquenho Tito Rodriguez. Palmieri é reconhecido por ter revolucionado o som do jazz latino e da salsa, com uma carreira de mais de sete décadas.

Em 1961, ele fundou a banda "La Perfecta", que redefiniu a salsa ao substituir trompetes por trombones.

Quatro anos depois, sua faixa "Azucar Pa Ti" (Açúcar para você) se tornou um sucesso nas pistas de dança — e décadas mais tarde, foi adicionada à coleção da Biblioteca do Congresso dos EUA.

Em 1975, ele se tornou o primeiro artista latino a ganhar um Grammy, por seu álbum "The Sun of Latin Music", que venceu na recém-criada categoria Melhor Gravação Latina.

Palmieri também foi um dos primeiros músicos de salsa a adotar um tom político em suas composições.

Em 1969, ele lançou o álbum "Justicia" (Justiça), com letras que abordavam desigualdade, justiça social e discriminação, com vocais do cantor porto-riquenho Ismael Quintana e do vocalista cubano Justo Betancourt.

 

Assuntos Relacionados
Eddie Palmieri
Verso

Músico Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Causa da morte não foi revelada. O artista deixa cinco filhos e quatro netos

Redação e AFP
Há 34 minutos
Cenas da segunda temporada de Wandinha, com Jenna Ortega
Mylena Gadelha

'Wandinha', da Netflix, chega com 2ª temporada madura e muito mais da Família Addams; veja resenha

Primeira parte dos episódios do novo ano da série foram lançados nesta quarta-feira (6)

Mylena Gadelha
06 de Agosto de 2025
Projeto tem foco na produção musical cearense
Verso

Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

Projeto “O Sonho e o Som” vai selecionar dez artistas para imersão criativa de quatro meses, gravação de três músicas e participação em show e álbum digital

Redação
06 de Agosto de 2025
Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães formam a Cor dos Olhos
Verso

Banda Cor dos Olhos, de ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, lança álbum de estreia

Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins comandam novo projeto de pop rock; trio faz show na capital cearense no dia 30 de agosto

Ana Beatriz Caldas
06 de Agosto de 2025
Com foco em produção cearense, Siará+ será disponibilizada ao público por meio de site
Verso

Conheça Siará+, streaming cearense gratuito que reúne filmes produzidos no Estado

50 títulos compõem o catálogo na estreia da plataforma e promessa é de expansão

João Gabriel Tréz
05 de Agosto de 2025
Na imagem, mergulhador no mar de Fortaleza por meio do serviço da empresa Atlântida Mergulho Ceará
Verso

Sabia que dá para fazer mergulho em Fortaleza? Experiência alia diversão e preservação em alto-mar

É possível ver arraias, corais, peixes e até golfinhos de pertinho; processo envolve curso e visita ao Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, a 18 quilômetros do Porto do Mucuripe

Diego Barbosa
05 de Agosto de 2025
Centro Cultural do Cariri recebe seminário Raízes do Amanhã, que marca lançamento do programa Kariri Criativo
Verso

Margareth Menezes lança evento de economia criativa no CE em meio ao tarifaço: 'É hora do compre da gente'

Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto

João Gabriel Tréz
04 de Agosto de 2025
Na imagem, criança interage com painel da exposição “Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima”, em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará
Verso

A Caatinga como você nunca viu: exposição gratuita e interativa revela múltiplas surpresas do bioma

“Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima” está em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal de forma a desmistificar o bioma exclusivamente brasileiro

Diego Barbosa
03 de Agosto de 2025
Tom Holland como homem-aranha
Verso

Com Tom Holland, Homem-Aranha 4 ganha primeiro teaser; confira

Lançamento do filme está previsto para julho de 2026

Redação
02 de Agosto de 2025
Montagem de foto com Paulo Cupertino e, ao lado, Rafael Miguel
Verso

Série sobre assassinato de Rafael Miguel aposta em nova abordagem e revela bastidores do crime

Sogro de Rafael, Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão

Redação
02 de Agosto de 2025
DesiRée Beck é drag queen, apresentadora e participante de Drag Race Brasil
Verso

DesiRée Beck, estrela de Drag Race Brasil, se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Drag queen e apresentadora, artista baiana é participante da segunda temporada do reality de RuPaul e um dos destaques do elenco

Ana Beatriz Caldas
02 de Agosto de 2025
Agressão contra Juliana Garcia
Maria Camila Moura

61 socos e um único diagnóstico: covardia

Agressor tenta psicopatologizar sua violência, como estratégia jurídica, se mostrando capacistista

Maria Camila Moura
01 de Agosto de 2025
Espetáculos de artes cênicas, multirresidências criativas e lançamento de livro compõem programação do mês Bienal de Teatro e Cultura Infância
Verso

Teatro, autismo e infância são temas de projetos gratuitos que circulam por cinco cidades cearenses

Aracati, Cascavel, Eusébio, Fortaleza e Trairi recebem programação da Bienal de Teatro e Cultura Infância entre agosto e novembro de 2025

Redação
01 de Agosto de 2025
Artista é um dos principais nomes da música cearense contemporânea
Verso

Mateus Fazeno Rock lança novo álbum com reflexões sobre amor, coletividade e bem viver; ouça

Produzido em parceria com Fernando Catatau e Rafael Ramos, 'Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem' é o terceiro disco do artista cearense

Ana Beatriz Caldas
01 de Agosto de 2025
Confira onde encontrar happy hour em Fortaleza para celebrar o Dia da Cerveja
Verso

15 bares e restaurantes com happy hour para você comemorar o Dia da Cerveja em Fortaleza

Data celebrada sempre na primeira sexta-feira de agosto cai, em 2025, no primeiro dia do mês

Redação
01 de Agosto de 2025
Mulher de cabelos lisos, óculos escuros com armação rosa e roupa colorida sentada em uma poltrona de rainha colorida
Elaine Quinderé

Adeus, Girlboss! O fim necessário de uma era de salto alto e burnout disfarçado de poder

Finalmente, a era “girl boss” está chegando ao fim. Sério mesmo, essa é a melhor notícia do ano (talvez).

Elaine Quinderé
31 de Julho de 2025
Em agosto, Capital conta com diversas opções de shows e festivais
Verso

MPB, forró, rap, metal e mais: veja lista com 25 shows e festivais para ver em Fortaleza em agosto

Apresentações vão da MPB ao metal extremo, passando por shows de rap, forró e música romântica

Ana Beatriz Caldas
31 de Julho de 2025
Na imagem, o prato tripa de porco com farofa e molho de pimenta, servido no Chico 60 - O Rei da Tripa, localizado no Conjunto Esperança, em Fortaleza
Verso

Há 35 anos no Conjunto Esperança, 'O Rei da Tripa' faz sucesso com cardápio raiz e jeitão de casa

Fundado em 1990 por 'Chico 60', restaurante entrega experiência gastronômica à altura do paladar cearense; tripa de porco assada é referência, mas não apenas

Diego Barbosa
31 de Julho de 2025
Na imagem, movimentação no centro de Paraty, cidade onde acontece a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), neste ano com participação de cearenses na programação
Verso

Cearenses lançam livros em evento literário internacional; conheça autores e obras na Flip

Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) acontece a partir desta quarta-feira (30); com livros que passeiam da prosa à poesia, conterrâneos levarão importantes reflexões e trabalhos para o evento

Diego Barbosa
30 de Julho de 2025
Na imagem, cena do espetáculo
Verso

“CAPIBA, pelas ruas eu vou”, musical do projeto Aria Social se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Considerado um dos melhores musicais encenados em Pernambuco, o espetáculo conta a história de Capiba

Redação
29 de Julho de 2025