Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Um espaço para folhear um encarte, admirar uma capa, garimpar um disco desejado e, acima de tudo, travar bons encontros. É com essa base que, há três anos, a Feira Mais Vinil tem reunido mensalmente amantes da música na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza.

Foram, até aqui, 33 edições realizadas no primeiro domingo de cada mês, com média de mais de 1 mil pessoas em cada cada uma, e público total que já ultrapassou o número de 36 mil visitantes.

Neste domingo (7), a feira celebra o aniversário na 34ª edição com programação cultural gratuita que inclui oficina de gravura para crianças, discotecagem com vinil ao vivo e show em homenagem a Tim Maia.

Celebração da música analógica

O começo dessa história, no entanto, vem de antes de 2022 porque, como contextualiza o idealizador da Feira Mais Vinil Thiago Duarte, o mercado de vinis e mídias analógicas em Fortaleza tem se fortalecido junto ao público há anos.

“Existiram várias feiras mais antigas, teve no (bar e restaurante) Kukukaya, no Mercado dos Pinhões, no (bar e restaurante) Floresta, isso antes da pandemia”, recupera. Após 2020, segue, “tiveram alguns outros movimentos que foram tentar resgatar a cultura de feira de disco”.

Legenda: Feira Mais Vinil Foto: Thiago Matine

“Me insiro nesse momento como mais uma pessoa para fortalecer a cena pós-pandemia, tentando unir expositores, chamando o pessoal, buscando novos locais”, segue Thiago, que é também proprietário da Direct Discos, empresa de venda de discos de vinil aberta em 2020.

Depois de começar a produzir feiras de vinis em diferentes espaços, ele chegou à Estação das Artes após contato com Cesar Teixeira, gerente de Ação Cultural do complexo. “Fui lá e quando eu vi foi amor à primeira vista, ‘fazer uma feira aqui seria incrível’”, relembra.

A inauguração da Estação ocorreu em março de 2022 e, já em setembro daquele ano, ocorreu a primeira edição da Feira Mais Vinil por lá. “Houve alguns trâmites, algumas reuniões para a gente poder alinhar, dar o melhor formato. Desde então, a gente consolidou que seria uma feira mensal, acontecendo no primeiro final de semana de cada mês, salvo exceções”, segue Thiago.

A realização da feira na Estação das Artes teve como norte a celebração musical promovida tanto pelo evento, quanto pelo complexo. “A música é a vocação mais latente do equipamento e essa compreensão se deu à medida que fomos pensando a programação e fazendo experimentações”, aponta.

“A cultura do vinil dialoga e celebra essa linguagem, e, por isso mesmo, uma vez por mês, desde setembro de 2022, a Feira Mais Vinil compõe a nossa programação. Além do interesse crescente do público pelo vinil e das trocas sobre o universo da música, o evento ganhou notoriedade e já é esperado pelo público” Cesar Teixeira gerente de Ação Cultural da Estação das Artes

De discos de R$ 5 a raridades

Em média com 15 expositores por edição, a Feira Mais Vinil oferece ao público não apenas diversidade de gêneros musicais entre os discos de vinil à venda, mas também de preços.

“O bacana na feira é essa diversidade de públicos e bolsos que a gente consegue atender. Às vezes, as pessoas confundem que disco é caro, mas depende de que disco está procurando”, ressalta Thiago.

Legenda: 'Garimpar' discos de vinil é uma das atividades mais comuns na Feira Mais Vinil Foto: Thiago Matine / Divulgação

Legenda: Para todos os públicos e bolsos: na Feira Mais Vinil, é possível encontrar discos de preços variados entre os expositores Foto: Thiago Matine / Divulgação

Legenda: "O bacana na feira é essa diversidade de públicos e bolsos que a gente consegue atender", ressalta o idealizador Thiago Duarte Foto: Rayane Mainara / Divulgação

O preço médio, calcula o idealizador, varia entre R$ 50 e R$ 60. Há, no entanto, de opções bem mais em conta — seja por serem mais comuns ou estarem com avarias — a outras mais específicas.

“Tem desde discos que alguns vendem a R$ 5 como tem raridades, coisas mais difíceis de encontrar, discos importados, primeiras edições”, exemplifica.

Impactos para expositores e em âmbito social

Os expositores que se somam à feira são, em maioria, pessoas que já circulavam e seguem circulando em diferentes eventos do gênero em Fortaleza. “Vieram desde esse início de feiras na cidade participando com compromisso, materiais bons, preços competitivos”, destaca Thiago.

“O impacto (da feira) no cenário das vendas de vinis é muito positivo, tanto é que a gente não tem vaga de (tantas) pessoas que querem participar. Impacta diretamente nas vendas de cada expositor. Muitos não têm loja física, vendem pelo Instagram, grupos de vendas especializados. Outros têm lojas físicas, mas não deixam de ir porque acaba sendo uma vitrine para o lojista” Thiago Duarte idealizador da Feira Mais Vinil

Legenda: Impacto nas vendas para os expositores é ressaltado como um aspecto positivo da realização da Mais Vinil Foto: Rayane Mainara / Divulgação

A fala é corroborada pelo depoimento de Marília Eskinazi, proprietária da loja Hifive e uma das expositoras na Mais Vinil. "O evento traz um impacto significativo no nosso faturamento, e o fato de acontecer na Estação das Artes, reunindo diversos expositores, atrai um público muito interessado nesse universo".

As edições, a empresária ecoa, são "vitrine importante" para a loja. "Muitas pessoas acabam conhecendo a Hifive na feira, e isso se reflete depois. Além do impacto nas vendas, há um ganho enorme de visibilidade e reconhecimento da nossa marca entre os apaixonados por vinil, que é um público bastante específico e fiel", ressalta.

Marília destaca, ainda, outro ponto especial na realização da feira: a colaboração. "Entre os expositores, há também um espírito de colaboração muito forte. Às vezes, se um cliente procura um título que não temos, a gente indica outro expositor que pode ter. Existe essa ajuda mútua, que é muito positiva para todo mundo", considera.

Para além dos impactos para os expositores, Thiago ainda destaca ações sociais vinculadas à feira. “A gente está na quinta ação de troca de um quilo de alimento por dois discos selecionados”, afirma.

A ação solidária de doação de alimentos não perecíveis (exceto sal) ocorre neste domingo, de 10 às 13 horas. A troca é limitada a quatro discos por pessoa e está sujeita à disponibilidade.

“(Os alimentos arrecadados) são destinados para comunidades e associações em situação de vulnerabilidade. A meta é chegar em 1 tonelada neste ano e temos, até então, mais de 600 kg de alimento já arrecadados”, destaca Thiago.

Discos e muito mais

Sob o lema “Feira de discos e muito mais”, a Mais Vinil traz não somente discos no formato, mas também mídias como CDs e fitas cassete e até vitrolas e itens como camisas, chaveiros, canecas e outros do tipo, sempre ligados ao universo da música.

“A gente tem parceiros como o (ilustrador) Cubas Arts, um pessoal vende camisas de bandas… A gente sempre tentando conectar à música. Já teve livros, revistas, quadrinhos, tudo voltado para a cultura analógica. Prints, broches, vinis e afins, vitrolas, produtos de limpeza de disco. A gente consegue ter essa variedade”, ilustra.

Afora os itens à venda, a Mais Vinil agrega à feira uma série de programações culturais, incluindo discotecagem com vinis, shows musicais, atividades infantis e gastronomia.

Legenda: Além da venda de discos, Feira Mais Vinil também conta com programações infantis Foto: Rayane Mainara / Divulgação

“Desde o início houve esse entendimento que feira de disco precisa ter um DJ tocando em vinil. É uma premissa que a gente entende que vem para fortalecer e apresentar trabalhos de DJs”, explica Thiago.

Na edição deste domingo, o DJ set fica por conta do Projeto Balanço, com os DJs Eugênio e Rodolfo. Já passaram por edições anteriores, informa Thiago, mais de 20 profissionais da área.

“Tem crianças e adolescentes que (nunca) nem viram (discotecagem com vinil), muita gente ficava encantada e estava vendo a sonoridade, o som quente que ele tem, então isso é muito importante para esse nosso movimento”, ressalta.

Legenda: Discotecagem com vinil também marca edições da Feira Mais Vinil Foto: Rayane Mainara / Divulgação

Por estar em plena Estação das Artes, o evento também se agrega às atividades dela e do Mercado AlimentaCE, que tem foco em gastronomia e oferece comidas e bebidas durante a feira.

Além de DJs, há também apresentações musicais de atrações ligadas ao escopo do mercado gastronômico, ampliando a experiência da linguagem no evento. Na edição celebrativa, o som fica com a Banda Black CE, que traz o show “Tim: O Rei do Soul”.

“Outro ponto agregador é que sempre pensamos em manter o interesse do público e trazer novidades para a Feira. A partir de 2025, a curadoria da Estação das Artes passou a destacar o trabalho de um cantor, cantora ou compositor(a), trazendo assim um recorte da carreira de um artista brasileiro”, dialoga Cesar.

Completam a agenda momentos lúdicos dedicados ao público infantil. Na manhã deste domingo, por exemplo, será realizada a oficina de gravura “Foligrafia”, com Fleuri Cardoso, em parceria com o Sesc.

“É um evento muito rico culturalmente. Acho que por isso ele se consolidou: por estar também no Centro da Cidade, perto do Passeio Público, da Emcetur, a gente acaba respirando um pouco mais o Centro num equipamento tão sensacional”, celebra Thiago.

