Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 07:12)
Verso
Feira Mais Vinil
Legenda: Feira Mais Vinil
Foto: Rayane Mainara / Divulgação

Um espaço para folhear um encarte, admirar uma capa, garimpar um disco desejado e, acima de tudo, travar bons encontros. É com essa base que, há três anos, a Feira Mais Vinil tem reunido mensalmente amantes da música na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza.

Foram, até aqui, 33 edições realizadas no primeiro domingo de cada mês, com média de mais de 1 mil pessoas em cada cada uma, e público total que já ultrapassou o número de 36 mil visitantes.

Neste domingo (7), a feira celebra o aniversário na 34ª edição com programação cultural gratuita que inclui oficina de gravura para crianças, discotecagem com vinil ao vivo e show em homenagem a Tim Maia.

Veja também

teaser image
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

teaser image
Verso

Festa gratuita anima Centro de Fortaleza com forró pé de serra, bingo e faz a alegria da 3ª idade

Celebração da música analógica

O começo dessa história, no entanto, vem de antes de 2022 porque, como contextualiza o idealizador da Feira Mais Vinil Thiago Duarte, o mercado de vinis e mídias analógicas em Fortaleza tem se fortalecido junto ao público há anos.

“Existiram várias feiras mais antigas, teve no (bar e restaurante) Kukukaya, no Mercado dos Pinhões, no (bar e restaurante) Floresta, isso antes da pandemia”, recupera. Após 2020, segue, “tiveram alguns outros movimentos que foram tentar resgatar a cultura de feira de disco”.

Feira Mais Vinil
Legenda: Feira Mais Vinil
Foto: Thiago Matine

“Me insiro nesse momento como mais uma pessoa para fortalecer a cena pós-pandemia, tentando unir expositores, chamando o pessoal, buscando novos locais”, segue Thiago, que é também proprietário da Direct Discos, empresa de venda de discos de vinil aberta em 2020. 

Depois de começar a produzir feiras de vinis em diferentes espaços, ele chegou à Estação das Artes após contato com Cesar Teixeira, gerente de Ação Cultural do complexo. “Fui lá e quando eu vi foi amor à primeira vista, ‘fazer uma feira aqui seria incrível’”, relembra.

Veja também

teaser image
Verso

Galeria do Rock resiste no Centro de Fortaleza em meio a desafios e novas formas de consumir música

teaser image
Verso

Selo cearense independente lança edições exclusivas de discos de vinil

A inauguração da Estação ocorreu em março de 2022 e, já em setembro daquele ano, ocorreu a primeira edição da Feira Mais Vinil por lá. “Houve alguns trâmites, algumas reuniões para a gente poder alinhar, dar o melhor formato. Desde então, a gente consolidou que seria uma feira mensal, acontecendo no primeiro final de semana de cada mês, salvo exceções”, segue Thiago.

A realização da feira na Estação das Artes teve como norte a celebração musical promovida tanto pelo evento, quanto pelo complexo. “A música é a vocação mais latente do equipamento e essa compreensão se deu à medida que fomos pensando a programação e fazendo experimentações”, aponta.

“A cultura do vinil dialoga e celebra essa linguagem, e, por isso mesmo, uma vez por mês, desde setembro de 2022, a Feira Mais Vinil compõe a nossa programação. Além do interesse crescente do público pelo vinil e das trocas sobre o universo da música, o evento ganhou notoriedade e já é esperado pelo público”
Cesar Teixeira
gerente de Ação Cultural da Estação das Artes

De discos de R$ 5 a raridades

Em média com 15 expositores por edição, a Feira Mais Vinil oferece ao público não apenas diversidade de gêneros musicais entre os discos de vinil à venda, mas também de preços.

“O bacana na feira é essa diversidade de públicos e bolsos que a gente consegue atender. Às vezes, as pessoas confundem que disco é caro, mas depende de que disco está procurando”, ressalta Thiago.

'Garimpar' discos de vinil é uma das atividades mais comuns na Feira Mais Vinil
Legenda: 'Garimpar' discos de vinil é uma das atividades mais comuns na Feira Mais Vinil
Foto: Thiago Matine / Divulgação

Para todos os públicos e bolsos: na Feira Mais Vinil, é possível encontrar discos de preços variados entre os expositores
Legenda: Para todos os públicos e bolsos: na Feira Mais Vinil, é possível encontrar discos de preços variados entre os expositores
Foto: Thiago Matine / Divulgação

'O bacana na feira é essa diversidade de públicos e bolsos que a gente consegue atender', ressalta o idealizador Thiago Duarte
Legenda: "O bacana na feira é essa diversidade de públicos e bolsos que a gente consegue atender", ressalta o idealizador Thiago Duarte
Foto: Rayane Mainara / Divulgação

O preço médio, calcula o idealizador, varia entre R$ 50 e R$ 60. Há, no entanto, de opções bem mais em conta — seja por serem mais comuns ou estarem com avarias — a outras mais específicas.

“Tem desde discos que alguns vendem a R$ 5 como tem raridades, coisas mais difíceis de encontrar, discos importados, primeiras edições”, exemplifica.

Impactos para expositores e em âmbito social

Os expositores que se somam à feira são, em maioria, pessoas que já circulavam e seguem circulando em diferentes eventos do gênero em Fortaleza. “Vieram desde esse início de feiras na cidade participando com compromisso, materiais bons, preços competitivos”, destaca Thiago.

“O impacto (da feira) no cenário das vendas de vinis é muito positivo, tanto é que a gente não tem vaga de (tantas) pessoas que querem participar. Impacta diretamente nas vendas de cada expositor. Muitos não têm loja física, vendem pelo Instagram, grupos de vendas especializados. Outros têm lojas físicas, mas não deixam de ir porque acaba sendo uma vitrine para o lojista”
Thiago Duarte
idealizador da Feira Mais Vinil

Impacto nas vendas para os expositores é ressaltado como um aspecto positivo da realização da Mais Vinil
Legenda: Impacto nas vendas para os expositores é ressaltado como um aspecto positivo da realização da Mais Vinil
Foto: Rayane Mainara / Divulgação

A fala é corroborada pelo depoimento de Marília Eskinazi, proprietária da loja Hifive e uma das expositoras na Mais Vinil. "O evento traz um impacto significativo no nosso faturamento, e o fato de acontecer na Estação das Artes, reunindo diversos expositores, atrai um público muito interessado nesse universo".

As edições, a empresária ecoa, são "vitrine importante" para a loja. "Muitas pessoas acabam conhecendo a Hifive na feira, e isso se reflete depois. Além do impacto nas vendas, há um ganho enorme de visibilidade e reconhecimento da nossa marca entre os apaixonados por vinil, que é um público bastante específico e fiel", ressalta.

Marília destaca, ainda, outro ponto especial na realização da feira: a colaboração. "Entre os expositores, há também um espírito de colaboração muito forte. Às vezes, se um cliente procura um título que não temos, a gente indica outro expositor que pode ter. Existe essa ajuda mútua, que é muito positiva para todo mundo", considera.

Para além dos impactos para os expositores, Thiago ainda destaca ações sociais vinculadas à feira. “A gente está na quinta ação de troca de um quilo de alimento por dois discos selecionados”, afirma.

A ação solidária de doação de alimentos não perecíveis (exceto sal) ocorre neste domingo, de 10 às 13 horas. A troca é limitada a quatro discos por pessoa e está sujeita à disponibilidade.

“(Os alimentos arrecadados) são destinados para comunidades e associações em situação de vulnerabilidade. A meta é chegar em 1 tonelada neste ano e temos, até então, mais de 600 kg de alimento já arrecadados”, destaca Thiago.

Discos e muito mais

Sob o lema “Feira de discos e muito mais”, a Mais Vinil traz não somente discos no formato, mas também mídias como CDs e fitas cassete e até vitrolas e itens como camisas, chaveiros, canecas e outros do tipo, sempre ligados ao universo da música.

“A gente tem parceiros como o (ilustrador) Cubas Arts, um pessoal vende camisas de bandas… A gente sempre tentando conectar à música. Já teve livros, revistas, quadrinhos, tudo voltado para a cultura analógica. Prints, broches, vinis e afins, vitrolas, produtos de limpeza de disco. A gente consegue ter essa variedade”, ilustra.

Afora os itens à venda, a Mais Vinil agrega à feira uma série de programações culturais, incluindo discotecagem com vinis, shows musicais, atividades infantis e gastronomia.

Além da venda de discos, Feira Mais Vinil também conta com programações infantis
Legenda: Além da venda de discos, Feira Mais Vinil também conta com programações infantis
Foto: Rayane Mainara / Divulgação

“Desde o início houve esse entendimento que feira de disco precisa ter um DJ tocando em vinil. É uma premissa que a gente entende que vem para fortalecer e apresentar trabalhos de DJs”, explica Thiago.

Na edição deste domingo, o DJ set fica por conta do Projeto Balanço, com os DJs Eugênio e Rodolfo. Já passaram por edições anteriores, informa Thiago, mais de 20 profissionais da área.

“Tem crianças e adolescentes que (nunca) nem viram (discotecagem com vinil), muita gente ficava encantada e estava vendo a sonoridade, o som quente que ele tem, então isso é muito importante para esse nosso movimento”, ressalta.

Discotecagem com vinil também marca edições da Feira Mais Vinil
Legenda: Discotecagem com vinil também marca edições da Feira Mais Vinil
Foto: Rayane Mainara / Divulgação

Por estar em plena Estação das Artes, o evento também se agrega às atividades dela e do Mercado AlimentaCE, que tem foco em gastronomia e oferece comidas e bebidas durante a feira.

Além de DJs, há também apresentações musicais de atrações ligadas ao escopo do mercado gastronômico, ampliando a experiência da linguagem no evento. Na edição celebrativa, o som fica com a Banda Black CE, que traz o show “Tim: O Rei do Soul”.

“Outro ponto agregador é que sempre pensamos em manter o interesse do público e trazer novidades para a Feira. A partir de 2025, a curadoria da Estação das Artes passou a destacar o trabalho de um cantor, cantora ou compositor(a), trazendo assim um recorte da carreira de um artista brasileiro”, dialoga Cesar.

Completam a agenda momentos lúdicos dedicados ao público infantil. Na manhã deste domingo, por exemplo, será realizada a oficina de gravura “Foligrafia”, com Fleuri Cardoso, em parceria com o Sesc.

“É um evento muito rico culturalmente. Acho que por isso ele se consolidou: por estar também no Centro da Cidade, perto do Passeio Público, da Emcetur, a gente acaba respirando um pouco mais o Centro num equipamento tão sensacional”, celebra Thiago.

Expositores da 34ª edição

  • Direct Discos
  • Laércio Cubas Jr
  • Coleção O Vitroleiro
  • Pablo Discos e Afins
  • Marlee’s Vinyl
  • Márcio Discos Variados
  • Supremo Vinil
  • Freelancer Discos
  • Hifive Discos
  • Sapoti Soundz
  • Edmar Discos
  • Daniel Freitas Medeiros

3 anos da Feira Mais Vinil, com Projeto Balanço, dos DJs Eugênio e Rodolfo Jam, e show Black CE com sucessos de Tim Maia

  • Quando: domingo, 7, de 10 às 15 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: @feiramaisvinil e @estacaodasartes.ce
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Feira Mais Vinil
Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
No projeto do arquiteto Bruno Moraes, observamos a composição dos pendentes na sala de jantar retangular para evitar zonas escuras e deixar tudo harmônico
Ana Karenyna

Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Seja para iluminar a sala de jantar ou tornar o quarto mais aconchegante, é preciso avaliar proporção, tamanho e função para escolher o melhor item de iluminação

Ana Karenyna
05 de Setembro de 2025
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentado em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

João Gabriel Tréz
04 de Setembro de 2025
Grupo Bagaceira
Verso

5 peças para ver gratuitamente em Fortaleza neste fim de semana

Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
04 de Setembro de 2025
Cenas da segunda parte da segunda temporada de Wandinha
Mylena Gadelha

Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas

Série que se reformulou, mas manteve ar jovial, também soube construir histórias do novo ano

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Verso

Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação
03 de Setembro de 2025
Presença cearense na série 'Pssica' é forte, com destaque para David Santos, Ana Luiza Rios, Lucas Galvino e Fátima Macedo
Silvero Pereira

Série Pssica da Netflix tem molho cearense

É importante que a presença regionalista das produções ganhe representatividade

Silvero Pereira
03 de Setembro de 2025
Imagens de arquivos familiares têm sido objeto de criação e reflexão na arte contemporânea; na foto, registro da obra 'São Benedito é como um rio que me corta por dentro', de Marília Oliveira (2024), em cartaz na exposição 'Bezoar do Tempo', no Museu da Imagem e do Som do Ceará
Verso

Fotos de família 'saltam' dos álbuns e se destacam na arte contemporânea com convite à reflexão

Projetos e pesquisas fotográficas no Ceará e no Brasil usam acervos próprios ou anônimos e reconfiguram funções dos álbuns de família

João Gabriel Tréz
02 de Setembro de 2025
Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira
Verso

Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

Colaboração é a primeira de uma série de canções que dará origem a dois álbuns

Ana Beatriz Caldas
02 de Setembro de 2025
Agenda do mês inclui artistas cearenses e nomes de outros estados, como Ivyson, Humberto Gessinger e Roberta Sá
Verso

Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

Roteiro de apresentações inclui opções gratuitas e pagas e diferentes gêneros musicais

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Setembro de 2025
Graduação em Cinema e Audiovisual da UFCA será a segunda de uma universidade federal em uma cidade do interior no Nordeste
João Gabriel Tréz

Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Cariri marca avanço na interiorização de formação na área no Estado

João Gabriel Tréz
31 de Agosto de 2025
Vídeo '1 treinador vs. 30 gordos', publicado no Canal Foco, virou um desfile de preconceito embalado de 'motivação'
Elaine Quinderé

Quando a motivação escorrega para a gordofobia

O recente vídeo intitulado “30 gordos x 1 treinador” reacendeu um debate urgente: a maneira como nossa sociedade trata pessoas gordas

Elaine Quinderé
31 de Agosto de 2025
Imagem mostra o escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45

Redação
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado (30)
Verso

Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

Escritor gaúcho faleceu aos 88 anos em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia

Redação
30 de Agosto de 2025
O fotógrafo Régis Amora e a cantora Lorena Nunes em encontro do projeto Imagens Sonoras
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

Com foco na discussão de álbuns nacionais e internacionais, iniciativas são abertas ao público e têm criado comunidades de entusiastas da arte na Capital

Ana Beatriz Caldas
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Relembre obras e frases de Luis Fernando Verissimo

Escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, dramaturgo e romancista brasileiro

foto do escritor luis fernando verissimo, que morreu neste sábado
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Gaúcho estava internado em Porto Alegre desde o último dia 11 e deixa vasta contribuição para a cultura brasileira

Redação
30 de Agosto de 2025
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

João Gabriel Tréz
29 de Agosto de 2025
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, Pub Delas conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
29 de Agosto de 2025