MPB, forró, rap, metal e mais: veja lista com 25 shows e festivais para ver em Fortaleza em agosto

No setor de eventos, o segundo semestre costuma ser mais movimentado, com mais shows, festivais e outros eventos de grande porte em diversas cidades do País. Em Fortaleza, a movimentação já se intensifica neste mês de agosto, com dezenas de apresentações musicais, gratuitas e pagas, que contemplam os mais diferentes gostos.

Durante todo o mês, artistas da MPB, do forró, do rap, do rock, do metal e muito mais se apresentam na capital cearense, com destaque para festivais como o Palco Brasil, Forró & Mulher e Underground Metal Fest.

Para te ajudar a organizar seu roteiro do mês, o Verso fez uma lista com mais de 20 shows e festivais para aproveitar em agosto. Confira:

Veja também Verso Últimos shows do Iguatemi Hall incluem Criolo, tour 'Dominguinho' e Roupa Nova; casa fecha em agosto Verso Com ingressos a partir de R$ 15, shows de Adriana Calcanhotto e Geraldo Azevedo chegam a Fortaleza Verso Dia Mundial do Rock: conheça festivais e novos palcos que mantêm o gênero vivo em Fortaleza

Rubel (01/08)

Legenda: Cantor fará duas sessões no TJA Foto: Bruna Sussekind/Divulgação

Nesta sexta-feira (1º), o cantor Rubel fará dois shows da turnê de divulgação de seu quarto álbum, "Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?", lançado em maio deste ano. As apresentações serão em formato intimista, voz e violão, com repertório do novo disco e hits de outras fases da carreira.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 19h (primeira sessão) e 21h (segunda sessão - ingressos esgotados)

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na bilheteria do TJA e no Sympla

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Zé Ramalho (01/08)

Legenda: Artista se apresenta no Centro de Eventos Foto: Divulgação

Com um repertório repleto de clássicos da MPB, como "Chão de Giz" e "Táxi Lunar", Zé Ramalho volta à capital cearense para um show no Centro de Eventos na próxima sexta-feira (1º). A dupla Luis Marcelo e Gabriel será a atração de abertura.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 21h

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 300 (mesa) | Vendas no PixelTicket

Mais informações: @lanproducoes

Crypta, Hatefulmurder e Paradise in Flames (01/08)

Legenda: Com formação feminina, Crypta (SP) é destaque na nova geração do metal extremo Foto: Rafael Karelisky/Divulgação

Em um evento que celebra a força do death metal brasileiro, três bandas sobem ao palco do Anfiteatro Sérgio Motta, no Dragão do Mar, também na próxima sexta-feira (1º): Crypta (SP), Hatefulmurder (RJ) e Paradise in Flames (MG).

Destaque da nova geração do death metal brasileiro, a Crypta é a headliner da noite e apresenta, pela primeira vez em Fortaleza, o show “In The Other Side Tour – Brasil 2025”, que dá início à nova turnê do grupo.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 19h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acessos pela entrada dos museus, na Av. Leste Oeste, ou pela Av. Pessoa Anta, 374 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Criolo (02/08)

Legenda: Rapper fará show da turnê 'Criolo 50' Foto: Divulgação

Em show ainda inédito na capital cearense, o rapper paulista Criolo celebra os 50 anos de vida e 35 de carreira com a turnê "Criolo 50", que passeia pela trajetória artística do cantor e vai de hits dos primeiros álbuns a trabalhos mais recentes, como as músicas feitas em parceria com Dino D'Santiago e Amaro Freitas.

Serviço

Quando: Sábado, 2 de agosto

Horário: 19h

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no Ingresse.com

Mais informações: @iguatemihall

João Bosco (02/08)

Legenda: Artista faz show neste fim de semana no Teatro RioMar Fortaleza Foto: Victor Correa/Divulgação

Um dos mestres da Música Popular Brasileira, João Bosco chega à capital cearense com um show que celebra os 50 anos de sua carreira, com banda em formato quarteto. Autor de mais de 30 álbuns, o artista deve reunir hits de diversas fases da trajetória artística, incluindo sucessos mais recentes, como as canções do álbum Boca Cheia de Frutas (2024).

Serviço

Quando: Sábado, 2 de agosto

Horário: 20h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 140 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Edinho Villas Boas e Edmar Gonçalves (06/08)

Legenda: Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves fazem nova apresentação do show 'Cumplicidades' Foto: Ricardo Damito/Divulgação

Em formato intimista, com a plateia no palco, pertinho dos artistas, o show “Cumplicidades” reúne os músicos Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves, dois grandes nomes de diferentes gerações da arte cearense. Além de canções de Edinho e Edmar, o repertório da apresentação terá releituras de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gonzaguinha e Teca Calazans.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 6 de agosto

Horário: 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Dominguinho, com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho (08/08)

Legenda: Jota.pê, João Gomes e Mestrinho estão à frente do projeto 'Dominguinho' Foto: Divulgação

Projeto musical liderado pelos cantores João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, "Dominguinho" começou com um projeto audiovisual divulgado nas redes sociais e, devido ao sucesso, rapidamente virou uma turnê nacional. No repertório, hits dos artistas, com novos arranjos, além de releituras de canções de outros artistas, prometem emocionar o público.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 8 de agosto

Horário: 19h

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no Ingresse.com

Mais informações: @iguatemihall

Roupa Nova (09/08)

Legenda: Grupo se apresenta na última noite de shows do Iguatemi Hall Foto: Divulgação

Reis da música romântica brasileira, os integrantes do Roupa Nova voltam à Fortaleza com um show especial, que celebra os 40 anos de carreira com um repertório de clássicos, como “Dona”, “Linda demais”, “Dona” e “Coração de Estudante”, entre outros.

Serviço

Quando: Sábado, 9 de agosto

Horário: 19h

Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 500 (mesa) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no Ingresse.com

Mais informações: @iguatemihall

Caio Prado canta Caymmi (09/08)

Legenda: Em turnê especial, Caio Prado fará releituras de Dorival Caymmi Foto: André Hawk/Divulgação

Novo projeto do cantor carioca Caio Prado, o show "Caio Canta Caymmi" tem como repertório alguns dos muitos clássicos de Dorival Caymmi, reinterpretados por Caio. A apresentação terá discotecagem da Mulher Barbada como atração de abertura.

Serviço

Quando: Sábado, 9 de agosto

Horário: 18h (discotecagem) e 20h (show)

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Underground Metal Fest (10/08)

Um dos principais eventos do rock underground de Fortaleza chega a mais uma edição no segundo fim de semana de agosto, no Casarão Benfica. Se apresentam as bandas Velho (RJ), Podridão (SP), The Gate (CE), Sysyphus (CE) e Príon DC (CE).

Serviço

Quando: Domingo, 10 de agosto

Horário: 17h

Onde: Casarão Benfica (R. Carapinima, 1884 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas nas lojas Planet CDs, Jazigo Loja e Gallery Tattoo (Shopping RioMar Fortaleza) e no Bilheto

Mais informações: @underground_metal_fest

Festival Palco Brasil (14 a 22/08)

Legenda: Geraldo Azevedo, Joyce Alane, Jota.pê e Adriana Calcanhotto se apresentam no evento Foto: Letycia Miller/Divulgação / Lara Valença/Divulgação / Divulgação

Com foco em nomes consagrados e novos talentos da música brasileira, o Festival Palco Brasil oferta shows intimistas a preços especiais, entre R$ 15 e R$ 30, em diversas capitais do País.

Neste ano, a edição de Fortaleza terá shows de Geraldo Azevedo, que se apresenta em duas sessões, nos dias 14 e 15 de agosto; Joyce Alane, que se apresenta no dia 16; Jota.pê, que faz show no dia 17, e Adriana Calcanhotto, que também fará dois shows, nos dias 21 e 22.

Todos os shows serão realizados na Caixa Cultural Fortaleza, com duração de uma hora e retirada prévia de ingressos no Sympla, a partir do dia 8 de agosto.

Serviço

Quando: 14, 15, 16, 17, 21 e 22 de agosto

Horário: 19h (exceto show do cantor Jota.pê, que começa às 18h)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas no Sympla, no dia 8 de agosto

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Mais informações: (85) 3453-2770 / @caixaculturalfortaleza e @festivalpalcobrasil

Djonga (15/08)

Legenda: Rapper mineiro volta à Fortaleza para novo show em agosto Foto: Coniiin / Reprodução/Instagram @djonga

Um dos nomes de maior destaque do rap nacional contemporâneo, Djonga chega à capital cearense com o show de seu álbum mais recente, “Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!”, lançado em março deste ano. Nas doze faixas do álbum, que tem participações de Milton Nascimento, Samuel Rosa e Dora Morelenbaum, entre outros, o artista trata de temas como amor, depressão, superação e ancestralidade.

O show, que inicialmente seria realizado no Shopping RioMar Fortaleza, agora será realizado na Praça Verde do Dragão do Mar, marcando a retomada do espaço após meses sem apresentações musicais.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 15 de agosto

Horário: 19h

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas no ShotGun

Mais informações: @dragaodomar

Festival Forró & Mulher (16/08)

Legenda: Evento será realizado no Castelão Foto: Reprodução/YouTube

Evento de forró pioneiro, com line-up 100% feminino, o Festival Forró & Mulher chega a Fortaleza no próximo dia 16, com seis cantoras que fizeram e fazem história no ritmo musical: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia. O festival será realizado na Arena Castelão e conta com três setores, incluindo camarote open bar.

Serviço

Quando: Sábado, 16 de agosto

Onde: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 56 | Vendas na plataforma Meu Bilhete

Mais informações: @r10producoes

Irmãs de Pau (16/08)

Legenda: Vita Pereira e Isma Almeida formam o duo Irmãs de Pau Foto: Wallace Domingues/Divulgação

Duo de funk que faz sucesso em todo o País, as Irmãs de Pau trazem para a capital cearense, pela primeira vez, o repertório do novo álbum, "Gambiarra Chic Pt. 2", que une funk, dancehall e drill. No palco, o público pode esperar letras "proibidonas", beats pesados e animados e muitas performances de vogue.

Serviço

Quando: Sábado, 16 de agosto

Horário: 22h

Onde: Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas no Outgo

Mais informações: @kosmika_club

Essas Mulheres (16/08)

Legenda: Grupo celebra legado feminino no samba Foto: Divulgação

O grupo cearense de samba Essas Mulheres celebra os principais talentos femininos do samba brasileiro no show "Maria, vai com as outras!", com um repertório animado e cheio de clássicos de diferentes gerações.

Serviço

Quando: Sábado, 16 de agosto

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Ivan Lins (22/08)

Legenda: Artista celebra 80 anos com show especial Foto: Rodrigo Simas/Divulgação

No ano em que celebra 80 anos, o cantor Ivan Lins tem circulado o País com um show especial, que reúne sucessos de diferentes fases dos 55 anos de carreira. Em Fortaleza, a apresentação ocorre no Teatro RioMar, no dia 22 de agosto.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 22 de agosto

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Abayomy Orquestra (22/08)

Legenda: Abayomy Orquestra se apresenta no Anfiteatro do Dragão do Mar Foto: João Salomão/Divulgação

Grupo carioca que celebra a música afro-brasileira instrumental, a Abayomy Orquestra apresenta seu repertório pela primeira vez no Ceará. O show, intitulado "Luto!", conta com a presença dos 12 integrantes, muita animação e canções como "Abra sua cabeça" e "Malunguinho".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 22 de agosto

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acessos pela entrada dos museus, na Av. Leste Oeste, ou pela Av. Pessoa Anta, 374 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Mateus Fazeno Rock (23/08)

Legenda: Mateus Fazeno Rock apresenta novo show em Fortaleza Foto: Jorge Silvestre/Divulgação

Um dos principais nomes da música contemporânea do Ceará, Mateus Fazeno Rock apresenta, pela primeira vez, o repertório de seu terceiro disco, "Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem", que será lançado nas plataformas à meia-noite desta sexta-feira (1º).

O show será apresentado com o Baile Fazeno Rock completo (DJ Viúva Negra, Jocasta Britto, Larissa Ribeiro, Mumutante, Rafa Lima e Raffar Ygá) e terá ainda participação especial do guitarrista Fernando Catatau, que assina a produção do álbum junto a Mateus e Rafael Ramos.

Serviço

Quando: Sábado, 23 de agosto

Horário: 19h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acessos pela entrada dos museus, na Av. Leste Oeste, ou pela Av. Pessoa Anta, 374 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 35 | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Emiciomar (23/08)

Legenda: Emiciomar é rapper e produtor musical Foto: Igor Barbosa/Divulgação

Um dos novos talentos do rap cearense, Emiciomar apresenta o show “Marrom, Preto”, em que une o talento como cantor e beatmaker e mistura gêneros como reggae, pop, dancehall e trip rock.

Serviço

Quando: Sábado, 23 de agosto

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Montage e Fausto Fawcett (23/08)

Legenda: Montage e Fausto Fawcett se apresentam gratuitamente na Estação das Artes Foto: Nicolas Gondim/Divulgação / Divulgação

Na Estação das Artes, o dia 23 de agosto será de festa e sucessos de diferentes décadas da música brasileira. A festa começa às 18h30, com o duo Montage, ícone da música eletrônica cearense e brasileira nos anos 2000, e segue com um show do cantor e compositor Fausto Fawcett (RJ), um dos grandes letristas da música brasileira e responsável por sucessos como "Kátia Flávia", "Rio 40 Graus" e "Balada do Amor Inabalável".

Serviço

Quando: Sábado, 23 de agosto

Horário: A partir das 18h30

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Libertariamente Fest, com Gritando HC (23/08)

Legenda: Banda é headliner do Libertariamente Festival Foto: Divulgação

Em celebração aos 30 anos da banda de punk/harcore Gritando HC (SP), o Casarão Benfica recebe a edição cearense do Libertariamente Fest, que contará, além do show dos headliners, com apresentações da Banda Crise, do Rio Grande do Norte, Volta da Jurema, do Piauí, e as cearenses Aderiva Rock, Backdrop Falls, Malditos Remanis, Bull Control, Old Friends e Criokar.

Serviço

Quando: Sábado, 23 de agosto

Horário: A partir das 19h

Onde: Casarão Benfica (R. Carapinima, 1884 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 25 | Vendas no Sympla

Mais informações:

Vanguart (24/08)

Legenda: Helio Flanders e Reginaldo Lincoln, do Vanguart, fazem show em novo formato Foto: Andrei Moyssiadis/Divulgação

Em um show ainda inédito em Fortaleza, Helio Flanders e Reginaldo Lincoln, duo de compositores à frente do Vanguart, revisitam os 20 anos de carreira da banda no show "Dois Cantos". Na apresentação, ambos se revezam entre momentos dedicados à poesia e instrumentos como violão, bandolim, trompete, piano e gaita.

Serviço

Quando: Domingo, 24 de agosto

Horário: 19h

Onde: Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações:

Cor dos Olhos (30/08)

Legenda: Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins formam o trio Cor dos Olhos Foto: For All Studios/Divulgação

Conhecidos principalmente pelo trabalho na banda Selvagens à Procura de Lei, os músicos cearenses Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães apresentam um novo show e uma nova face da carreira, agora como o trio Cor dos Olhos. No repertório do show, além de hits dos Selvagens, os artistas trazem as novas canções presentes no álbum de estreia, homônimo, lançado nesta quinta-feira (31) e já disponível nas plataformas digitais.

Serviço

Quando: Sábado, 30 de agosto

Horário: 19h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (acessos pela entrada dos museus, na Av. Leste Oeste, ou pela Av. Pessoa Anta, 374 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 55 | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Perimetrurbano (30/08)

Legenda: Grupo de rap cearense se apresenta na Praia de Iracema Foto: Reprodução/@clzin.jpg

Grupo cearense de rap na ativa desde 2016, o Perimetrurbano apresenta o show “Sangue, Suor e Lágrimas”, com repertório do álbum homônimo, lançado em fevereiro deste ano.

Serviço

Quando: Sábado, 30 de agosto

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Bruno & Marrone (30/08)

Legenda: Dupla se apresenta no dia 30 de agosto Foto: Divulgação

A dupla sertaneja Bruno & Marrone se apresenta na capital cearense na "Inevitável - A Festa", que também conta com shows de Dino Fonseca e Enzo Rabelo. Com repertório que reúne sucessos como os hits "Dormi na Praça" e "Amo Noite e Dia", o evento terá diferentes setores com e sem open bar, além de opções de mesas premium, para grandes grupos.

Serviço

Quando: Sábado, 30 de agosto

Horário: 20h

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 480 | Vendas no Marina Park Hotel e no BEM Ingressos

Mais informações: @oficialbrunoemarrone