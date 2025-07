Com ingressos a partir de R$ 15, shows de Adriana Calcanhotto e Geraldo Azevedo chegam a Fortaleza

Um evento voltado para nomes consagrados e novos talentos da música brasileira promete animar a capital cearense em agosto, com shows intimistas a preços especiais. Realizado pela Caixa Cultural, o Festival Palco Brasil volta a circular pelo País em 2025 e, nesta edição, passará por Fortaleza, Recife, Salvador e São Paulo, com ingressos entre R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Neste ano, cinco nomes foram contemplados pelo projeto de fruição artística da Caixa nacionalmente. Destes, quatro fazem shows em Fortaleza no próximo mês: Geraldo Azevedo, Joyce Alane, Jota.pê e Adriana Calcanhotto.

Na primeira semana do evento, se apresentam o pernambucano Geraldo Azevedo, que abre o festival com dois shows repletos de clássicos da MPB, nos dias 14 e 15 de agosto; a também pernambucana Joyce Alane, que tem se destacado como voz da nova cena do forró e se apresenta no dia 16 de agosto; e o cantor paulista Jota.pê, ganhador de três estatuetas do Grammy Latino pelo álbum “Se Meu Peito Fosse Mundo”.

Na semana seguinte, a cantora Adriana Calcanhotto encerra o festival com duas apresentações, nos dias 21 e 22 de agosto. Todos os shows serão realizados na Caixa Cultural Fortaleza, com duração de uma hora e formato intimista, com retirada prévia de ingressos no Sympla a partir do dia 8 de agosto.

Confira a programação completa:

14 e 15/08 – Geraldo Azevedo

Horário: 19h

16/08 – Joyce Alane

Horário: 19h

17/08 – Jota.pê

Horário: 18h

21 e 22/08 – Adriana Calcanhotto

Horário: 19h

Serviço

Festival Palco Brasil 2025 – Edição Fortaçeza

Quando: 14, 15, 16, 17, 21 e 22 de agosto

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Mais informações: (85) 3453-2770 / @caixaculturalfortaleza​ e @festivalpalcobrasil