Festival de Teatro de Fortaleza terá espetáculos gratuitos para crianças e adultos; veja programação

Evento acontece em diversos pontos da Capital e terá mais de 30 peças, além de apresentações musicais, lançamentos de livros e feiras de economia criativa

Redação producaodiario@svm.com.br
O premiado espetáculo 'A Força da Água', do Pavilhão da Magnólia, é um dos destaques da programação
Foto: Artur Bluz/Divulgação

Já em atividade, a 16ª edição do Festival de Teatro de Fortaleza irá movimentar a capital cearense até o próximo dia 12 de setembro, com mais de 30 espetáculos cênicos para crianças e adultos. Além das peças de teatro, o evento terá lançamentos de livros, feiras de economia criativa e apresentações musicais. Toda a programação é gratuita e está espalhada em 13 pontos da Capital, entre teatros, Cucas e outros espaços de cultura.

A abertura oficial do festival ocorreu no último domingo (31), no Teatro Antonieta Noronha, com a apresentação do espetáculo “Quatro Patas”, do Grupo Bricoleiros. Na segunda (1º) e terça-feira (2), o Cuca Jangurussu e o Cuca José Walter foram palco de espetáculos da Mostra de Teatro para as Infâncias, que segue com atrações nas próximas semanas.

Entre os destaques das próximas semanas estão espetáculos de sucesso de grupos cearenses, como “Inacabado”, do Grupo Bagaceira de Teatro, “Metendo a Boca”, de Ricardo Tabosa, “Egoísta”, da produtora Peixe-Mulher, e “A Força da Água”, do Grupo Pavilhão da Magnólia, vencedor do prêmio Destaque Nacional do Prêmio Shell de Teatro deste ano.

A abertura oficial do evento será neste sábado (6), no Teatro São José, com exposição, feira criativa, apresentação do espetáculo “O Sapato do Meu Tio”, do grupo baiano Coletivo Miranda Produções, e show especial do bloco Pra Quem Gosta é Bom.

Confira a programação completa:

03/09 (quarta-feira)

14h – Cuca Pici
Mostra de Teatro para as Infâncias
Espetáculo: “Chapeuzinho Azul na Floresta” (Lyvia Cruz)
Livre – 40min

04/09 (quinta-feira)

14h – Cuca Mondubim
Mostra de Teatro para as Infâncias
Espetáculo: “Um Amor Astronômico” (Grupo Comédia Cearense)
Livre – 60min

19h30 – Centro Cultural Arte de Viver
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Terreiro de Feijão” (Grupo Laboratório)
Livre – 30 min

20h – Centro Cultural Arte de Viver
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “A Sigilosa” (Grupo Scats)
18 anos - 20 a 30min

05/09 (sexta-feira)

14h – Cuca Pici
Mostra de Teatro para as Infâncias
Espetáculo: “A Bruxa e a Natureza” (Calu Maravilha)
Livre – 45min

19h – EPA- Espaço Popular de Artes
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Amor no Gargalo” (Karla Fonseca)
16 anos - 30min

19h30 – EPA - Espaço Popular de Artes
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Diário de Beralcida” (Grupo Prestatenção)
Livre – 20min

06/09 (sábado)

18h às 23h – Teatro São José
Exposição + Feira Negra (Praça Gastronômica)
18h – Solenidade de Abertura Oficial do XVI Festival de Teatro de Fortaleza
19h –  Espetáculo convidado “O Sapato do Meu Tio” (Coletivo Miranda Produções, BA, Livre – 1h10min)
21h30 - Show musical: “Pra Quem Gosta é Bom”
Livre – 2h

07/09 (domingo)

16h – Ponte dos Ingleses
Lançamento de livros e show musical: “Canta Teatro”

19h – Oriente - Corredor de Variedades Artísticas e Culturais
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Cicatrizes” (Acervo Mokambo)
10 anos – 30min

19h – Teatro Antonieta Noronha
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Inacabado” (Grupo Bagaceira de Teatro)
10 anos – 60min

19h30 – Oriente - Corredor de Variedades Artísticas e Culturais
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “O Supremo Conselho” (Travessia Coletiva)
10 anos – 20min

20h – Oriente - Corredor de Variedades Artísticas e Culturais
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Feliz Ano Novo” (Grupo Infame)
14 anos – 30min

08/09 (segunda-feira)

19h  – Cuca José Walter
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Guerra e Paz” (Grupo Mirante de Teatro Unifor)
16 anos – 60min

19h – Cuca Mondubim
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Aquelas - Uma dieta para caber no mundo” (Manada Teatro)
14 anos – 50min

19h – Cuca Jangurussu
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Metendo a Boca” (Ricardo Tabosa)
12 anos – 70min

09/09 (terça-feira)

15h – Cuca Jangurussu
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Sertão Confederado” (Cia Prisma de Artes)
Livre – 70min

16h30 – IFCE (Benfica)
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Paola, a Rainha da Noite” (Fernanda Duarte)
Livre – 30min

17h – IFCE (Benfica)
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “EntreLinhas” (Coletivo Entre Linhas)
10 anos – 25min

19h – Cuca Mondubim
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Nada de Novo Sob o Sol do Sertão” (Coletivo Rei Leal)
14 anos – 60min

10/09 (quarta-feira)

15h – Teatro da Praia
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Pas de Temps” (Cia. de Teatro Epidemia de Bonecos)
10 anos – 45min

16h – IFCE (Benfica)
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo: “Cidade de Areia” (Independente)
Livre – 20min

16h30 – IFCE (Benfica)
Mostra Novos e Outros Olhares
Espetáculo Convidado: “Línguas de Ananse: O Nosso Manifesto é a Festa” (Grupo IFCE)
14 anos – 60min

19h – Teatro Universitário
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Cinestesia” (Coletivo Cinestesia)
16 anos – 90min

19h – Cuca Mondubim
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Preta Rainha” (Cia Dita)
16 anos – 45min

19h – Cuca Jangurussu
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Ariadne - Cartografias de um Labirinto” (Companhia Crisálida de Teatro)
12 anos – 45min

19h – Reitoria da UFC (Sala Bergson Gurjão)
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Frei Tito - Memória do Mártir” (Ricardo Guilherme)
14 anos – 60min

19h – Cuca José Walter
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Salmo 91” (Imagens)
18 anos – 70min

11/09 (quinta-feira)

19h – Cuca Mondubim
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Medalha de Ouro” (Sol Moufer, Andreia Pires e Larissa Goes)
Livre – 65min

19h – Cuca Jangurussu
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “A Força da Água” (Grupo Pavilhão da Magnólia)
14 anos – 70min

19h – Cuca Pici
Mostra Fortaleza em Cena
Espetáculo: “Egoísta” (Peixe-Mulher)
Livre – 60min

12/09 (sexta-feira)

18h – Teatro São José
Encerramento do XVI Festival de Teatro de Fortaleza
Exposição + Feira Empreendedora LGBT
Espetáculo Convidado: “Conversa de Lavadeiras” (Trupe ‘Caba de Chegar, Livre – 50min)
19h - Solenidade de Encerramento
20h - Espetáculo Convidado: A Lua vem da Ásia (Chico Diaz, RJ, 14 anos – 75min)

Endereços:
Teatro São José - R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro
Teatro Antonieta Noronha - R. Pereira Filgueiras, 4 - Centro
Ponte dos Ingleses - R. dos Cariris - Praia de Iracema
Cuca Mondubim - R. Prof. Glauco Lobo, s/n - Novo Mondubim
Cuca Jangurussu - Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu
Cuca José Walter - R. 69, s/n - Pref. José Walter
Cuca Pici - R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici
IFCE (Benfica) - Av. Treze de Maio, 2081 - Benfica
Centro Cultural Arte de Viver (Montese) - R. Samuel Uchôa, 395 - Bom Futuro
Oriente - Corredor de Variedades Artísticas e Culturais (Centro) - R. Dona Leopoldina, 199 - Centro
EPA - Espaço Popular de Artes - R. Maria Saraiva, 41 - Dias Macedo
Teatro da Praia - Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema
Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno - Av. da Universidade, 2210 - Benfica

