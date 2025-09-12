Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)
Legenda: 7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)
Foto: Ismael Soares

Até o próximo domingo (14), será possível viajar pelo Brasil sem sair de Fortaleza. Milhares de acessórios, peças de vestuário. decoração, comidas típicas e vários outros itens vindos de todos os estados do País estão esperando o público na 7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce).

Um dos principais eventos brasileiros da área ocupa o Centro de Eventos com programações que incluem não apenas dezenas de estandes com artesanato, mas também oficinas em diferentes saberes artesanais, palestras, aulas-show de gastronomia e apresentações musicais.

“O papel fundamental da Fenacce, a missão, é colocar sempre o artesanato e a cultura nacional na vitrine, o nosso Ceará em especial”, garante Stella Pavan, promotora do festival e presidente do Sindieventos Ceará.

Para ajudar nas escolhas do que fazer por lá, o Verso preparou um roteiro que destaca cinco motivos que fazem da visita a Fenacce uma experiência imperdível. Confira!

Veja também

teaser image
PontoPoder

Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

teaser image
Victor Ximenes

Evento de artesanato movimenta economia de Fortaleza

Itens e experiências únicas

Com mais de 350 estandes no Centro de Eventos e cerca de 3 mil artesãos do Brasil inteiro, é possível encontrar peças singulares e diferentes entre os corredores da Fenacce. Todos os 27 estados brasileiros estão representados no evento.

Por lá, dá para se deparar, por exemplo, com itens que chamam a atenção como os vários produzidos com o chamado capim dourado, tradicional no Tocantins.

Capim dourado é colhido em Tocantins entre setembro e novembro e é usado para feitura de diferentes peças de artesanato
Legenda: Capim dourado é colhido em Tocantins entre setembro e novembro e é usado para feitura de diferentes peças de artesanato
Foto: Ismael Soares

Bolsas, bandejas e biojoias feitas com capim dourado, tradicional planta do Tocantins, estão disponíveis no festival
Legenda: Bolsas, bandejas e biojoias feitas com capim dourado, tradicional planta do Tocantins, estão disponíveis no festival
Foto: Ismael Soares

Como explica Eliane Bispo, artesã de Dianópolis (TO) e presidente da Associação Dianapolina de Artesãos, a planta é uma sempre-viva que só dá uma vez por ano, entre setembro e novembro.

“Com ele, a gente faz várias peças decorativas, jarros, acessórios, bolsas, biojoias”, elenca. No estande do Estado, também é possível encontrar artesanatos dos povos indígenas krahô e karajá, por exemplo. 

Já no estande do Rio Grande do Norte, a arte de Zaia Filho chama atenção: filho de um artesão paraibano, ele aprendeu com o pai a fazer esculturas de argila

Artesão potiguar Zaia Filho faz esculturas em argila
Legenda: Artesão potiguar Zaia Filho faz esculturas em argila
Foto: Ismael Soares

Zaia Filho reproduz rostos de visitantes em argila na hora durante participação na Fennace
Legenda: Zaia Filho reproduz rostos de visitantes em argila na hora durante participação na Fennace
Foto: Ismael Soares

O diferencial é que, no evento, ele produz na hora obras reproduzindo os rostos dos visitantes. “É uma experiência única pro cliente, pra mim. Cada pessoa tem um rosto diferente, então cada escultura é um desafio”, garante.

Histórias de quem faz

Como destaca Stella, outro diferencial do festival é a proximidade com o artesão. “Ninguém compra uma peça de artesanato sem saber a identidade, como ela é feita, tem que ter uma conversa. Você conhece a história, os desafios, fica amigo”, garante.

Em uma visita ao estande “Socorrinha Artesanal”, por exemplo, várias narrativas são compartilhadas por quatro artesãs paraibanas.

As amigas Ridalva Menezes, Graça Souza, Socorro Vieira e Jeani Rodrigues se uniram para participar juntas da Fenacce, a estreia de três delas. “Nós conhecíamos (o evento) porque a nossa amiga Socorro já tinha vindo. Como em João Pessoa a gente trabalha juntas, a gente se juntou e fez uma uma lojinha colaborativa”, explica Ridalva.

As amigas paraibanas Socorro Vieira, Jeani Rodrigues, Graça Souza e Ridalva Menezes se juntaram para apresentar produtos na Fennace
Legenda: As amigas paraibanas Socorro Vieira, Jeani Rodrigues, Graça Souza e Ridalva Menezes se juntaram para apresentar produtos na Fennace
Foto: Ismael Soares

Socorro, veterana no evento, trabalha especialmente com barro e cerâmica na feitura de acessórios como colares e brincos e, também, esculturas. Além das peças feitas por ela, o estande guarda também algumas obras em madeira.

“Essas aqui são do meu namorado”, avisa. Conheceu o novo par a partir do artesanato, após uma relação anterior mais difícil, reforçando a importância do fazer manual para além de questões econômicas.

A defesa é ecoada pela amiga Jeane Rodrigues, cujo trabalho se debruça na arte do crochê

Veja também

teaser image
Verso

Fortaleza sediará evento nacional de economia criativa promovido pelo Ministério da Cultura

teaser image
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

“Ele me tirou de um momento difícil, que foi durante a pandemia. Hoje, trabalho com bolsas, bandejas, jarros, artigos de decoração e decoração de quarto de bebê. Isso é o que me ajudou muito a me reestruturar emocionalmente  e hoje complementação de renda, já que eu me aposentei e hoje me dedico totalmente ao crochê”, partilha.

Gastronomia dos estandes ao show

No mesmo estande das amigas paraibanas, também expõe produtos artesanais Graça Souza, da Cacaucy Chocolate, que produz chocolates do grão à barra. No estande, é possível degustar as diversas opções de sabores.

É possível degustar diferentes sabores de chocolate artesanal entre os estandes do evento
Legenda: É possível degustar diferentes sabores de chocolate artesanal entre os estandes do evento
Foto: Ismael Soares

As bases da marca são barras de chocolate 71% cacau e 55% cacau. “Desses, derivam (sabores) com pimenta, laranja, zero açúcar, menta… Tem um especialmente que foi feito para Fenacce que é o crocante de castanha de caju”, lista.

Já no estande do Empório Gaúcho, há diversas opções de queijos, como opções temperadas, e salames, nas versões de picanha, de javali e colonial. Por lá, o visitante também pode degustar os itens.

Há, ainda, estandes com cafés, sobremesas, castanhas tradicionais e outras “gourmetizadas”, levando “temperos” como leite em pó, chocolate e ovomaltine, por exemplo. 

Queijos e salames gaúchos estão disponíveis para compra no estande Empório Gaúcho
Legenda: Queijos e salames gaúchos estão disponíveis para compra no estande Empório Gaúcho
Foto: Ismael Soares

Castanhas tradicionais e 'gourmetizadas' estão no cardápio da Fenacce
Legenda: Castanhas tradicionais e "gourmetizadas" estão no cardápio da Fenacce
Foto: Ismael Soares

Além dos estandes, há ainda a área “Cozinha Show”, de gastronomia, promovida pelo Senac, onde chefs apresentam pratos sustentáveis para o público presente.

Oficinas para fazer arte

Além de admirar e saborear, é possível também colocar o artesanato em prática. Em uma área externa ao pavilhão de expositores e estandes, salas montadas acolhem oficinas para aproximar os visitantes de diferentes fazeres artísticos.

De bordado a garrafinha de areia colorida, as formações são oferecidas para diferentes públicos-alvo.

Oficina de areia colorida compôs programação da Fenacce
Legenda: Oficina de areia colorida compôs programação da Fenacce
Foto: Ismael Soares

Nos próximos dias, estão previstas aulas de crochê para iniciantes e público intermediário, sapataria, xilogravura, pintura em tecidos e, até, sobre como fotografar peças de artesanato com smartphones.

Destaque para a música

Como novidade deste ano, a Fenacce realiza a I Mostra de Música Autoral, para a qual bandas e artistas se inscreveram anteriormente. O destaque à linguagem foi pensado para reforçar a abertura de escopo do evento.

“A grande mudança (em 2025) é a questão do nome, de ‘feira’ para ‘festival’. Com o passar dos anos, a gente vê o quanto a Fenacce cresceu. Todo ano tem uma novidade, a gente abrange muito a parte cultural. A ideia é todo ano, a partir de agora, ir lançando uma nova tipologia que tem destaque”, explica Stella.

Com oito selecionados, a mostra terá apresentações nesta sexta-feira (12) e o resultado será divulgado no sábado (13). O vencedor recebe um prêmio em dinheiro e a chance de gravar duas faixas em um estúdio profissional. 

Junto da mostra temática, o festival também acolhe shows de artistas de renome nacional e estadual. A abertura na terça (9), por exemplo, ficou a cargo de Dorgival Dantas. Outros nomes que vão passar no palco principal do evento incluem Leoni, Marcos Lessa e a dupla Aline e Joyce.

7ª Fenacce - Festival Nacional de Artesanato e Cultura 

  • Quando: até domingo, 14
  • Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Entrada solidária, com doação de 2kg de alimentos 
  • Mais informações: www.fenacce.com.br e @fenacce

Confira a programação dos próximos dias

Sexta-feira, 12 de setembro

14 horas - abertura ao público

OFICINAS - SALA PESCADOR
15 horas às 17h30 - Técnicas de crochê
(para iniciantes e intermediário)
18 às 20 horas - Pintura em fronhas

OFICINAS - SALA CEART
15 horas às 17h30 - Couro / Sapataria
18 às 20 horas - Madeira / Xilogravura

OFICINAS - SALA SENAC
15 horas às 17h30 - Flores em 3D
18 às 20 horas - Pintura em tecido

OFICINAS - SALA RENDEIRAS
15 horas às 17h30 - Saudade do sertão
18 às 20 horas - Bordado 3D 

GASTRONOMIA
16 às 17 horas - Grolado
17h30 às 18h30 - Grolado: caponata de casca de banana
19 às 20 horas - Grolado: bolo de farinha de rosca e de caju

PALESTRAS - PALCO SABER
14h30 às 14h45 - Economia Criativa como força transformadora para o turismo rural sustentável
15h45 às 16h15 - Desafios e caminhos para a qualificação profissional no mercado - Encontro dos profissionais de turismo
17h15 às 17h45 - Tecnologia e Inteligência Artificial no turismo
18 horas às 18h30 - Lançamento do livro do Chico Belo

PALCO PRINCIPAL
16h45 às 17h30 - Show Aline e Joyce
18 horas às 20h15 - Mostra de música Fenacce
20h30 as 22 horas - Show Marcos Lessa

Sábado, 13 de setembro

10 horas - abertura ao público

OFICINAS - SALA PESCADOR
10 às 12 horas - Oficina de crochê bolsa ecológica
13 horas às 14h30 - Turbanteria
15 horas às 17h30 - Introdução a macramé

OFICINAS - SALA CEART
10 às 12 horas - Fios e tecido Macramê
13 às 15 horas - Fibras Vegetais / Tenerife
15 às 17 horas - Fios e Tecidos / Macramê
18 às 20 horas - Papel / Modelagem

OFICINAS - SALA SENAC
15 horas às 17h30 - Fotografia de artesanatos com smartphone
18 às 20 horas - Fotografia de artesanatos com smartphone

OFICINAS - SALA RENDEIRAS
10 às 12 horas - Bordado beija Flor
13 horas às 14h30 - Bordado Mexicano
15 horas às 17h30 - Pintura em tecido - motivos natalinos
18 às 20 horas - Cores e Luz - Pintura em Tecido

GASTRONOMIA
16 às 17 horas - Nhoque de jerimum com pesto de mastruz, rúcula e salsa
17h30 às 18h30 - "Tuna Caju sando"
19 às 20 horas - Viva Ceará: mel, mastruz, cachaça

PALESTRAS - PALCO SABER
11 às 12 horas - Como fazer efeito oceano em resina em bandeja
14 horas às 14h45 - Do zero à identidade: como criar marcas fortes através do marketing
15 horas às 15h30 - Resgate artesanal - Do Tenerife Tauaense à Tramoia Acarauense: Identidade e renda para novos grupos produtivos de artesãos
15h45 às 16h15 - Roda de conversa sobre sustentabilidade
16h30 às 17 horas - Roda de conversa: Produção cultural e o legado da música brasileira
17h15 às 17h45 - Marketing e Inteligência Artificial; Cenário de Oportunidades

PALCO PRINCIPAL
12 horas às 13h30 - Projeto Nosso Samba
15h45 às 16h30 - Circolarizando - Aquarela
18 horas às 18h50 - Derek Rodrigues
19 horas às 19h30 - Ganhador Festival Fenacce de Música
20 às 22 horas - Leoni, Baia, Rick Ferreira, Makem, Roberto Viana, Luh Lívia e Mimi Rocha (Tributo ao Rock Nacional)

Domingo, 14 de setembro

10 horas - abertura ao público 

OFICINAS - SALA PESCADOR
10 às 12 horas - Tramando nós - introdução a macramê
13 horas às 14h30 - Brinquedoteca
15 horas às 17h30 - Oficina de crochê vestuário

OFICINAS - SALA CEART
13 horas às 14h30 - Fibras Vegetais / Trançado
15 horas às 17h30 - Madeira / Xilogravura
18 às 20 horas - Sementes, Cascas, Raízes, flores secas/ entalhamento

OFICINAS - SALA SENAC
15 horas às 17h30 - Flores Natalinas
18 às 20 horas - Fuxico Criativo

OFICINAS - SALA RENDEIRAS
10 às 12 horas - Bordado criativo
13 horas às 14h30 - Agulheiro Vintage
15 horas às 17h30 - Pintura em tecido - Motivos natalinos

PALESTRAS - PALCO SABER
14h30 às 14h45 - Daniele Caldas - moda SENAC

PALCO PRINCIPAL
12 horas às 13h30 - Quarteto Baobá
14 horas às 14h45 - Marcelo Melo
16 horas às 16h20 - Desfile Senac
16h45 às 17h45 - Epidemia de Bonecos
17h50 às 18h40 - Cordapés
18h50 às 19h50 - Banda Zona Proibida
20 às 21 horas - Show Vitória Fernandess

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)
Verso

Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)

João Gabriel Tréz
Há 24 minutos
Segunda temporada contou com dez participantes de diferentes estados do País
Verso

Drag Race Brasil: veja lista de bares que irão exibir a final do reality em Fortaleza

Último episódio da 2ª temporada vai ao ar nesta quinta (11) e terá participação de quatro competidoras, incluindo três nordestinas

Ana Beatriz Caldas
11 de Setembro de 2025
Escritora e roteirista, Camila se tornou apresentadora e influencer a partir do podcast
Verso

Camila Fremder traz podcast ‘É Nóia Minha?’ para Fortaleza: ‘Sessão de terapia a cada episódio’

Roteirista, escritora e apresentadora paulistana virá à capital cearense com turnê do podcast no próximo sábado (13); apresentação será no Teatro RioMar

Ana Beatriz Caldas
11 de Setembro de 2025
Peça 'Quatro Patas' será apresentada no projeto Teatro para a Infância Unifor
Verso

Peça infantil sobre amizade entre gato e menino é atração do fim de semana no Teatro Celina Queiroz

Apresentações do espetáculo ocorrem nos dias 13 e 14 de setembro, sempre às 17 horas, no Teatro Celina Queiroz

Redação
11 de Setembro de 2025
Mostra Verbo exibe performances e vídeos na Pinacoteca do Ceará; na imagem, registro de 'A noite mais bonita é quando somos o céu', de Trojany, que será apresentada no evento
Verso

Pinacoteca do Ceará recebe mostra gratuita de performance com apresentações, seminário e audiovisual

18ª Verbo - Mostra de performance arte chega ao equipamento cearense a partir desta quinta-feira (11)

João Gabriel Tréz
10 de Setembro de 2025
Na imagem, casal está no fundo do mar para realizar pedido de casamento durante mergulho no litoral de Fortaleza
Diego Barbosa

Médico faz surpresa e pede namorada em casamento no fundo do mar de Fortaleza, a 22m de profundidade

Paulo Othavio transformou viagem para um congresso na realização de um sonho: mostrar à pessoa amada que o carinho tem a cor e a calmaria do mar

Diego Barbosa
09 de Setembro de 2025
A cerimônia de Angela Ro Ro despedida será destinada a amigos e familiares da cantora
Verso

Velório de Angela Ro Ro acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9)

Cantora faleceu nessa segunda-feira (8), aos 74 anos

Redação
09 de Setembro de 2025
Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro, que faleceu aos 75 anos
Verso

Conheça os 10 maiores sucessos de Angela Ro Ro, cantora que eternizou clássicos da MPB

Artista deixa um legado de 145 obras musicais registradas

Redação
08 de Setembro de 2025
De Zizi Possi à namorada secreta relembre romances de Angela Ro Ro
Verso

De Zizi Possi à namorada secreta: relembre romances de Angela Ro Ro

Cantora viveu relacionamentos marcados por paixão e polêmicas

Redação
08 de Setembro de 2025
Angela Ro Ro em foto de divulgação segurando os cabelos grisalhos
Verso

Amigos e fãs de Angela Ro Ro prestam homenagem após confirmação da morte da artista

Angela estava internada desde julho, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar grave

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro 'ganhou' composição de 'Malandragem' de Cazuza e Frejat
Verso

Angela Ro Ro ganhou música 'Malandragem', famosa com Cássia Eller, mas não quis gravar pela letra

Cazuza e Frejat escreveram a canção para a cantora, que não gravou por se achar "velha demais"

Redação
08 de Setembro de 2025
Cantora Angela Ro Ro, cantora faleceu aos 75 anos
Verso

Angela Ro Ro marcou a trilha de novelas com hits da MPB

Conheça músicas da cantora que morreu aos 75 anos

Foto da cantora Angela Ro Ro
Verso

Morre cantora Angela Ro Ro, aos 75 anos

Angela teve uma parada cardíaca após passar por um procedimento cirúrgico

Redação
08 de Setembro de 2025
Comemorando 20 anos desde a primeira experiência com artes cênicas, atriz cearense Fátima Macedo celebra ano de 'colheitas bonitas'
Verso

Atriz cearense se destaca em filmes pré-indicados ao Oscar e sucessos do streaming

Fátima Macedo compõe elenco de obras de destaque e celebra 20 anos de carreira nas artes cênicas em 2025

João Gabriel Tréz
08 de Setembro de 2025
Na imagem, o artista plástico Davi Ângelo com uma das próprias criações, uma sereia produzida em conformidade com as lendas do Ceará
Verso

Esqueça a Disney: artista cearense cria esculturas fiéis a lendas de sereias e encantados dos rios

Natural do município de Pires Ferreira, Davi Ângelo tem raízes em comunidades ribeirinhas e traduz toda a sabedoria desse povo em criações que impactam e atraem ao mesmo tempo

Diego Barbosa
07 de Setembro de 2025
Feira Mais Vinil
Verso

Música, arte e sabor: feira de vinil reúne amantes de música e programação cultural gratuita

Realizada mensalmente na Estação das Artes, Feira Mais Vinil comemora três anos com edição especial neste domingo (7)

João Gabriel Tréz
07 de Setembro de 2025
No projeto do arquiteto Bruno Moraes, observamos a composição dos pendentes na sala de jantar retangular para evitar zonas escuras e deixar tudo harmônico
Ana Karenyna

Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Seja para iluminar a sala de jantar ou tornar o quarto mais aconchegante, é preciso avaliar proporção, tamanho e função para escolher o melhor item de iluminação

Ana Karenyna
05 de Setembro de 2025
Debate na Alece discutiu implantação de futura empresa pública de audiovisual do Ceará com diferentes agentes ligados ao setor
Verso

Setor audiovisual do Ceará retorna em média R$ 3,10 à economia a cada R$ 1 investido, diz pesquisa

Estudo sobre impactos econômicos do audiovisual foi apresentado em audiência pública que debateu criação de empresa pública da área no Estado

João Gabriel Tréz
04 de Setembro de 2025
Grupo Bagaceira
Verso

5 peças para ver gratuitamente em Fortaleza neste fim de semana

Natural de Tauá (CE), João Sasaque publicou o primeiro livro aos 12 anos
Verso

Inspirado em ‘Diário de um Banana’, cearense de 12 anos lança livro sobre autismo e o poder da amizade

Natural de Tauá, João Sasaque decidiu transformar vivências como uma criança autista em obra literária para ajudar outras pessoas neurodivergentes; “O dia em que Fernando teve azar” já está disponível

Ana Beatriz Caldas
04 de Setembro de 2025