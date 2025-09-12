Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Até o próximo domingo (14), será possível viajar pelo Brasil sem sair de Fortaleza. Milhares de acessórios, peças de vestuário. decoração, comidas típicas e vários outros itens vindos de todos os estados do País estão esperando o público na 7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce).

Um dos principais eventos brasileiros da área ocupa o Centro de Eventos com programações que incluem não apenas dezenas de estandes com artesanato, mas também oficinas em diferentes saberes artesanais, palestras, aulas-show de gastronomia e apresentações musicais.

“O papel fundamental da Fenacce, a missão, é colocar sempre o artesanato e a cultura nacional na vitrine, o nosso Ceará em especial”, garante Stella Pavan, promotora do festival e presidente do Sindieventos Ceará.

Para ajudar nas escolhas do que fazer por lá, o Verso preparou um roteiro que destaca cinco motivos que fazem da visita a Fenacce uma experiência imperdível. Confira!

Itens e experiências únicas

Com mais de 350 estandes no Centro de Eventos e cerca de 3 mil artesãos do Brasil inteiro, é possível encontrar peças singulares e diferentes entre os corredores da Fenacce. Todos os 27 estados brasileiros estão representados no evento.

Por lá, dá para se deparar, por exemplo, com itens que chamam a atenção como os vários produzidos com o chamado capim dourado, tradicional no Tocantins.

Legenda: Capim dourado é colhido em Tocantins entre setembro e novembro e é usado para feitura de diferentes peças de artesanato Foto: Ismael Soares

Legenda: Bolsas, bandejas e biojoias feitas com capim dourado, tradicional planta do Tocantins, estão disponíveis no festival Foto: Ismael Soares

Como explica Eliane Bispo, artesã de Dianópolis (TO) e presidente da Associação Dianapolina de Artesãos, a planta é uma sempre-viva que só dá uma vez por ano, entre setembro e novembro.

“Com ele, a gente faz várias peças decorativas, jarros, acessórios, bolsas, biojoias”, elenca. No estande do Estado, também é possível encontrar artesanatos dos povos indígenas krahô e karajá, por exemplo.

Já no estande do Rio Grande do Norte, a arte de Zaia Filho chama atenção: filho de um artesão paraibano, ele aprendeu com o pai a fazer esculturas de argila.

Legenda: Artesão potiguar Zaia Filho faz esculturas em argila Foto: Ismael Soares

Legenda: Zaia Filho reproduz rostos de visitantes em argila na hora durante participação na Fennace Foto: Ismael Soares

O diferencial é que, no evento, ele produz na hora obras reproduzindo os rostos dos visitantes. “É uma experiência única pro cliente, pra mim. Cada pessoa tem um rosto diferente, então cada escultura é um desafio”, garante.

Histórias de quem faz

Como destaca Stella, outro diferencial do festival é a proximidade com o artesão. “Ninguém compra uma peça de artesanato sem saber a identidade, como ela é feita, tem que ter uma conversa. Você conhece a história, os desafios, fica amigo”, garante.

Em uma visita ao estande “Socorrinha Artesanal”, por exemplo, várias narrativas são compartilhadas por quatro artesãs paraibanas.

As amigas Ridalva Menezes, Graça Souza, Socorro Vieira e Jeani Rodrigues se uniram para participar juntas da Fenacce, a estreia de três delas. “Nós conhecíamos (o evento) porque a nossa amiga Socorro já tinha vindo. Como em João Pessoa a gente trabalha juntas, a gente se juntou e fez uma uma lojinha colaborativa”, explica Ridalva.

Legenda: As amigas paraibanas Socorro Vieira, Jeani Rodrigues, Graça Souza e Ridalva Menezes se juntaram para apresentar produtos na Fennace Foto: Ismael Soares

Socorro, veterana no evento, trabalha especialmente com barro e cerâmica na feitura de acessórios como colares e brincos e, também, esculturas. Além das peças feitas por ela, o estande guarda também algumas obras em madeira.

“Essas aqui são do meu namorado”, avisa. Conheceu o novo par a partir do artesanato, após uma relação anterior mais difícil, reforçando a importância do fazer manual para além de questões econômicas.

A defesa é ecoada pela amiga Jeane Rodrigues, cujo trabalho se debruça na arte do crochê.

“Ele me tirou de um momento difícil, que foi durante a pandemia. Hoje, trabalho com bolsas, bandejas, jarros, artigos de decoração e decoração de quarto de bebê. Isso é o que me ajudou muito a me reestruturar emocionalmente e hoje complementação de renda, já que eu me aposentei e hoje me dedico totalmente ao crochê”, partilha.

Gastronomia dos estandes ao show

No mesmo estande das amigas paraibanas, também expõe produtos artesanais Graça Souza, da Cacaucy Chocolate, que produz chocolates do grão à barra. No estande, é possível degustar as diversas opções de sabores.

Legenda: É possível degustar diferentes sabores de chocolate artesanal entre os estandes do evento Foto: Ismael Soares

As bases da marca são barras de chocolate 71% cacau e 55% cacau. “Desses, derivam (sabores) com pimenta, laranja, zero açúcar, menta… Tem um especialmente que foi feito para Fenacce que é o crocante de castanha de caju”, lista.

Já no estande do Empório Gaúcho, há diversas opções de queijos, como opções temperadas, e salames, nas versões de picanha, de javali e colonial. Por lá, o visitante também pode degustar os itens.

Há, ainda, estandes com cafés, sobremesas, castanhas tradicionais e outras “gourmetizadas”, levando “temperos” como leite em pó, chocolate e ovomaltine, por exemplo.

Legenda: Queijos e salames gaúchos estão disponíveis para compra no estande Empório Gaúcho Foto: Ismael Soares

Legenda: Castanhas tradicionais e "gourmetizadas" estão no cardápio da Fenacce Foto: Ismael Soares

Além dos estandes, há ainda a área “Cozinha Show”, de gastronomia, promovida pelo Senac, onde chefs apresentam pratos sustentáveis para o público presente.

Oficinas para fazer arte

Além de admirar e saborear, é possível também colocar o artesanato em prática. Em uma área externa ao pavilhão de expositores e estandes, salas montadas acolhem oficinas para aproximar os visitantes de diferentes fazeres artísticos.

De bordado a garrafinha de areia colorida, as formações são oferecidas para diferentes públicos-alvo.

Legenda: Oficina de areia colorida compôs programação da Fenacce Foto: Ismael Soares

Nos próximos dias, estão previstas aulas de crochê para iniciantes e público intermediário, sapataria, xilogravura, pintura em tecidos e, até, sobre como fotografar peças de artesanato com smartphones.

Destaque para a música

Como novidade deste ano, a Fenacce realiza a I Mostra de Música Autoral, para a qual bandas e artistas se inscreveram anteriormente. O destaque à linguagem foi pensado para reforçar a abertura de escopo do evento.

“A grande mudança (em 2025) é a questão do nome, de ‘feira’ para ‘festival’. Com o passar dos anos, a gente vê o quanto a Fenacce cresceu. Todo ano tem uma novidade, a gente abrange muito a parte cultural. A ideia é todo ano, a partir de agora, ir lançando uma nova tipologia que tem destaque”, explica Stella.

Com oito selecionados, a mostra terá apresentações nesta sexta-feira (12) e o resultado será divulgado no sábado (13). O vencedor recebe um prêmio em dinheiro e a chance de gravar duas faixas em um estúdio profissional.

Junto da mostra temática, o festival também acolhe shows de artistas de renome nacional e estadual. A abertura na terça (9), por exemplo, ficou a cargo de Dorgival Dantas. Outros nomes que vão passar no palco principal do evento incluem Leoni, Marcos Lessa e a dupla Aline e Joyce.

7ª Fenacce - Festival Nacional de Artesanato e Cultura

Quando: até domingo, 14

até domingo, 14 Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Entrada solidária , com doação de 2kg de alimentos

, com doação de 2kg de alimentos Mais informações: www.fenacce.com.br e @fenacce

