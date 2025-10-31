Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)
Fenacce reúne artesãos, consumidores e turistas, reforçando impacto da economia criativa no Ceará
A proposição é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT)
Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto
Projeção mapeada acontecerá neste sábado (10), em Juazeiro do Norte; iniciativa celebra vida e obra de Mestre Espedito
65ª edição da Feira de Artesanato do Ceará (Feirart) acontece entre sexta (22) e domingo (24) na Praça Luiza Távora
Criações estão presentes em “No Rancho Fundo”, com grande parte do acervo oriundo da Central de Artesanato do Ceará, a CeArt
Próxima edição do Ateliês do Pocinho acontece neste sábado (27), de forma gratuita; ao todo, 14 artistas apresentarão os próprios trabalhos e modos de criar
Trabalhos em um distrito rural de São Gonçalo do Amarante já começaram e convocam para um olhar carinhoso sobre o ofício de mulheres, cuja meta é deixar tudo pronto para a data mais mágica do ano
Iniciativa do Sistema Verdes Mares busca estimular o empreendedorismo feminino e a conquista da independência financeira