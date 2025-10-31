Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)

Verso

Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)

João Gabriel Tréz 12 de Setembro de 2025
imagem mostra Festival Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce) em Fortaleza

Opinião

Evento de artesanato movimenta economia de Fortaleza

Fenacce reúne artesãos, consumidores e turistas, reforçando impacto da economia criativa no Ceará

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 08 de Setembro de 2025
Arte do Crochê passa ser considerada de destacada relevância histórica e cultural a partir de projeto aprovado por deputados

PontoPoder

Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

A proposição é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT)

Marcos Moreira 03 de Setembro de 2025
Centro Cultural do Cariri recebe seminário Raízes do Amanhã, que marca lançamento do programa Kariri Criativo

Verso

Margareth Menezes lança evento de economia criativa no CE em meio ao tarifaço: 'É hora do compre da gente'

Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto

João Gabriel Tréz 04 de Agosto de 2025
Na imagem, estátua de Padre Cícero ao lado da fotografia de Espedito Seleiro

Verso

Arte de Espedito Seleiro é projetada na estátua de Padre Cícero em homenagem à trajetória do artesão

Projeção mapeada acontecerá neste sábado (10), em Juazeiro do Norte; iniciativa celebra vida e obra de Mestre Espedito

Redação 08 de Maio de 2025
Feira reúne 80 artesãos cearenses que exibem peças em diferentes tipologias do artesanato do Estado

Verso

Feira de artesanato cearense reúne obras, oficinas e concurso de presépio em Fortaleza

65ª edição da Feira de Artesanato do Ceará (Feirart) acontece entre sexta (22) e domingo (24) na Praça Luiza Távora

Redação 21 de Novembro de 2024

Verso

Artesanato cearense é destaque em cenário de novela da Globo: ‘Incrível e gratificante’

Criações estão presentes em “No Rancho Fundo”, com grande parte do acervo oriundo da Central de Artesanato do Ceará, a CeArt

Diego Barbosa 09 de Outubro de 2024

Verso

Artistas abrem as portas dos próprios ateliês para visitação e homenagem a Azuhli neste sábado

Próxima edição do Ateliês do Pocinho acontece neste sábado (27), de forma gratuita; ao todo, 14 artistas apresentarão os próprios trabalhos e modos de criar

Diego Barbosa 26 de Julho de 2024

Verso

Artesãs cearenses criam decoração natalina com crochê para enfeitar casas e praça no interior

Trabalhos em um distrito rural de São Gonçalo do Amarante já começaram e convocam para um olhar carinhoso sobre o ofício de mulheres, cuja meta é deixar tudo pronto para a data mais mágica do ano

Diego Barbosa 05 de Dezembro de 2023

Ceará

Feira Mulher em Foco ocorre gratuitamente com programação gastronômica e cultural neste sábado (7)

Iniciativa do Sistema Verdes Mares busca estimular o empreendedorismo feminino e a conquista da independência financeira

Redação 05 de Outubro de 2023
1 2 3