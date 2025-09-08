Evento de artesanato movimenta economia de Fortaleza

O artesanato, responsável por movimentar cerca de R$ 100 bilhões por ano no Brasil, segundo o IBGE, será protagonista em Fortaleza entre os dias 9 e 14 de setembro.

A capital cearense recebe a 7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce), no Centro de Eventos do Ceará. A atividade é fonte de renda para 8,5 milhões de brasileiros, de acordo com o Sebrae, e representa 3% do PIB nacional.

Veja também Victor Ximenes Maior shopping aberto de Fortaleza será inaugurado em 2026; veja lojas confirmadas Victor Ximenes Quem são os 18 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes Victor Ximenes Torneio nacional de Beach Tennis projeta movimentar R$ 35 milhões em Fortaleza

Em 2024, o Fenacce atraiu 60 mil visitantes, movimentou R$ 20 milhões em vendas e gerou 2,8 mil empregos diretos e indiretos. Para 2025, a organização projeta ampliar os resultados, com mais de 350 estandes confirmados e a realização da Rodada de Negócios Nacional, que reunirá compradores de todo o país interessados em parcerias com artesãos e empreendedores criativos.

A programação inclui oficinas de gastronomia e artesanato, palestras sobre empreendedorismo e apresentações culturais. A entrada é solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. No dia 9, lojistas cadastrados terão acesso exclusivo ao espaço de negócios, com estrutura preparada para facilitar compras e negociações.