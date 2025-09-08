Evento de artesanato movimenta economia de Fortaleza
Fenacce reúne artesãos, consumidores e turistas, reforçando impacto da economia criativa no Ceará
O artesanato, responsável por movimentar cerca de R$ 100 bilhões por ano no Brasil, segundo o IBGE, será protagonista em Fortaleza entre os dias 9 e 14 de setembro.
A capital cearense recebe a 7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce), no Centro de Eventos do Ceará. A atividade é fonte de renda para 8,5 milhões de brasileiros, de acordo com o Sebrae, e representa 3% do PIB nacional.
Em 2024, o Fenacce atraiu 60 mil visitantes, movimentou R$ 20 milhões em vendas e gerou 2,8 mil empregos diretos e indiretos. Para 2025, a organização projeta ampliar os resultados, com mais de 350 estandes confirmados e a realização da Rodada de Negócios Nacional, que reunirá compradores de todo o país interessados em parcerias com artesãos e empreendedores criativos.
A programação inclui oficinas de gastronomia e artesanato, palestras sobre empreendedorismo e apresentações culturais. A entrada é solidária, mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. No dia 9, lojistas cadastrados terão acesso exclusivo ao espaço de negócios, com estrutura preparada para facilitar compras e negociações.