Exposição de jangadas com velas criadas por artistas plásticos abre 12º Encontro Povos do Mar

A exposição de flutuantes Aquavelas abriu o primeiro dia da 12ª edição do Encontro Sesc Povos do Mar, neste domingo (20), na Enseada do Mucuripe, em Fortaleza. O evento voltou a ser realizado presencialmente neste ano, após o distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 dos últimos anos.

A terceira edição da regata de jangadas foi colorida por 12 artistas plásticos convidados. Eles ilustraram as velas das embarcações, que, após ficarem expostas por um período, ganharam o mar da orla da capital cearense, navegando em direção a Vila do Mar.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

Edmar Gonçalves, Zé Tarcísio, Mano Alencar, Totonho Laprovitera, Almeida Luz, Andrea Dall’Olio, Vando Farias, Julio Silveira, Hélio Rola, Ana Débora, Luiz Freire e Lana Guerra foram os nomes convidados para elaborarem os desenhos dos veículos.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

Intercâmbio cultural e cortejo

A programação do primeiro dia de evento segue pela noite deste domingo, no Secs Iparana, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na hospedagem acontece o intercâmbio entre Grupos do Ciclo Pascoal (Papangus de Beberibe — Prainha do Canto Verde e de Caetanos), Reisados de Caretas de Piquet Carneiro (São Gonçalo e João Paulo Segundo), Grupos Quilombolas (Caetanos de Capuan e Serra do Juá), Maracatus (Vozes da África, AZ de Ouro, Baobá e Rei Zumbi) e dos Bonecos Gigantes Universo Negro do Aracati.

Em cortejo, os grupos celebram ainda o Dia da Consciência Negra e a pluralidade das comunidades tradicionais.

Show de Elba Ramalho

Legenda: Cantora Elba Ramalho faz show na abertura da programação do evento Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fechando o primeiro dia, o público pode conferir o show da cantora paraibana Elba Ramalho, a partir das 20h no Sesc Iparana. Interessados em assistir à apresentação devem levar 1kg de alimento, que será doado ao Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional da instituição.

Outra novidade da edição deste ano é a participação da chefe Van Régia, que desenvolve com as Mestres das cozinhas tradicionais do Ceará, reflexões sobre cultura alimentar, além de dialogar sobre aproveitamento integral dos alimentos a partir de experiências sensoriais dos sabores, cores e aromas cearenses.

Em 2022, o encontro reúne mais de 200 comunidades do litoral de 25 municípios cearenses. A programação acontece até o dia 24 de novembro no Sesc Iparana, em Caucaia, na Barra do Ceará e na Prainha do Canto Verde, em Beberibe.

Confira destaques da programação

Dia 20

Exposição Flutuantes Aquavelas

Horário: 8h

Local: Enseada do Mucuripe com destino a Vila do Mar

Cortejo

Horário:18h

Show da Cantora Elba Ramalho

Horário:20h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana - Caucaia

Dia 21

Caminhando com os Encantados e o Poder da Natureza, com Pajé Luís Caboclo e Cacique João Venâncio, Povo Tremembé, Itarema.

Horário: 8h

Local: Trilha Ecológica do Sesc Iparana

Oficinas de Artesanias e Práticas Sustentáveis

Horário: 9h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Vivência Externa - Integração família natureza, uma forma de vida sustentável em cores e sabores: a experiência do Condado da Prainha do Canto Verde - Beberibe

Horário: 11h

Local: Condado, Prainha do Canto Verde, Beberibe

Vivência Náutica - Conversas Flutuantes | Movimento Barra Unida

Horário: 14h

Local: Rio Ceará

Caminhos da Mesa com a chef Van Régia (Culinária da Van)

Horário:16h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Dia 22

Corrida de Canoa de Zinga

Horário: 8h30

Local: Rio Ceará

Roda de Saberes “Direitos, (re) existências e desafios dos povos e comunidades tradicionais do litoral do Ceará”

Horário: 9h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Lançamento da Exposição Fotográfica Barra do Ceará: sua magia e seu esplendor, de Francisca Maria, Luiz Carlos Lima e Sávio Sampaio

Horário: 9h30

Local: Albertu’s Restaurante - Barra do Ceará, Fortaleza

Fragata Viva o Mangue Vivo

Horário: 10h

Local: Rio Ceará

Roda de Saberes “Mulheres e Marés: protagonismo das mulheres no litoral do Ceará”

Horário: 15h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Caminhos da Mesa com a chef Van Régia (Culinária da Van)

Horário:16h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Festival Calungas, Casimiros e Mamulengo

Horário: 16h30, 17h,17h30 e 18h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Dia 23

DiCumê: Socialização de práticas alimentares

Horário: 8h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Trem do Litoral - Percurso de reconhecimento das praias metropolitanas e suas problemáticas socioambientais

Horário: 9h

Local: Saindo da Praia de Iparana até a Beira Mar de Fortaleza

Festival Calungas, Casimiros e Mamulengos

Horário: 13h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Conversas para elos: Entrelaçando fazeres e memórias no litoral do Ceará

Horário: 14h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Crepúsculo: Contemplação do pôr do sol na Barra do Rio Ceará, com a participação de Kayro Oliveira.

Horário: 16h30

Local: Rio Ceará

Grupo Uirapuru Orquestra de Barro, Moita Redonda, Cascavel

Horário: 17h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Dia 24

Conversas para Elos “Memórias e labores do litoral do Ceará”

Horário: 8h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

DiCumê: Socialização de práticas alimentares

Horário: 8h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana