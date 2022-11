Experiência imersiva: Museu da Imagem e o Som estreia nova exposição com projeção de imagens e sons

Com luzes, projeção e videomapping, O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) estreia a exposição imersiva 'Coragem', nesta sexta-feira (18). A instalação ficará em cartaz de quinta a domingo, com sessão diária às 19h.

A entrada da estreia é gratuita e aberta ao público, assim como a visitação à exposição nos outros dias.

A obra é resultado do Ateliê Imersivo "Mestre é quem de repente aprende", realizado pelo MIS em julho deste e conduzido pelo artista multimídia Batman Zavareze e equipe.

No ateliê, 44 artistas locais compartilharam processos de criação que desenvolveram em outra instalação, 'Ontem Choveu no Futuro'.

Legenda: Obra é resultado do trabalho de 44 artistas locais Foto: Divulgação

"Quem assiste, ao ouvir tantos caminhos, dúvidas e dádivas, terá a chance de cruzar sua trajetória às vidas que encontrará na sala imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará. 'Coragem' é uma oportunidade de investigarmos uma e outra vez o que se cruza em mim, em você, em nós", descreve Iana Soares, Coordenadora de Educação e Formação do MIS.

Serviço

Estreia de 'Coragem'

Hoje (18), às 18h

Na sala imersiva do Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410, Meireles)

Entrada gratuita

