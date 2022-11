Moisés Loureiro lança especial de comédia cearense, gravado no TJA, no YouTube

Nome expoente do humor cearense contemporânea, Moisés Loureiro lança nesta sexta-feira (18) o primeiro especial de comédia "Moisés Loureiro - Volume 1" no YouTube. O show, que foi gravado em julho no Theatro José de Alencar, será disponibilizado na íntegra.

Com nome inspirado nos clássicos discos de forró que eram lançados por volume no início dos anos 2000, o especial esteve em cartaz por mais de 10 anos e faz uma mistura das histórias e vivências do comediante.

"Eu passei mais de 10 anos em cartaz com esse show cobrando ingresso, agora eu queria disponibilizar ele de graça pra todo mundo, pra ficar salvo e disponível de graça pra posteridade", comenta o cearense.

Compilado da carreira

Moisés explica que esse especial é um compilado dos melhores textos que fez ao longo dos primeiros 10 anos de carreira. "Daqui pra frente sigo com novos shows e novas piadas". Para ele, esse lançamento representa uma passagem de página na carreira.

Moisés Loureiro comediante "Me despeço desse material que me acompanhou por tanto tempo da melhor forma possível, deixando um registro lindo, num teatro simbólico, na minha cidade e cercado de amigos, fãs e parceiros queridos. Espero que todo mundo assista! Foi feito com muito carinho e tá uma fuleragem grande".

Por isso, agora Moisés trabalha em novos projetos. Morando em São Paulo, ele conta que tem tocado várias novidades, mas que ainda não podem ser divulgadas. Em breve, o comediante deve rodar o Brasil com o show novo.

"Meu planejamento desde que vim morar em São Paulo é pensado em voltar pro Ceará sempre que der", brinca.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil