Último episódio da série Sotaque Cearense foca no humor regional; capítulos estão no Youtube

Uma das principais referências quando se fala em Ceará, o humor local é conhecido em todo o Brasil. Seja pelo trabalho de cearenses que se destacaram nos palcos e emissoras de outras regiões do país ou de turistas que vêm conhecer o estado, as piadas e a irreverência dos cearenses cativam a todos.

No quinto e último episódio da série Sotaque Cearense, o humor ganha os holofotes. Comediantes foram convidados a comentar sobre os motivos que tornam o estado tão fértil para se fazer graça e como a fama de “terra do humor” foi se construindo ao longo dos anos. Todos os episódios estão disponíveis no Youtube do Diário do Nordeste.

O programa apresenta relatos de humoristas como Luana do Crato, Moisés Loureiro, Adamastor Pitaco, Jader Soares e outros, que explicam sobre as diferentes características que compõem o humor cearense.

"O humor é um estado de espírito que serve para embalar nossos sonhos, para amenizar as nossas adversidades, mas também para vender isso para outrem", explica Tadeu Feitosa, especialista em cultura popular.

Tadeu comenta que essa fama do estado não é recente, com jornais de décadas passadas já relatando os causos e histórias da molecagem local. Um dos exemplos é o da famosa “vaia cearense”, cuja primeira realização data do ano de 1942, na Praça do Ferreira. Na ocasião, um grupo de cearenses que aguardava a chegada das chuvas, acabou se frustrando com o surgimento do sol, o que resultou na vaia contra o astro. Essa história é contada pelos humoristas locais nos shows.

O aspecto da memória também integra o episódio, com um tour pelo Museu do Humor Cearense, equipamento localizado no bairro Benfica. Jader Soares, humorista e diretor do museu, conta a história de Paula Nei, considerado o primeiro humorista brasileiro, nascido em 1858. O cearense, que se tornou jornalista e se mudou para o Rio de Janeiro, possui um espaço dedicado ao seu legado no Museu do Humor. O local conta com o Teatro Chico Anysio, por onde já passaram inúmeros comediantes locais.

Humor versátil

Além do trabalho nos palcos, os humoristas cearenses estão em todas as mídias. Seja nas TVs, rádios ou redes sociais, os profissionais se adaptam aos espaços e produzem conteúdos que dialogam com cada público, mas mantendo o jeitinho cearense. Durante o programa, projetos como o Suricate Seboso e o perfil Fortaleza Ordinária são utilizados como exemplos de como os humoristas seguem se atualizando e conquistando a audiência com a irreverência tradicional do estado.

Outro destaque é para o programa Nas Garras da Patrulha. No ar na televisão há mais de 20 anos, o humorístico cria personagens e tramas que se tornam bordões famosos na boca dos cearenses.

Sotaque Cearense

Durante os cinco episódios do projeto, os temas gastronomia, cultura, fé, tecnologia e humor foram retratados, sempre com personagens e especialistas que trazem novas perspectivas sobre o tema. Antes da produção do programa, duas pesquisas foram realizadas com a população para conhecer as opiniões sobre os elementos que mais compõem o estado. A partir dessa etapa, foi elaborado um relatório que direcionou os capítulos.

“Conseguimos apresentar os dados e informações de forma leve, regional e descontraída. Utilizamos elementos visuais e textos cearenses para falar sobre os achados da pesquisa sobre nossa cultura, gastronomia e arte”, avalia Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do Sistema Verdes Mares (SVM).

Em relação ao futuro do projeto, o gerente explica que o objetivo é repetir a pesquisa e a série documental anualmente, com novos temas e questionamentos, mas sempre trazendo as características que compõem o orgulho de ser cearense. O projeto Sotaque Cearense teve o apoio da Universidade de Fortaleza, patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e realização da TV Diário.

Confira todos os episódios da série Sotaque Cearense no canal do Youtube do Diário do Nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE