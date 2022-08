Lugares do humor em Fortaleza: um guia para não parar de rir

A vocação do cearense em arrancar sorriso é genuína. Está no sangue e na História: parece que a gente já nasceu assim. Pesquisadores situam que a molecagem se constitui uma de nossas principais marcas desde a mestiçagem com africanos, indígenas, ibéricos e outras nações que por aqui passaram, a partir do século XVIII.

Mas foi mesmo com o avanço da mídia que a genialidade do Ceará na comédia se popularizou, ganhando o mundo. Foi quando mestres como Chico Anysio (1931-2012), Renato Aragão, Tom Cavalcante, Rossicléa, Tiririca e Falcão passaram a ser referência, protagonizando momentos hilários e arrancando boas risadas do público.

Em Fortaleza, diversos são os lugares com esse clima de gaiatice sem tamanho. Abaixo, um guia maroto com os endereços do humor, entre casas consagradas e outras com nova potência. Contamos com o auxílio do comediante Moisés Loureiro para esta seleção. Vambora!

Piadaria Comedy Club

Está no Beira Mar Trade Center um dos mais famosos recantos da graça na Capital. O Piadaria Comedy Club é inspirado nos icônicos clubes da comédia mundial, algo que se reflete desde a belíssima decoração até o time de artistas que por lá passam.

Ao mesmo tempo intimista e descontraído, oferece pratos deliciosos para o público petiscar enquanto solta aquela gargalhada. Drinks complementam a experiência, sempre lembrada de forma muito especial por todos. Shows acontecem todas as noites. Reservas são feitas no dia do evento, a partir das 12h. Um oásis!

Serviço

Beira Mar Trade Center. Rua Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles. Mais informações no perfil da casa no instagram

Teatro do Humor & Cultura Cearense

Considerado a primeira casa temática do Brasil, o Teatro do Humor & Cultura Cearense é outro espaço bastante tradicional da comédia em Fortaleza. São 20 anos de história e de diversos espetáculos enaltecendo o jeito de ser da gente.

A dinâmica é: vários humoristas em uma só noite e todos os dias com humoristas diferentes. No mesmo endereço, funciona também restaurante e é possível curtir aquele arrasta-pé. Sorriso largo em qualquer recinto.

Serviço

Rua Osvaldo Cruz, 1 - Loja: 09 - Meireles. Mais informações no perfil da casa, no instagram, e também por meio do site

Autoral Comedy Bar

Situado entre a tradição dos antigos espaços de humor na cidade e as novas abordagens da comédia na atualidade, o Autoral Comedy Bar reúne diferentes gerações do riso. O recanto é idealizado pela atriz Valéria Vitoriano, intérprete da personagem Rossicléa, em sociedade com o filho, João Vitor Vitoriano.

Com o slogan “Beber do Riso”, traz desde atores de stand up comedy até personagens da cena local e nacional. Aconchegante e com clima de casa, o local conta com 100 lugares, palco para apresentações, bar e cozinha. O atendimento é de terça a domingo. Edmilson Filho, Haroldo Guimarães, Moisés Loureiro e LC Galetto são alguns dos nomes que já marcaram presença.

Serviço

Av. Santos Dumont, 2035 - Aldeota. Mais informações no perfil da casa no instagram

Lupus Bier Show de Humor

Impossível fazer uma lista com lugares para rir em Fortaleza sem incluir a Lupus Bier Show de Humor. Com generoso apreço, sobretudo entre turistas, costuma estar sempre lotada. Também lugar de cervejaria, tem espetáculos de terça a sábado com entrada a preço fixo.

Enquanto se diverte, o público desfruta de buffet de massas, pizzas e pratos regionais. Falcão, Adamastor Pitaco e Rossicléa são algumas das figurinhas que por lá sempre estão. Imperdível!

Serviço

R. dos Tabajaras, 340 - Praia de Iracema. Necessidade de fazer reserva. Mais informações pelas redes sociais da casa (facebook e instagram) e por meio do contato (85) 3219-2829

Arena do Humor

Espetáculos de comédia todos os dias. Esse é o lema da Arena do Humor. Voltado para a toda a família, oferece local aberto, de frente ao mar, com comida boa e garantia de muitas gargalhadas.

No geral, são três shows de humor toda noite, das 20 às 22h. O ingresso custa R$35 por pessoa. As crianças até 10 anos não pagam.

Serviço

Av. Beira Mar, 3221 - Meireles. Mais informações nas redes sociais da casa (facebook e instagram) e no site. Reservas pelo WhatsApp ((85) 99944-8182)

Equipamentos públicos

Casas como o Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e as diferentes sedes do Cuca também compõem o panorama de lugares destinados ao riso. No caso desses ambientes, a abertura às mais diversas agremiações comediantes de Fortaleza e do Ceará garante o bom humor.

Grupos como o As 10 Graças de Palhaçaria, Ás de Teatro, Cia Cearense de Humor, além de espetáculos feito "Conjunto Ceará Show", com participação de Moisés Loureiro, atestam que a molecagem cearense está mais viva do que nunca. Múltipla e contemporânea.