Comediante Moisés Loureiro grava especial de comédia no Theatro José de Alencar

O comediante cearense Moisés Loureiro grava o primeiro especial de comédia no palco do Theatro José de Alencar, nesta sexta-feira (29). Com temas do cotidiano e vivências dos mais de 10 anos de profissão, o espetáculo “Se eu soubesse… Tinha nem vindo” ficará disponível em plataformas digitais.

“O primeiro especial de comédia é uma coisa muito marcante na carreira do comediante. Estou muito feliz que vai acontecer em Fortaleza, no palco principal do Theatro José de Alencar. Um espaço que faz parte da minha formação como artista”, destaca comediante.

Serão realizadas duas sessões, uma às 19h e outra às 21h, já que a primeira teve ingressos esgotados semanas antes da data do show. “Tô pedindo a Deus que lote a segunda porque eu já contratei 10 bailarinas e mil reais de fogos pra fazer a abertura do show”, brinca Moisés.

O espetáculo conta ainda com tarifa social, ingresso no valor de meia entrada pra quem doar uma lata ou pacote de leite em pó de qualquer tamanho no dia do evento.

Moisés já participou da série "La Casa Du ́z Vetin” - produzida pelo coletivo Vetinflix - e foi vencedor no quadro “Quem Chega Lá”, do Domingão do Faustão (2017). Além disso, faz parte do casting do maior canal de comédia do mundo, o Comedy Central.

Serviço

Gravação Especial Moisés Loureiro em Fortaleza

Local: Theatro José de Alencar (Palco Principal) | Rua Liberato Barroso, 525

Data: Hoje (29)

Horário: 19h (esgotado) e 21h (vendas abertas)

Vendas: Sympla (online) | Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$30 (meia)| Tarifa Social: R$ 30