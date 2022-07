‘Do tempo do ronca’: conheça antiquários em Fortaleza, especialistas em objetos antigos

Portais abertos para o passado. Assim são os antiquários, lojas de forte apelo nostálgico cuja finalidade é comercializar produtos antigos. Vale de um tudo. Desde móveis e artigos de decoração a livros raros, obras de arte e outras peças responsáveis por brilhar os olhos de colecionadores e amantes das coisas imemoriais.

Em Fortaleza, esses estabelecimentos resgatam uma cidade de outros tempos, com muita história para contar. A maioria é concentrada no Centro, em sintonia com a tradição do entorno. Itens que nunca saem de moda são bastante procurados em antiquários. Sofás, relógios, poltronas e espelhos ocupam casas de agora e de outrora.

Algumas peças possuem design atemporal, reforçando a qualidade e originalidade da produção. Cristaleiras, vitrolas e castiçais são exemplos. Resultado: procura intensa de pessoas cujo desejo é tornar a própria casa um recanto de preciosidades.

Por sinal, o público que frequenta antiquários geralmente está em busca de um objeto ou móvel específico, não encontrado em lojas comuns e com valor histórico embutido.

A dinâmica, portanto, é diferente dos brechós – não à toa, a necessidade de não confundir os dois. Neste último, itens são vendidos a preços acessíveis. Nos primeiros, entra em cena a sofisticação e a raridade, tendendo a valores mais altos.

Preparamos uma lista com alguns antiquários localizados na capital cearense. Hora de embarcar na viagem!

Antiguarias

Funcionando desde 2010, o Antiguarias é um dos mais famosos antiquários de Fortaleza. Além da venda de antiguidades, a loja trabalha com restauração e compra de itens.

Máquinas de escrever e fotográficas, relógios de parede, peças náuticas em porcelana, esculturas de bronze, prata e outros materiais podem ser encontrados no lugar.

Há também o serviço de aluguel de peças e envio para todo o Brasil. Os preços, por sua vez, são muito variáveis. Clientes podem adquirir objetos entre R$10 e R$9 mil.



Serviço

Travessa Crato, 31 - Centro. Mais informações no perfil da loja no instagram

Polylustres Restauração e Antiquário

No mesmo ramo de venda e restauração de itens está o Polylustres Restauração e Antiquário. Localizado na Aldeota, resguarda no acervo peças como caixa antiga de porta-jóias, taças, centros de mesa, vasos e abajures.

Até placas de bronze de formatura podem ser restauradas no ambiente. São mais de 25 anos de experiência no segmento. Um dos últimos serviços do antiquário foi a restauração de uma luminária que apresentava oxidação elevada na haste.

O processo aconteceu em pintura e limpeza da base, recuperando as características originais da peça.

Serviço

Rua Padre Valdevino, 1699 - Aldeota. Mais informações no perfil da loja no instagram e no facebook

Antiquário Lúcia

Tendo como lema comercializar peças antigas com preços mais acessíveis, o Antiquário Lúcia apresenta desde itens de menor porte até outros de maior envergadura. O conjunto de quatro cadeiras e mesa em bronze maciço é um destes exemplos.

Há também ostensório em bronze, ladeado por âmbula e porta-óstia no mesmo material; diferentes imagens de santos; poltronas imperiais com capitonê adornadas com folha de ouro; e móvel em madeira de lei com figuras entalhadas na madeira em alto relevo.

Serviço

Avenida Visconde do Rio Branco, 1750 - Centro. Mais informações no perfil da loja no instagram

Bel Lar Móveis Usados

Especialista em compra e venda de móveis antigos e semi-novos, o Bel Lar Móveis Usados oferta itens a exemplo de namoradeira; mesa em mogno maciço com tampo de mármore; escrivaninha modelo xerife e porta-bibelôs modelo faisão.

Os valores variam entre R$170 a R$5.500. Há também móveis com preços a combinar. Entre eles, estão cristaleira neoclássica; penteadeira na madeira entalhada; poltrona estilo vitoriano na madeira cedro e cama de casal entalhada na madeira com palhinha indiana.

Serviço

Av. Dom Manuel, 211 - Centro. Mais informações no perfil da loja no instagram; catálogo completo neste link

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil