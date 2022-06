Bailes dos velhos: um roteiro para dançar e se divertir em Fortaleza

Cabelos brancos, rugas à mostra, chinelos arrastando no chão. Passada a fase mais densa da pandemia de Covid-19, bailes dos velhos pouco a pouco voltam a abrir as portas em Fortaleza. A Capital reúne um bom número desses lugares em que é possível sentir a energia de pessoas nessa faixa etária, sempre com alegria e descontração.

No Ceará, há inclusive uma secção da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ABCMI-Ce), com atividades voltadas para lazer e turismo. Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, pedagoga, assistente social e gerontóloga, Kelly Menezes situa os benefícios de iniciativas assim.

“Conhecer o corpo, perceber como se movimenta, a vitalidade. Percebê-lo ainda vivo, ativo, e o que ainda pode ser feito com ele”, diz a estudiosa. Envolve também sociabilidade. No caso da dança, por exemplo, geralmente há contato. Corpos que se encontram, seguindo um determinado ritmo.

“A conexão que a dança proporciona é importante para a pessoa que está na fase da velhice. Isso porque muitos deles têm tendência ao isolamento e à depressão, agravados devido ao adoecimento mental durante a pandemia”. Para Kelly, o momento de retomada de ações presenciais é propício para a participação de idosos. A cautela deve ser máxima, porém.

“Ninguém escapa dos efeitos psicossociais que a pandemia nos legou – e os velhos também vão sentir esse impacto. Talvez de maneira mais intensa, uma vez que o isolamento social da pessoa velha não é prerrogativa da pandemia. É pré-pandêmico, inclusive dentro das próprias casas. É preciso retomar tudo com muito cuidado, oferecendo a segurança necessária”.

Veja a lista com alguns dos principais bailes dos velhos de Fortaleza. Cada recanto é garantia de felicidade e brinde à vida.

Bailes temáticos do Sesc Fortaleza

No Sesc Fortaleza, o setor de Assistência possui uma área com mais de 30 atividades específicas para a velhice, conhecida como Trabalho Social com Idosos - TSI. Nele, há o projeto Integração e Socialização Grupal. Uma das ações são os bailes temáticos.

Legenda: Festa junina do projeto Integração e Socialização Grupal Foto: Jr. Panela

Há previsão de quatro bailes anuais – em fevereiro, devido ao Carnaval; em junho, com a quadrilha de idosos; em outubro, alusivo ao Dia do Idoso; e em novembro, de encerramento do ano. Os bailes são na Unidade do Sesc Fortaleza. O próximo será em 30 de junho.

Serviço

Endereço: Rua General Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro. O próximo baile acontecerá no dia 30 de junho, de 15h às 17h. Gratuito. Mais informações: (85) 3270-5400

Forró do Biriba

Localizado na Vila Manoel Sátiro, o Forró do Biriba é ponto de encontro para dezenas de idosos. A cada segunda-feira, mesas e cadeiras de plástico emolduram o lugar, ao passo que, na quadra de dança, homens e mulheres se revezam a cada início de música.

Água de coco, cachaça, comidas típicas e churrasco são comercializados no ambiente, tudo a preço popular. Grandes sucessos do forró tocam durante as quatro horas de show. O jeito de dançar pouco importa. Alguns se movimentam colados, outros mais distantes.

Legenda: Grandes sucessos tocam durante as quatro horas de show no Forró do Biriba Foto: Kid Júnior

No palco, os cantores saúdam os nomes presentes na festa. E não faltam flertes entre os participantes. Tradições que permanecem e eternizam o local.

Serviço

Endereço: Rua Albano Amaral, 887 - Vila Manoel Sátiro. Aberto toda segunda-feira, a partir das 18h

Eventos no Náutico Atlético Cearense

Apesar de não possuir programação fixa para idosos, o Náutico Atlético Cearense oferta eventos cujo maior público é composto por pessoas da terceira idade. Um exemplo é o Carnaval da Saudade, cuja realização aconteceu no dia 11 de junho.

Legenda: Carnaval da Saudade celebra a 54ª edição neste ano Foto: Arquivo Náutico Atlético Cearense

Será a 54ª edição do evento, que desta vez homenageará Moraes Moreira (1947-2020), um dos maiores na música nacional. O som será comandado pela Orquestra Brasa Seis. O tema do baile, por sua vez, tem como título “Eu sou o Carnaval”. Animação e nostalgia garantidas.

Serviço

Endereço: Av. da Abolição, 2727 - Meireles. Mais informações: (85) 3242-4310 ou 3242-9300. Presente também nas redes sociais.

Encontro das Quartas, no BNB Clube

O BNB Clube oferece, durante todas as quartas-feiras, o Encontro das Quartas, conhecido como EQ. O evento é frequentado por público eclético, com idade variando entre 50 e 90 anos. Na gênese da atividade, um tributo ao chorinho.

Aos interessados em se associar, a mensalidade é R$130. Outra opção é o preço avulso de R$30, permitindo cantar durante a festa.

Legenda: Encontro das Quartas é frequentado por público eclético, com idade variando entre 50 e 90 anos Foto: Arquivo pessoal

O espaço do BNB Clube é aberto ao público, com restaurante e local para dançar. A presidente do grupo é Rose Espíndola, professora aposentada da Universidade Estadual do Ceará, cujo trabalho tem como objetivo principal divulgar a música brasileira de qualidade.

Serviço

Endereço: Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota. A partir de 19h. Valor da mensalidade: R$130. Preço avulso, com direito a cantar durante a festa: R$30. Mais informações: (85) 4006-7200

Clube do Talento

Fundado em 2001, o Clube do Talento tem como slogan “Talento não se aposenta”. A finalidade é promover arte terapia para a pessoa idosa, por meio de atividades como cantar, dançar, declamar e dramatizar.

O canto é a atividade principal. Os associados vão ao microfone individualmente e entoam músicas que gostam, de vários estilos, acompanhados por músicos profissionais. No teclado, está Daniel Domingues; no violão, Joãozinho do violão.

Legenda: Finalidade do Clube do Talento é promover arte terapia para a pessoa idosa, por meio de atividades como cantar, dançar, declamar e dramatizar Foto: Arquivo pessoal

Detalhe: nas últimas quintas feiras de cada mês, o Clube realiza tributo a um artista da música brasileira de renome nacional e que tenha vasto repertório de canções. Uma forma de valorizar o cancioneiro, promovendo enriquecimento cultural.

Serviço

Endereço: Deck da piscina do Ceará Country Club (Avenida Barão de Studart, 825 - Pici). A partir de 19h. Às quintas-feiras, de 19h30 às 22h30. Associados pagam mensalidade de R$130 e não-associados pagam R$30 por cada noite. Mais informações: (85) 3244-2930

Atividades no Ideal Clube

O Ideal Clube, fundado em 1931, é um dos clubes sociais mais tradicionais do País. Realiza atividades para todas as gerações, seja na parte esportiva, social e cultural.

Idosos tem espaço garantido no clube. Há o projeto Varanda Cultural, no qual atrações musicais animam as quintas, sextas e sábados. São eventos para todas as idades. A assiduidade dos mais velhos, contudo, é marcante.

Às quintas-feiras, Renato Assunção dá o tom da festa; às sextas, é a vez de Robston Medeiros; já aos sábado, David Valente comanda os momentos. Neste mês de maio, o Ideal também passou a disponibilizar aulas de Dança de Salão, igualmente direcionadas a todos os públicos, incluindo idosos.

Serviço

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles. Atividades abertas ao público, a partir das 19h. Mais informações: (85) 3248-5688

