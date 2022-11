Leci Brandão faz show no Cineteatro São Luiz em dezembro

Considerada a cantora das comunidades, Leci Brandão sobe ao palco do Cineteatro São Luiz no dia 8 de dezembro para fazer um show memorável. A artista – filha de família humilde e, desde muito jovem, conciliando trabalho e estudo para ajudar no sustento da família – acumula 23 discos e diversas compilações.

Em 29 anos de carreira, ela se tornou a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. Além disso, sempre cantou em defesa das minorias, principalmente do Movimento Negro.

Não à toa, nos últimos 15 anos, todos os discos de Leci contêm uma faixa falando do assunto de forma direta, transparente e apaixonada.

A apresentação na Capital é uma parceria entre o Cineteatro São Luiz e o Sesc Ceará, por meio do projeto Sesc Musical.



Serviço

Show de Leci Brandão

Dia 8 de dezembro, às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Classificação Indicativa: Livre. Ingressos: R$60 (inteira). Para Comerciários Sesc, os ingressos são adquiridos apenas na bilheteria física do São Luiz (com apresentação da carteira Sesc) no valor de R$32. Funcionamento da bilheteria: terça a sexta, de 9h30 às 18h, e, aos sábados, de 9h30 às 17h. Vendas online neste link

