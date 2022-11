Dia da Consciência Negra é celebrado com Festival de Gastronomia Afro-brasileira em Fortaleza

Comida, cultura e ancestralidade. Neste domingo (20), o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior abre as portas para sediar o Festival de Gastronomia Afro-brasileira, evento gratuito em alusão ao Dia da Consciência Negra.

A iniciativa é realizada pelo Mercado AlimentaCE, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará gerido em parceria com o Instituto Mirante. De 9h às 14h, haverá feira gastronômica de expositores de várias partes do Estado e feira agroecológica, em parceria com o Instituto Antônio Conselheiro, além de uma intensa programação cultural.

Um dos destaques é a aula-show de receita afrodiaspórica com Aline Chermoula. A professora, escritora e pesquisadora vai ensinar ao vivo como fazer uma mousse de inhame, cacau e macassá.

O delicioso prato é inspirado na culinária afro-indígena e utiliza ingredientes ancestrais no preparo contemporâneo de mousse de cacau, fazendo do ato de cozinhar e comer um momento de conexão com os antepassados africanos. Detalhe: haverá transmissão online do momento.

Conversar sobre comer

A roda de conversa Cozinha Ancestral, por sua vez, terá a participação da chef, influenciadora e apresentadora pernambucana Carmem Virgínia. O bate-papo acontece a partir das 10h30 e será mediado pela chef e diretora do Mercado AlimentaCE, Marina Araújo.

Com uma avó merendeira de escola e as tias cozinheiras de mão cheia, Carmem encontrou na religiosidade de matriz africana a base da atuação como cozinheira.

Legenda: A chef, influenciadora e apresentadora pernambucana Carmem Virgínia estará à frente da roda de conversa Cozinha Ancestral Foto: Reprodução/Instagram

O Festival de Gastronomia terá também três oficinas de turbante com a guineense Yasmin Djalo, pesquisadora de identidade, moda e negritude. A atividade acontece das 9h30 às 11h, e conta com 15 vagas em cada sessão.

Ao longo de todo o evento, não faltará uma boa música, claro. O som ficará por conta da discotecagem com DJ Viúva Negra, da apresentação do Coco da Praia do Iguape com Mestre Chico Casueira e do grupo Samba Terreiro Tradição.

Venda de livros do Senac e de acessórios com inspiração africana na Feira Negra completam a programação.



Serviço

Festival de Gastronomia Afro-brasileira

Neste domingo (20), de 9h às 14h, no Complexo Cultural Estação das Artes Belchior (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro). Gratuito.



Confira a programação completa do evento:

9h - Abertura

9h30 às 11h30 - Discotecagem com DJ Viúva Negra

9h30 - Aula-show com Aline Chermoula, com transmissão ao vivo

9h30 às 11h - Oficinas de Turbante com Yasmin Djalo (três oficinas, com 15 vagas cada)

10h30 às 11h30min - Roda de Conversa “Cozinha Ancestral” com Dona Carmem Virgínia e mediação de Marina Araújo

11h30 - Apresentação - Coco da Praia do Iguape do Mestre Chico Casueira

12h às 14h - Apresentação - grupo Samba Terreiro Tradição

