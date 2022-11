Conheça a gastronomia do México, Oriente Médio, Grécia e mais países no Festival Delícias do Mundo

Com chefs especializados, o Festival Gastronômico Delícias do Mundo inicia nesta sexta-feira (18) promovendo degustações a preços acessíveis de pratos típicos de vários países, como México, Grécia, Espanha, Itália, Tailândia, Japão e mais.

A programação segue até domingo (20) na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Esta é a quinta edição do evento, que reúne cerca de 40 chefes representando mais de 14 países.

Nos stands, os pratos serão vendidos ao público custando entre R$ 5 e R$ 40. A entrada, porém, é gratuita.

Os visitantes vão poder se deliciar com as tradicionais kaftas do Oriente Médio, o lámen japonês, guioza, karaguê, quesadillas mexicanas, carnes argentinas, entre outras. As sobremesas não ficam de fora e os chefs trazem ainda o famoso pastelzinho de Belém.

Legenda: Os visitantes vão poder degustar os famosos pasteizinhos de Belém portugueses Foto: Divulgação

Desafio de culinárias

No sábado (19), acontece o Desafio do Oriente x Ocidente, em que o chef Edil Costa vai montar um time de chefs para representar o Ocidente e o Chef Elcio Nagano formará um time de chefs que representará o Oriente.

Cada grupo deve montar um menu com entradas e prato principal, que será votado pelo júri, formado por influenciadores digitais e pessoas sorteadas no Instagram do evento.

Oficinas e shows

A programação traz ainda oficinas gastronônimas para quem quiser aprender a preparar yakisoba, arroz cremoso de carne de sol, camarão maracutai, risoto de moqueca, bruschetta de camarão sertanejo e moquequinha mista com farofa crocante.

A inscrição é feita por ordem de chegada, no local, a cada dia. Ao todo são 30 vagas distribuídas nos três dias do evento.

Além das oficinas, o Festival apresenta shows musicais. Na sexta, a cantora Mel Mattos faz uma performance em homenagem à Gal Costa.

Já no sábado, a cantora Nayra Costa é quem sobe ao palco com um repertório que passeia pelo rock, reggae, soul e jazz. O grupo Samba Vadio é quem toca no domingo.

Veja a programação completa

Dia 18

18h - Oficina: Yakisoba arretado, com Chef Rodrigo Holanda

19h - Oficina: Arroz cremoso de carne de sol, com Chef Jackson Braz

20h - Show: Mel Mattos

Dia 19

17h30 - Oficina Camarão maracutai, com Chef Elcio Nagano

18h30 - Oficina Risoto de moqueca, com Chef Edil Costa

19h - Desafio do Oriente X Ocidente

20h - Show: Nayra Costa

Dia 20

17h - Oficina Moquequinha mista com farofa crocante, com Chef Rodrigo Holanda

18h - Oficina Bruscheta de camarão sertanejo, com Chef Edil Costa

19h - Show: Samba Vadio