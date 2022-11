Milkshake em alta: 6 lugares para degustar diferentes sabores

Sobremesa já tradicional para o paladar do brasileiro, o milkshake proporciona diferentes misturas com sorvete e outros doces. Nos últimos meses, Fortaleza tem a acompanhado a abertura de novos empreendimentos especializados na guloseima, com filas e alta procura.

Seja com chocolate, frutas ou bebidas alcoólicas há variadas opções para refrescar e amenizar o calor.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste selecionou alguns locais para degustar a delícia, tem opções de sabores como torta de limão siciliano, frutas vermelhas e com brownie.

Confira lista:

Johnny Joy

Legenda: No Johnny Joy, há duas opções de tamanho disponíveis Foto: Divulgação

Rede especializada em milkshake, a Johnny Joy chegou em Fortaleza em agosto deste ano e tem como lema “O doce sabor da felicidade”. O cardápio tem diversas opções como Cookies and Cream; Ninho com Morango; Ninho com Nutella; Ferrero Rocher; Doce de leite com coco; Frutas Vermelhas e Oreo; Frutas Vermelhas; Pistache; Sensação; Torta Limão Siciliano; Chocomenta.

Na loja, os milkshakes estão disponíveis em dois tamanhos, 300 ml e 500 ml, que custam R$ 15 e R$ 18, respectivamente. Há um programa de fidelidade disponível, em que a compra de um produto vira um ponto para acumular e trocar por um milkshake a cada 10 unidades compradas.

Onde encontrar: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz).

Sucré

Legenda: Na Sucré, sabores mesclam sorvete com delícias da casa Foto: Reprodução/Instagram

Pâtisserie tradicional em Fortaleza, a Sucré também conta, na sua cartela de produtos, com opções de milkshakes. Entre os sabores, tem disponível de Morango; Ninho e Oreo; Sucroc de Brownie; e Sucroc de Caramelo e Flor de Sal, Cappuccino.

O valor de qualquer um dos sabores é R$ 16,90 e o tamanho do produto é de 400 ml.

Onde encontrar: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz) e delivery pelo Ifood ou app oficial.

Milky Moo

Legenda: Milkshake da Milky Moo tem diversas opções de sabores Foto: Divulgação

Outra rede especializada na guloseima, a Milky Moo foi outra que chegou recentemente na capital cearense. A primeira loja da rede foi inaugurada em 2020, em Goiânia, e conta com mais de 30 sabores diferentes de milkshake, como o Malhada, feito com sorvete de baunilha, brigadeiro de Ninho, Oreo; e o Mimosa, com calda de morango em pedaços.

Os produtos estão disponíveis em 300 ml e 500 ml, sob o valor de R$ 16 e R$ 20, respectivamente. As opções alcoólicas custam R$ 23 e R$ 30.

Onde encontrar: Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu).

Empório Brownie

Legenda: Guloseima da Empório Brownie é feita com a especialidade da casa: brownie Foto: Divulgação

A doceria especialista em brownie conta no menu com um milkshake feito com pedaços de brownie, calda, que pode ser de doce de leite, chocolate meio amargo ou brigadeiro, e gelato a escolha do cliente, entre os sabores Ninho, creme, chocolate belga e brownie.

A unidade tem 400 ml e custa, nas lojas físicas, R$ 27.

Onde encontrar: Loja Matriz (Rua Pereira Valente, 1668, Varjota); Loja Conceito (Rua Frederico Borges, 306, Meireles); Shopping Iguatemi Bosque; Loja Jóquei Clube (Av. Fernandes Távora, 84, Jóquei Clube); Shopping RioMar Fortaleza; North Shopping Fortaleza; Shopping Parangaba; Shopping Via Sul; Shopping Benfica; Shopping RioMar Kennedy; e delivery.

Milk Shake Mix

Legenda: Milk Shake Mix está disponível em lojas na capital e no interior do Ceará Foto: Reprodução/Instagram

Sorveteria especializada milkshake, a marca tem mais de 900 lojas em todo o Brasil. A cartela de produtos conta com mais de 30 sabores variados, como cappuccino, Negresco, Nutella, torta de limão, algodão doce, banana com canela, chiclete, uva, framboesa e outros.

Há disponível três tamanhos diferentes: 250 ml, 400 ml e 500 ml e os valores são de R$ 12,90; R$ 13,90 e R$ 14,90, respectivamente.

Onde encontrar: em diversos bairros de Fortaleza e municípios do Ceará, e delivery.

Makuke

Legenda: Na Makuke, as opções de milkshake são com cookie Foto: Reprodução/Instagram

A Makuke oferece opção de milkshake com cookie, especialidade da casa. A delícia é feita com sorvete artesanal, ganache e cookie que pode ser o black ou black white.

Ao preço de R$ 28,90, o milkshake da Makuke tem 400 ml.

Onde encontrar: Aldeota (Rua Carlos Vasconcelos, 1735, Aldeota); Red Mall Shopping (Av. Doutor Silas Munguba, 643, Parangaba).

Chiquinho Sorvetes

Legenda: Sabores dos shakes da Chiquinho Sorvetes são divididos em Tradicionais e Fabulosos Foto: Reprodução/Instagram

Rede de sorvetes Chiquinho oferece milkshakes no cardápio como limão com Leite Moça, frutas vermelhas, Farinha Láctea e banana, chocomenta, mousse de chocolate e outros sabores.

Os milkshakes da linha Fabulosos estão disponíveis em três tamanhos, 300 ml, 400 ml e 500 ml, custando R$ 18,50; R$ 22 e R$ 25, respectivamente. Já os da linha Tradicionais, têm do mesmo tamanho, custando R$ 17,50; R$ 21 e R$ 24, respectivamente.

Onde encontrar: Malauí Shopping (Av. Rui Barbosa, 780, Meireles); Loja 3 (Av. Treze de Maio, 1356, Fátima); Loja 4 (Av. Washington Soares, 4000, Parque Manibura).

