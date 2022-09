Rodízios inusitados em Fortaleza têm hambúrguer, espetinhos e pasteis; confira lista completa

Os rodízios de massas e pizzas já são tradicionais em Fortaleza e fazem tanto sucesso que diversas outras opções têm surgido nos últimos anos. Hambúrguer, petiscos, espetinhos e pasteis são algumas das opções servidas à vontade em restaurantes da capital.

Com preços variados e sabores para todos os gostos, o Diário do Nordeste preparou uma lista com alguns dos rodízios inusitados para quem encara um buffet livre.

Confira a lista completa

Espetinho

Legenda: No Buteco Maraponga, o rodízio de espetinho é oferecido às terças e quartas-feiras Foto: Reprodução/Instagram

Grill 1278

O local oferece rodízio de espetinho de terça-feira a sábado e inclui espetinhos de carne com bacon, asinha de frango, suíno, queijo coalho com melaço, kibe e outras opções. Além disso, há opções de guarnições, como arroz biro biro, baião de dois, feijão tropeiro e mais.

Valor: R$ 39,90 por pessoa

Buteco Maraponga

Toda terça e quarta-feira o Buteco Maraponga oferece um rodízio de espetinhos, de 17h às 22h, entre eles há opções de carne com calabresa, coração de frango, coxinha da asa, espeto misto e outros, além das guarnições: baião, macaxeira e pão de alho.

Valor: R$ 32,90 por pessoa

Sushi

Legenda: Sequência japonesa no Zaiko é válida para almoço e jantar Foto: Reprodução/Instagram

Zaiko

O restaurante oferece o rodízio sequência todos os dias no almoço e de domingo a quinta no jantar. Há opções de entrada (trouxinha de camarão, tataki, guyozá suína por exemplo), yakissoba, shimeji, uramakis, niguiris, sashimis, hot holls, temakis, gukans e sobremesas.

Valor: R$ 95 por pessoa (no almoço, sem shimeji e sashimi) | R$ 120 por pessoa (almoço e jantar, com shimeji e sashimi)

Damaki

O Damaki oferece o Festival, em que se pode comer à vontade, de segunda a quinta-feira (exceto feriados), das 17h às 22h. O rodízio inclui opções de entradas, sushis tradicionais e especiais, como uramaki chili, temakis e sobremesas.

Valor: R$ 69,90 por pessoa

Rei do Sushi

O rodízio do Rei do Sushi acontece nas unidades do Grand Shopping Messejana e da Cidade dos Funcionários, de terça a quinta-feira. O cardápio dá direito a sushis servido no buffet, tradicionais e hots tradicionais à vontade, yakissoba, frituras especiais, risoto, refrigerante, água e sobremesas.

Valor: R$ 59,90 por pessoa

Daito Sushi Fortaleza

No Daito Sushi, o rodízio funciona de terça a quinta-feira, exceto feriados. O buffet de sushis é liberado (uramaki, hossomaki, hots tradicionais e especiais), com ainda opção do yakissoba e risoto chinês de frango ou vegetariano. Algumas opções do buffet são ainda veganas ou vegetarianos.

Valor: R$ 39,90 por pessoa

Pastel

Legenda: Cabana Bit tem rodízio com mais de 10 sabores de pasteis em todos os dias Foto: Reprodução/Instagram

Cabana Bit

O Cabana Bit oferece rodízio de pastel todos os dias, de 18h às 23h, com mais de 10 sabores no cardápio, incluindo um pastel burguer, pastel de queijo, de carne de sol, de frango com catupiry, de doce de leite, de nutella e mais. A casa também tem um super rodízio, com pastel, hambúrguer, batata frita e refrigerante à vontade.

Valor: R$ 27,99 (só pastel) | R$ 54,99 (completo)

Waleimar Lanches

Às quintas e sextas-feiras, o Waleimar Lanches oferece rodízio de pastel e pizzas, de 18h30 às 22h. Entre as opções, há pasteis de frango, carne, carne do sol, camarão, queijo e opções doces. O refrigerante e a água são liberados para o rodízio.

Valor: R$ 25 por pessoa

Hambúrguer

Legenda: O rodízio do Salt Pepper inclui hambúrgueres e hot dogs Foto: Reprodução/Instagram

Salt Pepper

O rodízio do Salt Pepper inclui opções de entradas (nuggets, batata-frita, coxinhas e mais), burgers, hot dogs, refrigerantes, sucos ou chás além de milkshakes. O menu é oferecido toda quinta-feira, a partir de 17h.

Valor: R$ 79,90 por pessoa

Petiscos

Legenda: Rodízio do Floresta Bar tem petiscos como bolinhas de queijo e coxinhas de frango Foto: Reprodução/Instagram

Floresta Bar

Além do tradicional rodízio de pizzas, o menu do Floresta Bar inclui petiscos, como bolinha de queijo, coxinhas de frango e de caranguejo, croquete, bolinho de feijoada, pasteis, dadinhos de tapioca, torresminho, caldinho de feijão. O rodízio é oferecido de segunda-feira a domingo, de 17h30 às 21h.

Valor: R$ 29,90 por pessoa (segunda) | R$ 35,90 por pessoa (terça a quinta e domingo) | R$ 39,90 por pessoa (sexta, sábado, feriados e véspera de feriado)

Camarão

Legenda: Rodízio de camarão tem 10 pratos diferentes com a iguaria (imagem ilustrativa) Foto: Shutterstock

Bar da Varjota (também tem espetinho)

O Bar da Varjota tem rodízio de pratos de camarão toda quarta-feira, de 17h às 23h30. O menu traz as opções: camarão à milanesa, camarão internacional, moqueca de camarão, espaguete com camarão e mais. Além disso, nas sextas, é oferecido um rodízio com mais de 15 opções de espetinhos e guarnições como farofa de ovos, baião, vinagrete e batatinha frita.

Valor: R$ 34,90 por pessoa